「俺、參上！」假面騎士現身京阪電車 特別列車、紀念車票、集章贈獎特色活動開跑
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】為了歡慶《假面騎士》系列邁入50週年，特展活動即日起至9/3於大阪的熱門親子景點「枚方公園」登場，而玩樂日本關西主要交通手段之一的「京阪電車」，也同步推出相關活動。
旗下位於京都的「三条站」站名取用日文諧音，更換為假面騎士電王的經典台詞「俺、參上！」，隨即在網路掀起熱議。此外，也同步推出假面騎士特別列車、販售假面騎士紀念車票以及舉辦集章贈獎活動等，讓喜愛假面騎士系列與特攝作品的粉絲驚喜連連。
京阪電車的行駛範圍橫跨京都、大阪、滋賀3縣，沿線會經過伏見稻荷大社、清水寺、大阪城等知名觀光景點，且具備車站鄰近景點的優勢，可說是安排日本關西旅行的最佳夥伴，收好行李準備出發，暑遊關西就乘坐京阪電車追展覽、玩遍各大觀光景點。
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