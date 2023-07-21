日本九州首發！天神商圈、博多運河城、人氣牛腸鍋、屋台攤販的福岡經典旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-03-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 THE CITY BAKERY BAR & BURGER RUBIN、警固公園、警固神社。

迷人的日本宜居城市生活－福岡

早在10幾年前，福岡就入選世界十大宜居城市之一，作為日本九州交通、美食、購物、文化的中心，福岡市區的住宅區、商貿區與娛樂區相當接近，人與人之間交流也很頻繁，就好比下班與好友相約，交通往返時間也是10-15分鐘可以輕鬆抵達的距離，而對於外地旅人來說，這樣一座精緻小巧的城市，可動可靜、可山可海，幾乎是深度認識日本城市生活樣貌，最好的旅遊目的地。

而福岡代表性的交通運輸中心是天神和博多車站，代表性美食是牛腸鍋，代表性購物商圈是天神地下街和博多運河城，代表性景點則有櫛田神社、福岡塔和大濠公園，而代表性的生活日常樣貌就在屋台街尋找吧；這是一條福岡代表性遊程的旅行，一起來看看吧！

THE CITY BAKERY BAR & BURGER RUBIN | 1 小時

日本早餐吃什麼好呢？除了日式白飯煎魚定食，漢堡薯條算是我最常吃的！

鬆軟漢堡包配上照燒雞退排、生菜和醬汁，再加上紮實香厚薯條，一份入肚，一整個滿足！這間餐廳在mall地下二樓美食街還有單獨販售麵包，推推~

警固公園 | 2 小時

天神車站旁有一座小型都會公園，剛好聖誕時節遇上聖誕老公公雕塑，許多太太會推著嬰兒推車或帶孩童在這裡散步或玩耍奔跑，不過我相信過了幾十分鐘，他們的媽媽都會出現在附近又好逛又好買的購物商城或百貨公司了吧，像是PARCO、大丸、三越、岩田屋、SOLARIA STAGE、新天町商店街或LOFT！

是說，每次看到日本商圈中心的超大型或者說巨型購物商城，就覺得日本人知道荷包二字怎麼寫的嘛！！

警固神社 | 1 小時

明明是在熱鬧繁華的天神商圈中心，警固神社卻相當寧靜，時不時有人入內參拜，也看到有上班族正在享受足湯；

如果你穿脫方便，也可以把鞋襪脫了試試看露天足湯的療癒感，泡完也別忘記捐點香油錢到塞錢箱，表示一下心意喔！

牛腸鍋 おおやま | 1 小時

位於parco地下街的牛腸鍋 おおやま，明明還只是周五中午，卻排了約35分鐘才開吃！

牛腸鍋分成水炊口味或味增口味，包含生菜、麵食、漬物小菜和蔬菜豆腐等配料豐盛的一大碗鍋物，牛腸鍋御膳定食一份1848日圓，採一人一爐用餐，所以也看到許多上班族一個人來吃（但排隊排這麼久，午休不會遲到嗎？）

牛腸Q彈有嚼勁，麵食我選擇的是強棒麵，搭配味增風味鍋底，滿滿一大鍋完食之後，實在是什麼也吃不下了！

博多運河城 | 2 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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