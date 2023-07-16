暑假玩京都住這裡不貴！連鎖飯店新館登場 快手刀搶房
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假計劃大玩京都，住宿房價飆高又搶破頭讓旅人傷透腦筋？ 7/1新開幕的「Route Inn 京都龜岡站前」距離車站1分鐘，安排遊程銜接嵯峨野小火車、保津川遊船等超人氣景點相當方便，搭乘電車返回京都市區也只需要20～30分鐘。
天然溫泉大浴場「旅人之湯」依照時段男女輪流使用，Route Inn 系列必備的免費自助式早餐這裡當然也有提供，和洋兼具的約30種菜色能搭配每日不同的現烤麵包一起享用。
館內規劃單人房、雙人房、雙床房或家庭客房等多種房型，雙床房每人每晚6,750日圓起，單人房則每晚7,500日圓起。
‧ 交通：JR龜岡站徒步1分鐘。
‧ 地址：京都府龜岡市龜岡站北1丁目6-1
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