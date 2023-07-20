隈研吾設計、東京百年歷史建築改造！米其林推薦烏龍麵「根津 釜竹」

【撰文:Anita / 窩日本】

在世界知名建築大師隈研吾參與改建的歷史建築物中，享用米其林指南推薦的烏龍麵。這種能同時兼顧日本文化巡禮與美食的雙重體驗，「根津 釜竹」是少數可以同時享受到的地方之一。環境有多優美、麵有多美味，來看看小編實際用餐的食記吧！

名建築師打造的優雅環境

打造釜竹的人可是大有來頭！餐廳的建築物本來是有百年以上歷史的石頭倉庫（石蔵），後來由操刀日本新國立競技場，以「負建築」概念的世界知名建築家隈研吾所改建。

能邀請到隈研吾這麼大牌的建築師來改建烏龍麵店其實是很偶然的緣份。店主的父親在大阪經營釜竹的時代，有位常客談到要在東京委託隈研吾建老人院，同時希望在老人院旁邊可以開一家店，因為這個機緣所以釜竹來到了東京，也同時能一起請到隈研吾做設計。

改建完後的建築甚至因此被列入「東京都選定歷史建築物」當中。

根津 釜竹的建築物被選為東京的歷史建築

CP值超高的米其林推薦店家

隈研吾參與改建的根津釜竹內部裝潢

釜竹起源於大阪，在第二代店主接手後轉移至東京，是日本酒和釜揚烏龍麵的專賣店。

釜揚中的「釜」是指鍋子，「揚」是指撈起來這個動作，意指從鍋中剛撈起的烏龍麵，沒有經過水洗和冰鎮直接端上桌，保留了素材本身的風味，吃起來會特別感覺到小麥香氣。

店家說他們並沒有使用什麼特別高級的材料，而是講究在小麥粉、水、沾醬之間的平衡感，而且根隨著客人吃麵的時段提供不同粗細度麵體並調整煮麵的時間，如果客人是邊喝酒邊吃下酒菜，就會建議他吃細烏龍麵、並將麵煮得久一點變得更容易吃。

午餐時間為了讓客人有飽足感，會使用粗一點的麵體，總之時時刻刻都在為客人著想。

也因此2015年開始連續3年被選入米其林指南東京版的Bib Gourmand(必比登)項目中，代表美味又價格不貴，CP值超高的店家。

「根津 釜竹」在日本本土的知名美食評鑑網站Tabelog上也得到極高的評價，已經多年奪得Tabelog百大名店的殊榮，得分常年在3.7分左右( 3.5分以上已算美味的餐廳)

為了因應外國觀光客的需求，根津 釜竹也貼心地提供了英語版的吃法介紹以及菜單，因此不懂日語的朋友也不用擔心。

有別於一般單純只賣烏龍麵，最多只有附加天婦羅等一些炸物的店家，釜竹還有很多下酒菜和一品料理可以選擇。如果不知道要選什麼，也可以選擇包含前菜、生魚片、煮物、肉、烏龍麵、甜點等8～10道料理的套餐。

飲料方面，店裡經常備有30款以上的日本酒，以及啤酒、紅白酒等選項，如果客人不知道要喝什麼，店家也可以提供建議。

根津 釜竹的烏龍麵有兩種: 釜揚げうどん及ざるうどん

釜揚げうどん( 釜揚烏龍麵): 也就是在上一段所介紹，鍋中剛撈起的烏龍麵，沒有經過水洗和冰鎮直接放在熱湯中端上桌。吃的時候從熱湯中將烏龍麵夾出再沾醬食用。

ざるうどん( 竹簍烏龍麵): ざる指的是竹簍，因此ざるうどん指的是將剛煮好的烏龍麵立刻用冷水冰鎮，再放置到竹簍上。這種做法的優點是麵體會因為冰鎮而變得更彈牙爽口，

根津 釜竹的招牌菜單: 釜揚烏龍麵

烏龍麵非常滑嫩，沾上一點由昆布、鯖魚、2種柴魚、砂糖等去特調出的醬油就很好吃，將蔥、生薑、天婦羅渣加在一起吃又是別有一番風味，交替著變換各種配料，即使單純的烏龍麵也能變出各種花樣。

鹽燒阿波尾雞肉

單品料理的表現也很出色，用高湯煎的玉子燒香氣十足、鹹度剛好，蛋煎得恰到好處不會過老，一入筷就切斷。魚板彈力十足，搭配現磨的芥茉很爽口。煎得微焦的鹽燒阿波尾雞肉表皮酥脆，特殊的製法讓肉的內層仍保留多汁的口感，外酥肉嫩非常美味。

能欣賞到名建築家參與改建的歷史建築，還能品嚐到絕品烏龍麵，釜竹真的很值得一去！只是要注意的是釜竹的烏龍麵全部都是手打的，賣完就會關店，想吃還是要趁早去排隊！

店舖資訊

地址 東京都文京区根津2-14-18

營業時間 週二至週五與假日 11:30~14:30/17:30~21:00

週日 11:30~14:30

定休日 週日晚餐時段、週一

官網 http://kamachiku.com/

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