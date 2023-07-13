快訊

明後天如典型夏天 周六起低壓帶影響「變臉」全台迎雨

名古屋暑假這樣玩！賞光雕煙火、逛熱鬧市集拍美照

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：NAKED, INC.／來源
圖：NAKED, INC.／來源

「NAKED 夏日祭典 2023中部電力MIRAI TOWER」即日起至8/31期間限定登場。　圖：NAKED, INC.／來源
「NAKED 夏日祭典 2023中部電力MIRAI TOWER」即日起至8/31期間限定登場。　圖：NAKED, INC.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假玩名古屋，別錯過這個經典活動！知名創意光雕團隊 NAKED, INC.長年來與中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）攜手合作，隨季節更迭打造不同魅力活動。

今年夏季以「祭典」為主題，推出結合夜景、藝術光雕、花卉等多重元素的「NAKED 夏日祭典 2023中部電力 MIRAI TOWER」，即日起至8/31登場，手刀排入你的暑假名古屋行程當中！

▲光雕投射煙火秀「NAKED FIREWORKS」以萬花筒為靈感打造而成，變化多端讓人看了目不轉睛。　圖：NAKED, INC.／來源
▲光雕投射煙火秀「NAKED FIREWORKS」以萬花筒為靈感打造而成，變化多端讓人看了目不轉睛。　圖：NAKED, INC.／來源

中部電力 MIRAI TOWER 內部標高90公尺的高空展望台「MIRAI360」，能夠欣賞360度開闊感十足的名古屋市夜景，再搭配光雕投射煙火秀、結合在地花卉特色製作的「花朵茶几」與室內香氛等陪襯，讓遊客享受美好夏夜時光。

▲愛知縣的花卉產量在日本全國名列前茅，花朵茶几使用季節花卉製作，內部還加入小扇子或金魚圖案等祭典元素。　圖：NAKED, INC.／來源
▲愛知縣的花卉產量在日本全國名列前茅，花朵茶几使用季節花卉製作，內部還加入小扇子或金魚圖案等祭典元素。　圖：NAKED, INC.／來源

▲周圍地區則變身為夏日祭廣場，特定日期將有攤販與手作市集進駐，讓遊客逛街吃美食。　圖：NAKED, INC.／來源
▲周圍地區則變身為夏日祭廣場，特定日期將有攤販與手作市集進駐，讓遊客逛街吃美食。　圖：NAKED, INC.／來源

推薦身穿浴衣到訪遊玩，現場更能租借在疫情嚴峻期間廣受歡迎的「NAKED 距離提燈®」，每盞提燈下方呈現花朵造型，以投射範圍為基準，就能輕鬆保持人與人之間的社交距離！

▲即使疫情趨緩「NAKED距離提燈®」的魅力依舊不退燒！租借方式與費用依現場公告為主。　圖：NAKED, INC.／來源
▲即使疫情趨緩「NAKED距離提燈®」的魅力依舊不退燒！租借方式與費用依現場公告為主。　圖：NAKED, INC.／來源

NAKED 夏日祭典 2023 中部電力 MIRAI TOWER

‧ 期間：7／1～8／31

‧ 時間：

  【7／1～8／6】19：30～

  【8／7～8／31】19：00～

※平日與週日：最終入場20：40，週六：最終入場21：20。

‧ 地點：中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）

‧ 票價：高中生以上1,500日圓、國中小生600日圓、小學生以下免費。

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

名古屋 夜景 煙火秀

延伸閱讀

暑假加強路口查緝 台中霧峰警一夜查獲酒駕噪音等20件

防範兒少手機成癮 北市暑假推395場免費親子活動

恆基課輔班邁入第18年 暑假辦職人體驗拓展學童視野

弱勢童暑假不擔心挨餓 花蓮幸福午食券助4千學子溫飽

相關新聞

名古屋暑假這樣玩！賞光雕煙火、逛熱鬧市集拍美照

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假玩名古屋，別錯過這個經典活動！知名創意光雕團隊 NAKED, INC.長年來與中部電力MIRAI TOWER（名古屋電視塔）攜手合作，隨季節更迭打造不同魅力活動。

去輕井澤玩要住哪裡？輕井澤飯店精選8間+3大熱門住宿區域完全攻略(下)

本集延續"去輕井澤玩要住哪裡？輕井澤飯店精選8間+3大熱門住宿區域完全攻略(上)"，將再介紹四間不可錯過的輕井澤優質飯店。

去輕井澤玩要住哪裡？輕井澤飯店精選8間+3大熱門住宿區域完全攻略(上)

輕井澤距離東京只有一個多小時的新幹線車程，雖然可以當天來回旅遊，但是這裡可避暑滑雪也可賞楓逛街，適合不同年齡層不同季節的人來玩。建議大家可以選一間輕井澤的人氣飯店住宿一晚，更能感受輕井澤度假魅力。

札幌「羊之丘展望台」薰衣草免費採！期間限定、倒數７天

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】暑假開跑了，現在正是飛往日本北海道，欣賞薰衣草花海的最佳時期！位於札幌近郊的知名觀光景點「羊之丘展望台」配合薰衣草季到來，7/4～7/17同步推出期間限定的「薰衣草免費採

暑假玩福岡必拍！teamLab期間限定「夏日向日葵空間」，感受盛夏免日曬

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】由數位藝術創意團隊teamLab精心規劃的常設展區「teamLab Forest Fukuoka －SBI證券」於2020年夏季在福岡 PayPay Dome 附近盛大開

周遊卡玩爆大阪40個人氣景點！大阪城、梅田、天王寺、在地人推薦的串炸店

跟著 YUMEKO 於 2023-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 大阪城、天王寺動物園、通天閣。 Hi大家 我是夢子 在日本生活第四年 主要喜歡分享美食美景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦