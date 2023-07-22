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「俺、參上！」假面騎士現身京阪電車 特別列車、紀念車票、集章贈獎特色活動開跑

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伴隨假面騎士特展開跑，京阪電車旗下「三条」站即日起換上新裝。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源
伴隨假面騎士特展開跑，京阪電車旗下「三条」站即日起換上新裝。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】為了歡慶《假面騎士》系列邁入50週年，特展活動即日起至9/3於大阪的熱門親子景點「枚方公園」登場，而玩樂日本關西主要交通手段之一的「京阪電車」，也同步推出相關活動。

▲取用三条與參上日文發音的諧音，三条站內大玩假面騎士梗。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源
▲取用三条與參上日文發音的諧音，三条站內大玩假面騎士梗。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源

旗下位於京都的「三条站」站名取用日文諧音，更換為假面騎士電王的經典台詞「俺、參上！」，隨即在網路掀起熱議。此外，也同步推出假面騎士特別列車、販售假面騎士紀念車票以及舉辦集章贈獎活動等，讓喜愛假面騎士系列與特攝作品的粉絲驚喜連連。

▲「THE假面騎士展紀念特別列車」車廂內部示意圖。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源
▲「THE假面騎士展紀念特別列車」車廂內部示意圖。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源

京阪電車的行駛範圍橫跨京都、大阪、滋賀3縣，沿線會經過伏見稻荷大社、清水寺、大阪城等知名觀光景點，且具備車站鄰近景點的優勢，可說是安排日本關西旅行的最佳夥伴，收好行李準備出發，暑遊關西就乘坐京阪電車追展覽、玩遍各大觀光景點。

▲紀念車票共有2種不同圖案，販售日分別於7/15、8/11開賣，數量限定售完為止。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源
▲紀念車票共有2種不同圖案，販售日分別於7/15、8/11開賣，數量限定售完為止。　圖：京阪電車、© 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 © 東映・東映ビデオ・石森プロ © 石森プロ・東映／來源

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