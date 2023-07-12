日本最特別鳥居？！ 靜岡熱海「鏡之鳥居」掀起瘋拍熱潮

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】從來沒看過這種鳥居！7/1起熱騰騰登場的「鏡之鳥居」，位於靜岡縣以享受庭園花卉美景聞名的景點「ACAO FOREST（舊址：赤尾香草與玫瑰園）」境內。鏡面外觀反射周圍自然風光，呈現宛如保護色般的特殊景象。

鳥居的設計巧思強調結合大自然，再加上自古以來鏡子被視為具有驅邪除魔的力量，因此盼望遊客穿過鳥居後，能淨化汙穢邪氣、保佑平安健康。拍照打卡後別忘了沿著參道前往曾我淺間神社參拜，內部祭祀山神「大山祇命」與其擁有絕世美貌、被譽為櫻花女神的小女兒「木花咲耶姬命」，能祈求家庭美滿、夫妻和諧或友情長存！

◎ ACAO FOREST

‧ 開放時間：9：00～17：00（16：00最終入園）

‧ 公休日：除天候不良，全年無休。

‧ 門票：國中生以上3,000日圓；國小生1,000日圓；未就學孩童免費。

‧ 交通：JR熱海站搭乘東海巴士至「ACAO FOREST」站下車，車程約15分鐘。

‧ 地址：靜岡縣熱海市上多賀1027-8

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