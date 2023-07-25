淺草最新3間質感旅宿：賞晴空塔、品「深川飯」，入住最有氛圍老街區

東京首屈一指的著名觀光地，淺草定是其中之一，充滿濃厚日本下町文化令人著迷。經典景點有「淺草寺」、日本最古老的遊樂園「淺草花屋敷」、東京晴空塔。如果想在淺草住宿，選擇眾多，現在又多了3個新選擇！

淺草住宿選擇眾多，現在又多了3個新選擇。圖片來源／©淺草豪景飯店、© Hoshino Resorts.

包括隈研吾監修的「ONE@Tokyo」景觀飯店，必看的精心設計呼應淺草現代與傳統文化間的融合；「淺草豪景飯店別館六區」特色是可入住歌舞伎概念房、大啖江戶時代漁夫飯和淺草味噌；而星野集團旗下的「OMO3 淺草 by 星野集團」更是佔地利之優，不用出門就可俯瞰淺草寺或遠眺晴空塔，並且以「風雅的淺草行家」訴求，讓旅客體驗濃厚的江戶氣息與下町氛圍之美。

建築大師隈研吾監修 離晴空塔「押上站」走路3分鐘

去年11月開幕的「ONE＠Tokyo」，新穎的建築外觀與家具，皆由世界級建築家隈研吾監修，融合傳統木材工法與工業質感的設計，與押上、淺草一帶江戶文化結合現代摩登的交錯之美，相互呼應。

「ONE@Tokyo」的外觀與家具設計，皆由世界級建築家隈研吾監修，融合了傳統的木材工法與工業質感。圖片來源／© ONE@Tokyo

地點極佳的「ONE＠Tokyo」是以「集合日本之美」為願景的「Agora酒店聯盟」，位於東京開設的第4間飯店，距離鄰近「東京晴空塔」的押上站只需徒步3分鐘，往來羽田、成田兩座機場也很便捷。

咖啡廳。圖片來源／© ONE@Tokyo

「ONE＠Tokyo 」的房型豐富，在142間客房裏，以藝術家工作室及愛書者書齋為概念的套房最具特色，另外還有一覽東京晴空塔的豪華客房、重視機能性的精緻客房、方便輪椅乘客的通用客房等，每個房間天花板高度都在2.45公尺以上，挑高的空間感增添寬敞的舒適度，感受度假氛圍。

左上：工作室套房；左下：圖書室套房；右上：早餐麵包盒；右下：豪華雙床間。圖片來源／© ONE@Tokyo

新開幕的「ONE＠Tokyo」最令人驚豔的是位於最高層的「@rooftop」，可近距離觀覽東京晴空塔，特別是夜景美到令人屏息。另外，一樓的「@lobby cafe」全面採用落地窗，自然光滿溢整個空間，也能感到放鬆自在。

@Rooftop可看到東京晴空塔。圖片來源／© ONE@Tokyo

飯店外觀。圖片來源／© Hoshino Resorts.

地點絕佳的「OMO3 淺草 by 星野集團」於今年7月31日開幕，飯店距離淺草站走路4分鐘，而淺草寺就在隔壁，從飯店內各處都能看到淺草寺與東京晴空塔，新舊對照的東京景色令人印象深刻。

7月31日開幕的「OMO3 淺草 by 星野集團」可從飯店內各個地方，一覽淺草寺與東京晴空塔。圖片來源／© Hoshino Resorts.

最頂層13樓的「OMO Base」，備有蒐集淺草周邊各樣資訊的周邊地圖，可以在這裡策畫觀光行程，走遍淺草、非常熟悉淺草的飯店人員也能提供旅客更深入遊玩淺草的建議方式。

OMO Base。圖片來源／© Hoshino Resorts.

淺草是個充滿老街活力、江戶人代代相承發展娛樂的地方，因此「OMO3淺草」主題房型也將江戶遊藝的元素融入，其中「寄席（YOSE）雙床房」就設計成淺草的江戶娛樂文化象徵「寄席（Yose）」的劇場空間，設置彷彿進入舞台般的紅色地毯與紫色坐墊，別具特色；如果家族或團體旅行，也有「豪華四人間」房型供選擇。

「寄席（YOSE）雙床房」以淺草的娛樂文化象徵「寄席（Yose）」的元素設計而成。圖片來源／© Hoshino Resorts.

「OMO3淺草 by 星野集團」以「風雅的淺草行家」服務概念，不僅介紹淺草的觀光名勝，也提供最近人氣很旺的「奧淺草（淺草寺以北一帶）」美食，以及舉行周邊嚮導「OMO Ranger」體驗下町文化等導覽，還有館內舉行的各類精采活動；無論是初次來到淺草的旅客，或是已數度造訪淺草的自由行旅人，都能發現淺草的全新魅力！

可體驗傳統日本文化的「淺草豪景飯店別館六區」。圖片來源／Ⓒ淺草豪景飯店

位於淺草公園六區的「淺草豪景飯店別館六區」今年三月剛開幕，所在地「淺草公園六區」，從昭和初期（1930年左右）就有電影院、傳統演藝廳與傳統劇場林立，自當時以來就極為繁華，至今仍保留著濃厚的日本傳統文化。

在這區開設淺草從所未有的「豪景飯店別館六區」體驗型飯店，就是希望旅客能感受真正的傳統日本文化。

概念客房「江戶」。圖片來源／Ⓒ淺草豪景飯店

飯店共有199個客房，皆以「和」作為設計基調，並加入「歌舞伎」要素。客房多元，有重視機能性的標準客房，還有舖設榻榻米的舒適客房，其中設有以「淺草」、「江戶」、「歌舞伎」為主題的概念房3間，在繪有富饒文化之趣的拉門包覆中，全然置身於日本傳統文化的氛圍。

一樓餐廳併設的「百老匯六區」舞台大約40平方公尺，舞台鋪設著銀座本家歌舞伎座授予的百年檜木地板，舉行著淺草藝者舞蹈表演、無聲電影說書人表演、以及和太鼓演奏等，用餐時能邊觀賞表演。

1樓自助早餐餐廳。圖片來源／Ⓒ淺草豪景飯店

早餐採取半自助式，以單盤主食加自助餐式提供。主食備有7種，可從中選擇「淺草漢堡」或和式的「深川飯」等精緻料理。

「淺草漢堡」是什麼？其實加入了淺草培根與老店「淺草河村屋」的醃漬物等素材製成的塔塔醬，再以淺草豪景飯店本館穗乃華麵包店的鹹麵包包覆，十分特別！「深川飯」則是自江戶時代承襲至今的漁夫料理，搭配淺草萬久味噌湯的和式早餐。

左上：淺草漢堡；左下：深川飯；右上：10樓Lounge；右下：舞台表演。圖片來源／Ⓒ淺草豪景飯店

飯店距離筑波快線淺草站路程僅需走路2分鐘，並面向淺草名勝「淺草花屋敷」遊樂園，位置絕佳，值得推薦。

／INFO／

ONE@Tokyo

地址：東京都墨田区押上1-19-3

網址：https://www.onetokyo.com/tw/（繁體中文）

淺草豪景飯店別館六區

地址：東京都台東区浅草2-9-10

網址：https://www.viewhotels.jp/asakusa-annex/zh-hant/（繁體中文）

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編輯／林芳如

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212928