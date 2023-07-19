號稱日本首座「湖上豪華露營」？！ 暑遊栃木住宿新體驗

「Mont-Lac」湖上豪華營區示意圖。 圖：NIPPON THEMEPARK DEVELOPMENT Co., Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】嘗試過在日本豪華露營了嗎？日本的豪華露營風潮至今不僅絲毫不退燒，甚至還針對不同客群需求，展開多角度發展！號稱日本國內首座湖上豪華營區「Mont-Lac」在7／15起於栃木縣知名親子景點那須高原龍膽湖家庭牧場境內正式開幕。營區所有帳篷都架設在龍膽湖面的棧橋上方，主打入住時光享受無敵湖景，也能在微風吹拂下漫步四周。

▲豪華帳篷內設有床鋪與沙發區，讓住客免出門就能懶洋洋追煙火。 圖：NIPPON THEMEPARK DEVELOPMENT Co., Ltd.／來源

每棟豪華帳篷可2～4人同住，內部設備齊全，為了讓住客近距離欣賞夏季煙火秀，專門設置大片落地窗。確保安全起見，湖上營區不開放12歲以下孩童入住，1泊2食方案大啖在地食材BBQ晚餐，每人每晚16,500日圓起。

▲住宿期間享用的時令食材由牧場與當地農家提供，能夠品嘗在地現採現摘風味。 圖：NIPPON THEMEPARK DEVELOPMENT Co., Ltd.／來源

◎ 那須高原龍膽湖家庭牧場 Mont-Lac豪華露營區

‧ 交通：自駕或JR黑磯站轉乘計程車，車程約20分鐘。

‧ 地址：栃木縣那須郡那須町高九丙414-2

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