名古屋暑假這樣玩！賞光雕煙火、逛熱鬧市集拍美照

「NAKED 夏日祭典 2023中部電力MIRAI TOWER」即日起至8/31期間限定登場。 圖：NAKED, INC.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假玩名古屋，別錯過這個經典活動！知名創意光雕團隊 NAKED, INC.長年來與中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）攜手合作，隨季節更迭打造不同魅力活動。

今年夏季以「祭典」為主題，推出結合夜景、藝術光雕、花卉等多重元素的「NAKED 夏日祭典 2023中部電力 MIRAI TOWER」，即日起至8/31登場，手刀排入你的暑假名古屋行程當中！

▲光雕投射煙火秀「NAKED FIREWORKS」以萬花筒為靈感打造而成，變化多端讓人看了目不轉睛。 圖：NAKED, INC.／來源

中部電力 MIRAI TOWER 內部標高90公尺的高空展望台「MIRAI360」，能夠欣賞360度開闊感十足的名古屋市夜景，再搭配光雕投射煙火秀、結合在地花卉特色製作的「花朵茶几」與室內香氛等陪襯，讓遊客享受美好夏夜時光。

▲愛知縣的花卉產量在日本全國名列前茅，花朵茶几使用季節花卉製作，內部還加入小扇子或金魚圖案等祭典元素。 圖：NAKED, INC.／來源

▲周圍地區則變身為夏日祭廣場，特定日期將有攤販與手作市集進駐，讓遊客逛街吃美食。 圖：NAKED, INC.／來源

推薦身穿浴衣到訪遊玩，現場更能租借在疫情嚴峻期間廣受歡迎的「NAKED 距離提燈®」，每盞提燈下方呈現花朵造型，以投射範圍為基準，就能輕鬆保持人與人之間的社交距離！

▲即使疫情趨緩「NAKED距離提燈®」的魅力依舊不退燒！租借方式與費用依現場公告為主。 圖：NAKED, INC.／來源

◎ NAKED 夏日祭典 2023 中部電力 MIRAI TOWER

‧ 期間：7／1～8／31

‧ 時間：

【7／1～8／6】19：30～

【8／7～8／31】19：00～

※平日與週日：最終入場20：40，週六：最終入場21：20。

‧ 地點：中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）

‧ 票價：高中生以上1,500日圓、國中小生600日圓、小學生以下免費。

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