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東京近郊「江之島」夏夜好好玩！夜間點燈7/15登場

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江島神社入口處的點燈主題呈現多個不同故事，帶領遊客踏入奇想世界。　圖：VELVETA DESIGN／來源
江島神社入口處的點燈主題呈現多個不同故事，帶領遊客踏入奇想世界。　圖：VELVETA DESIGN／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你知道嗎？東京近郊知名觀光景點「江之島」不光只能朝聖《灌籃高手》經典場景，夏季傍晚更是欣賞點燈的超棒地點。使用約1,000盞燈籠搭配夜間點燈的夏季經典活動「江之島燈籠2023」，今年將在7/15起登場。江島神社、御岩屋道通、江之島海蠟燭展望燈塔等多處景點同步施行夜間點燈，帶來與白天截然不同的江之島盛夏風情。

▲今年度的活動再次由日本知名設計公司VELVETA DESIGN操刀，打造璀璨無比光之饗宴。　圖：VELVETA DESIGN／來源
▲今年度的活動再次由日本知名設計公司VELVETA DESIGN操刀，打造璀璨無比光之饗宴。　圖：VELVETA DESIGN／來源

主要會場江島神社以講述江之島起源的在地傳說「江島緣起」為靈感設計出5種不同特效，鳥居、參道與瑞心門上方將投射出魄力十足的五頭龍等造型光雕。此外，今年更增添金魚或煙火等夏日祭典元素，讓夜間點燈活動華麗升級，呈現更多元的奇幻樣貌。

▲「邊津宮」的夜間點燈營造粉嫩世界，還有機會看到天女空中飛舞身姿。　圖：VELVETA DESIGN／來源
▲「邊津宮」的夜間點燈營造粉嫩世界，還有機會看到天女空中飛舞身姿。　圖：VELVETA DESIGN／來源

江島神社境內以祈求戀情順遂聞名的「邊津宮」則以「與天女結緣」為主題，點燈後呈現夢幻粉嫩色調。地面投射無數愛心之外，今年還加入往常在七夕前後盛開、帶有結緣意義的「牽牛花」造型投射，蘊含為到訪遊客戀情加倍加持的巧思。

◎ 江之島燈籠2023

‧ 期間：7／15～8／31

‧ 各區域點燈與入場時間：

①江島神社、御岩屋道通、龜岡廣場：18：00～20：30

②江之島海蠟燭展望燈塔周邊地區：平日18：00～20：30（最終入場20：00），例假日與8／11～8／16期間18：00～21：00（最終入場20：30）

③江之島岩屋：9：00～18：00

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