今夏限時回歸！東京迪士尼免費快速通關回來了 一起玩爆14項熱門設施吧
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
在疫情期間日本迪士尼也有了極大的轉變，像是票價、快速通關、付費通關等…，其中最多人感到不習慣的，就是免費快速通關被取消了！
但好消息來了！東京迪士尼樂園為慶祝40週年慶，近日宣布將在夏天時推出期間限定的「40週年免費快速通關票プライオリティパス」！來看看是怎麼回事，以及有哪些設施可以使用快速通關吧！
日本迪士尼免費快速通關取消了？！
經過疫情日本迪士尼做出許多改變，其中一個就是過去免費的迪士尼快速通行被取消，取而代之的是預約等候卡 (Standby Pass) 和迪士尼尊享卡 (Disney Primier Access)，兩個都需要透過迪士尼APP才能抽選或購買。
✔預約等候卡 (Standby Pass) ：
在指定時間才能到遊樂設施『排隊』入場。當設施人數過多時，現場也可能不會開放一般排隊入場，因此一定要排好自己想玩的設施順序，及早登記預約等候卡。
除了遊樂設施外，商店、餐廳也會視情況發行預約等候卡，等候時間、預約等候卡的發行狀況也可能會隨時變更，因此出發前可以先到官網查詢，了解自己想體驗的設施是否需要拿預約等候卡才能體驗哦！
✔迪士尼尊享卡：
2022年5月19日起迪士尼推出了「迪士尼尊享卡」，這是付費的快速通關服務，一個設施2,000日圓，在指定時間時就能直接入場。搭乘完該設施之後，才能再次購買迪士尼尊享卡享受下一個付費的快速通關。
目前迪士尼海洋只有玩具總動員瘋狂遊戲屋、翱翔：夢幻期航 適用；
迪士尼樂園僅有美女與野獸：城堡奇緣適用。
夏天限時登場！免費快速通關回來了～
東京迪士尼樂園今年正如火如荼的慶祝40週年慶，近日更驚喜宣布將在夏天時推出期間限定的40 周年記念プライオリティパス。
雖然名稱稍有不同，但本質上就是過去的Fast Pass，因此許多人是以「40週年免費快速通關票」稱之。兩個園區共14項設施讓你免費玩到爆！
迪士尼樂園–夏天限時免費通關適用設施：
適用設施
星際旅行
冒險續航
太空山
巴斯光年星際歷險
巨雷山
小熊維尼獵蜜記
幽靈公館
怪獸電力公司：迷藏巡遊車
迪士尼海洋–夏天限時免費通關適用設施：
適用設施
水上逗趣船
印第安納瓊斯冒險旅程：水晶骷髏頭魔宮
海底兩萬哩
龜龜漫談
海底巡遊艇：尼莫＆好友的海洋世界
神燈劇場
忿怒雙神
目前官方尚未宣布活動是什麼時候開始，但若剛好預計夏天要前往東京迪士尼的話，別忘了時常刷新迪士尼官方網站，掌握最新的消息哦！
東京迪士尼40週年免費快速通關票
預計2023年夏天限時推出
窩日本推薦閱讀：日本商品代購平台10選推薦比較–買日本藥妝、美容家電免出國~跨境購物超方便！
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言