暑假玩京都住這裡不貴！連鎖飯店新館登場　快手刀搶房

「Route Inn京都龜岡站前」全館具備200間客房，能夠以高CP值房價入住且交通便捷，將成京都住宿新興好選擇。 圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假計劃大玩京都，住宿房價飆高又搶破頭讓旅人傷透腦筋？ 7/1新開幕的「Route Inn 京都龜岡站前」距離車站1分鐘，安排遊程銜接嵯峨野小火車、保津川遊船等超人氣景點相當方便，搭乘電車返回京都市區也只需要20～30分鐘。

▲天然溫泉大浴場「旅人之湯」雖在室內，但仍能一邊泡湯一邊欣賞造景。 圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

▲館內餐廳開放感十足，保留龜岡地區自然豐饒的在地特色。 圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

天然溫泉大浴場「旅人之湯」依照時段男女輪流使用，Route Inn 系列必備的免費自助式早餐這裡當然也有提供，和洋兼具的約30種菜色能搭配每日不同的現烤麵包一起享用。

館內規劃單人房、雙人房、雙床房或家庭客房等多種房型，雙床房每人每晚6,750日圓起，單人房則每晚7,500日圓起。

▲根據房型不同，最多可供5人同住。 圖：Route Inn Japan co., Ltd.／來源

◎ Route Inn 京都龜岡站前

‧ 交通：JR龜岡站徒步1分鐘。

‧ 地址：京都府龜岡市龜岡站北1丁目6-1

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