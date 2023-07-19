今夏限時回歸！東京迪士尼免費快速通關回來了 一起玩爆14項熱門設施吧

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

在疫情期間日本迪士尼也有了極大的轉變，像是票價、快速通關、付費通關等…，其中最多人感到不習慣的，就是免費快速通關被取消了！

但好消息來了！東京迪士尼樂園為慶祝40週年慶，近日宣布將在夏天時推出期間限定的「40週年免費快速通關票プライオリティパス」！來看看是怎麼回事，以及有哪些設施可以使用快速通關吧！

日本迪士尼免費快速通關取消了？！

經過疫情日本迪士尼做出許多改變，其中一個就是過去免費的迪士尼快速通行被取消，取而代之的是預約等候卡 (Standby Pass) 和迪士尼尊享卡 (Disney Primier Access)，兩個都需要透過迪士尼APP才能抽選或購買。

✔預約等候卡 (Standby Pass) ：

在指定時間才能到遊樂設施『排隊』入場。當設施人數過多時，現場也可能不會開放一般排隊入場，因此一定要排好自己想玩的設施順序，及早登記預約等候卡。

除了遊樂設施外，商店、餐廳也會視情況發行預約等候卡，等候時間、預約等候卡的發行狀況也可能會隨時變更，因此出發前可以先到官網查詢，了解自己想體驗的設施是否需要拿預約等候卡才能體驗哦！

✔迪士尼尊享卡：

2022年5月19日起迪士尼推出了「迪士尼尊享卡」，這是付費的快速通關服務，一個設施2,000日圓，在指定時間時就能直接入場。搭乘完該設施之後，才能再次購買迪士尼尊享卡享受下一個付費的快速通關。

目前迪士尼海洋只有玩具總動員瘋狂遊戲屋、翱翔：夢幻期航 適用；

迪士尼樂園僅有美女與野獸：城堡奇緣適用。

夏天限時登場！免費快速通關回來了～

東京迪士尼樂園今年正如火如荼的慶祝40週年慶，近日更驚喜宣布將在夏天時推出期間限定的40 周年記念プライオリティパス。

雖然名稱稍有不同，但本質上就是過去的Fast Pass，因此許多人是以「40週年免費快速通關票」稱之。兩個園區共14項設施讓你免費玩到爆！

迪士尼樂園–夏天限時免費通關適用設施：

適用設施

星際旅行

冒險續航

太空山

巴斯光年星際歷險

巨雷山

小熊維尼獵蜜記

幽靈公館

怪獸電力公司：迷藏巡遊車

迪士尼海洋–夏天限時免費通關適用設施：

適用設施

水上逗趣船

印第安納瓊斯冒險旅程：水晶骷髏頭魔宮

海底兩萬哩

龜龜漫談

海底巡遊艇：尼莫＆好友的海洋世界

神燈劇場

忿怒雙神

目前官方尚未宣布活動是什麼時候開始，但若剛好預計夏天要前往東京迪士尼的話，別忘了時常刷新迪士尼官方網站，掌握最新的消息哦！

東京迪士尼40週年免費快速通關票

預計2023年夏天限時推出

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