極高CP值！ 日本8家「大阪住宿推薦」 入住心齋橋旁荷包再也不哭泣

大阪蔚為關西發展最旺盛的第一大城，且在建設進步的同時，還能保有相對悠閒而純樸的氣氛，路上行人的步伐也不似東京街頭般匆忙，舒適宜人的環境讓此地成為了台灣人赴日旅遊的首選之一。以下便帶來日本大阪的中階飯店推薦，如果想在預算內找到一間心目中的優質飯店，本次文章莫過於最實用的指南。

日本大阪住宿推薦

三井花園飯店大阪普米爾

圖 / 三井花園飯店大阪普米爾官方網站

甫一瞧見此飯店美輪美奐的大氣裝潢、交通便捷的繁華地點，以及被列為三井花園飯店中的 Premier 頂級系列，大家可能都會猜測想要入住必定所費不貲。但其實此地房價平易近人，與日本當地眾多連鎖小商旅相同，讓旅客能在預算有限的情況下，仍然享有豪華的客房與大浴場等設施。

地址：大阪市北區中之島3-4-15

電話：+81-6-6444-1131

環球影城港灣酒店

圖 / 環球影城港灣酒店官方網站

圖 / 環球影城港灣酒店官方網站

造訪大阪的遊客當中，絕大多數都會將全球只有5座的環球影城作為目的地，這時就很適合下榻於環球影城港灣酒店。其作為影城的官方住宿地點，徒步只要區區5分鐘即可抵達樂園，甚至在飯店大廳就設有同步螢幕，能夠即時反映出各項遊樂設施的等候時間，讓遊樂園之行也能輕鬆悠哉。

地址：大阪市此花區櫻島1-1-111

電話：+81-6-6463-5000

大阪橋樑酒店心齋橋店

圖 / 大阪橋樑酒店心齋橋店官方網站

圖 / 大阪橋樑酒店心齋橋店官方網站

如果想要兼顧古色古香的日式風情，以及新穎前衛的完善設施，大阪橋樑酒店心齋橋店應屬最佳之選。其隸屬於日本當地赫赫有名的道頓崛酒店集團，而 The Bridge 更是旗下備受歡迎的品牌，整體走昭和時代般的道地設計，同時備有不輸五星級大飯店的頂級硬體，甚至還免費提供啤酒、調酒與冰淇淋做為迎賓小點，著實令人難以挑惕。

地址：大阪市中央區西心齋橋1-10-24

電話：+81-6-4963-6501

大阪梅田宜必思飯店

圖 / 大阪梅田宜必思飯店官方網站

對於常在世界各地出差的人來說，IBIS 宜必思飯店應該都是耳熟能詳的名稱，其是發跡於歐洲的中階平價飯店，如今在全球各國都能見到據點。而在熱鬧非凡的梅田車站，一步出站外就可見到龐大顯眼的招牌，館內客房則是延續品牌精神，散發出簡約時尚的法式格調，成為大阪市內獨具一格的亮點。

地址：大阪市北區小松原町1-5

電話：+81-6-6363-0331

大阪難波威斯特酒店

圖 / 大阪難波威斯特酒店官方網站

圖 / 大阪難波威斯特酒店官方網站

在現今的時代，手機已然是大家時時刻刻不離身的必備物品，若在旅行中也想利用手機享受絕佳的視聽體驗，就可考慮入住於難波一帶的威斯特酒店。館內的客房電視適用於鏡像功能，讓旅客自由播放手機或平板的影片與遊戲。且飯店的房型相當多元，從單人房至四床房皆可預訂，讓大家庭或好友多人相聚都能舒適過夜。

地址：大阪市中央區宗右衛門町1-1

電話：+81-6-4708-5519

THE LIVELY 大阪本町

圖 / THE LIVELY 大阪本町官方網站

圖 / THE LIVELY 大阪本町官方網站

無論是想找尋大阪市區最新潮的設計旅店、出差時想在與眾不同的環境下工作，甚至是預計趁著赴日旅行求婚或結婚，都可以在THE LIVELY 大阪本町打造畢生難忘的美好回憶。這間引領流行的精緻飯店，不但有集結潮流男女的酒吧，還設置了共享辦公空間與宴會場所，每個角落都經過精心佈置，令人大感驚豔。

地址：大阪市中央區南本町1-5-11

電話：+81-50-3138-1988

大阪阿倍野Trusty飯店

圖 / 大阪阿倍野Trusty飯店官方網站

圖 / 大阪阿倍野Trusty飯店官方網站

阿倍野市的天王寺站附近既有人氣鼎盛的動物園、神社與寺廟，也有質感過人的特色小店，而美食餐廳與咖啡廳的選擇更是多得讓人眼花撩亂。就在自車站走路僅需1分鐘的距離，精心設計的 Trusty 飯店為旅客們帶來熱情誠摯的服務，且館內設置了露天的咖啡廳與酒吧，在地窄人稠的市區實屬罕見。

地址：大阪市阿倍野市阿倍野筋1-5-10-300

電話：+81-6-6530-0011

大阪本町Moxy 酒店

圖 / 大阪本町Moxy 酒店官方網站

圖 / 大阪本町Moxy 酒店官方網站

在台灣也設有據點的 Moxy 酒店，隸屬於全球規模最大的萬豪集團，其在2020年也於大阪市敞開大門，迎接來自各地的忠實顧客。有別於一般連鎖大飯店的制式化，Moxy 向來跳脫傳統，呈現活潑熱情的氣氛，必備的酒吧甚至還有 DJ 現場演出，為日本之旅留下不同於以往的精彩回憶。

地址：大阪市中央區瓦町2-2-9

電話：+81-6-6204-5200

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