名古屋暑假這樣玩！賞光雕煙火、逛熱鬧市集拍美照
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假玩名古屋，別錯過這個經典活動！知名創意光雕團隊 NAKED, INC.長年來與中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）攜手合作，隨季節更迭打造不同魅力活動。
今年夏季以「祭典」為主題，推出結合夜景、藝術光雕、花卉等多重元素的「NAKED 夏日祭典 2023中部電力 MIRAI TOWER」，即日起至8/31登場，手刀排入你的暑假名古屋行程當中！
中部電力 MIRAI TOWER 內部標高90公尺的高空展望台「MIRAI360」，能夠欣賞360度開闊感十足的名古屋市夜景，再搭配光雕投射煙火秀、結合在地花卉特色製作的「花朵茶几」與室內香氛等陪襯，讓遊客享受美好夏夜時光。
推薦身穿浴衣到訪遊玩，現場更能租借在疫情嚴峻期間廣受歡迎的「NAKED 距離提燈®」，每盞提燈下方呈現花朵造型，以投射範圍為基準，就能輕鬆保持人與人之間的社交距離！
◎ NAKED 夏日祭典 2023 中部電力 MIRAI TOWER
‧ 期間：7／1～8／31
‧ 時間：
【7／1～8／6】19：30～
【8／7～8／31】19：00～
※平日與週日：最終入場20：40，週六：最終入場21：20。
‧ 地點：中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）
‧ 票價：高中生以上1,500日圓、國中小生600日圓、小學生以下免費。
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