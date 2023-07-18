動漫迷去了不想走！池袋安利美特：東京新動漫景點 10層樓的宅宅天堂

對於熟悉東京的宅宅來說，池袋是集動漫、cosplay於一地的地方，儘管秋葉原更加被大家所熟知。池袋宅宅文化興起有很大程度上要歸功於日本大型動漫商品連鎖店安利美特及其龐大的池袋旗艦店。 40 年來，這座多層建築群一直位於池袋的市中心，長期以來一直是購買動漫相關商品的首選，吸引了大批的宅宅來到這裡。 但為了慶祝 40 週年，以及為了迎接一波海外動漫迷終於重返日本，今年春天，池袋安利美特進行了期待已久的改造。 這座經過全面翻新的建築比以前更受歡迎，整整10層都充滿了動漫和漫畫商品、遊戲和二創商品、有漫畫和動漫周邊的貨架（動畫相關CD），甚至還有表演活動空間和咖啡聽。 如果你喜歡動漫，你可能永遠不想離開。

安利美特池袋總店(アニメイト池袋本店)

地址：東京都豊島区東池袋1丁目20−7

官方網站

一直以來都是追求著靈活性而非影響力的安利美特，為此都不曾有過令人印象深刻的一樓，這一個傳統被延續至今。

停下來，停在位置尷尬的旋轉扭蛋機前，裡面裝滿了所有最新熱門動漫的扭蛋，或者前往 Animate Cafe Gratte 櫃檯購買印有動漫拉花的拿鐵和糖餅乾，其中包括一些令人感到害羞的BL 商品。

整整兩層樓，擺滿了幾十個架子，每個架子上都擺滿一本又一本的漫畫⋯⋯如果你能讀懂日語（或者不介意只看圖片），這裡確實是漫畫愛好者的天堂。 二樓是一般類型的漫畫，主要是以少年漫畫，現在熱門的王道漫畫作品，三樓則是浪漫少女漫畫和BL漫畫。 二樓還展示了工作人員的最新推薦，而三樓則有專門為初出茅廬的漫畫家提供美術用品（筆、紙、記號筆等）的區域，旁邊還有雜誌、同人誌和一個小小的「Waku Waku Space」用於舉辦活動的場地。

我們來到了 Animate 的核心，這裡有鑰匙圈、配件、娃娃、文具和各種小東西，有各個動畫、漫畫、遊戲，和插畫家的周邊商品。 架上擺滿了《我的英雄學院》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《火影忍者》等的相關周邊。 其中有一個 TCG 區域，裡面擺滿了各種卡牌遊戲。 其中特別設置了神奇寶貝區域，裡面有數百隻神奇寶貝的玩偶。 4樓甚至有一整面牆被稱為「Space A la mode」，專門展示特殊的動漫服裝和配件。

如果想要購買動畫DVD來收藏，或者希望購買一些新遊戲來練習日語，那麼這一層可以滿足您的需求！ 書架上排列著一排排的 DVD 和遊戲片，還有數量驚人的CD可供選擇——從動畫相關的歌曲，到聲優的個人CD都能在這裡買到。

除了各式音樂之外，六樓也是 Animate 池袋第一個卡片戰鬥空間的所在地！

Animate 池袋的七樓的正式名稱為“Only Shop”，這是一個專門開設快閃店的空間，配有展覽和拍照空間。 當您最喜歡的動漫、漫畫或遊戲在 Only Shop 中展開活動，就有機會獲得一些彩蛋內容，還能在這之前購買到特別的限定商品！

池袋 Animate 旗艦店設有多個樓層，是專門用於舉辦各種活動的空間，位於建築物的頂部和底部。 八樓的太空畫廊是一個展覽空間，專門準備舉辦動畫和漫畫系列、小說、遊戲、戲劇表演以及任何其他可能進入池袋的藝術展覽。 九樓位於建築的最頂層，由 Animate Hall Black 和 Animate Hall White 佔據，這是兩個表演空間，用於舉辦小型現場表演、討論和演講、簽名會等。 而地下層是Animate 劇院，是一個類似的活動空間，但配備了劇院的所有豪華座椅和天鵝絨窗簾。 在這三層樓之間，動漫池袋已準備好在未來幾年為東京宅宅們舉辦許多非常激動人心的活動。

對於多年來經常光顧 Animate 旗艦店的池袋常客來說，這家經過改進的新店的具體內容可能並不令人意外。 Animate 一直是宅宅們的天堂，擁有許多夢寐以求的商品和漫畫。 但不可否認的是，這次重大改造為該設施帶來了新的活力，將其變成一個充滿潛力購物和娛樂設施。期待已久的翻新工程終於結束了，我們迫不及待地想看看接下來會發生什麼！

文章撰寫：Sophia Rose Appelbaum

英文編譯：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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