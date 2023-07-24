快訊

最高罰15萬！北市萬安演習開出首張罰單 內湖23歲車主拒配合慘了

嚇一跳！台南多區傍晚傳跳電 台電釐清原因中

急轉彎？大牙才剛被通知撤告 陳建州再向她提出刑事告訴

名古屋超值的敘敘苑商業午餐！最便宜的燒肉套餐只要3000日圓，還有中文菜單別擔心

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

敘敘苑是日本知名燒肉連鎖店品牌，環境優、服務好、肉質很優秀，常備受推崇，尤以它的商業午餐划算又美味，只要3000日圓就可入手，讓許多遊客趨之若鶩。叙々苑 名古屋 名駅店位於名古屋車站前的「M三ダイニングビル」大樓9階，距離車站約莫3～5分鐘的路程，交通上蠻便利的。

叙々苑 名古屋 名駅店的商業午餐供應時段蠻長的，平日下午3點來都還吃的到。

ランチタイム

11:00～15:00（週一到週五）

11:00～14:30（週六、週日、國定假日）

喜歡的話可以買叙々苑醬汁回家。

敘敘苑裝潢相當高雅，臨窗的座位可享受其陽光的撒落，還可看到窗外的景色。

服務上當然也是很尊榮，英文程度不錯，菜單有提供中文方便點餐；中午套餐共有四款，剛好我們就各點一款。

大嫂的燒肉ランチ（3000円），有肉也有蝦。

老哥的ミツクスランチ（4000円），肉的部位比3000円的多，生鮮牛脊肉、牛五花肉也有鮮蝦。

我選的是最貴的吟味ランチ（6500円），燒肉的部位比較高級一點，精選和牛脊背、上等牛五花肉、鹽醬牛舌，但是最貴的沒有蝦⋯⋯。套餐皆附泡菜拼盤、沙拉、韓式拌菜、米飯、湯、甜點、午間套餐飲料。

油花真的超美的。

肉嫩甜美很juicy，是好吃的牛肉。

跟小孩吃一份燒肉會吃不飽，直接幫他選了一份燒肉重ランチ（2800円），算是燒肉便當套餐，不用自己烤，適合小朋友。套餐的內容一模一樣，只差在盒裝烤肉飯。

烤肉超香，鹹鹹的很下飯，肉量給的不算少，剛好適合愛吃肉跟白飯的孩子。

飲料我選了熱咖啡，小孩則是可爾必思，咖啡蠻順口的。

老哥的冰咖啡。

飯後甜點是奶酪，酸酸甜甜的還不錯。

還有一杯熱茶。

以最便宜的燒肉來說，台幣6百多就能擁有這樣質感的高品質燒肉，無論是環境、服務或是肉品，都相當值回票價，商業午餐只是入門款，想吃好一點或是多一點，不CARE預算，就選擇單點好好大快朵頤一番。

叙々苑 名古屋 名駅店 | 官網

電話：052-563-8989

地址：愛知県名古屋市中村区名駅3-15-11 M三ダイニングビル9F

營業時間：11:00～22:00（ラストオーダー）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

燒肉 名古屋 咖啡 甜點 便當 日本旅遊 日本美食

相關新聞

名古屋超值的敘敘苑商業午餐！最便宜的燒肉套餐只要3000日圓，還有中文菜單別擔心

udn走跳美食／Irene 敘敘苑是日本知名燒肉連鎖店品牌，環境優、服務好、肉質很優秀，常備受推崇，尤以它的商業午餐划算又美味，只要3000日圓就可入手，讓許多遊客趨之若鶩。叙々苑 名古屋 名駅

京都兩天自駕遊！從丹波、天橋立再到伊根舟屋 蒐集日本原風景

京都的古都印象深植人心，殊不知其實京都府腹地遼闊，不僅僅是古色古香的京都市，更包括了北部的山林與海濱。曾聽說過同樣被稱為日本最美村落的京都美山一帶、見過那印有海邊的一棟棟小巧舟屋的明信片，還有那宛如飛

極高CP值！ 日本8家「大阪住宿推薦」 入住心齋橋旁荷包再也不哭泣

大阪蔚為關西發展最旺盛的第一大城，且在建設進步的同時，還能保有相對悠閒而純樸的氣氛，路上行人的步伐也不似東京街頭般匆忙，舒適宜人的環境讓此地成為了台灣人赴日旅遊的首選之一。以下便帶來日本大阪的中階飯店推薦，如果想在預算內找到一間心目中的優質飯店，本次文章莫過於最實用的指南。

日本九州首發！天神商圈、博多運河城、人氣牛腸鍋、屋台攤販的福岡經典旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-03-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 THE CITY BAKERY BAR & BURGER RUBIN、警固公園、警固神社。 迷人的日本宜居城市生活－福岡 早在10幾年前，福岡就入選世界十大宜居城市之一，作為日本九州交通、美食、購物、文化的中心，福岡市區的住宅區、商貿區與娛樂區相當接近，人與人之間交流也很頻繁，就好比下班與好友相約，交通往返時間也是10-15分鐘可以輕鬆抵達的距離，而對於外地旅人來說，這樣一座精緻小巧的城市，可動可靜、可山可海，幾乎是深度認識日本城市生活樣貌，最好的旅遊目的地。 而福岡代表性的交通運輸中心是天神和博多車站，代表性美食是牛腸鍋，代表性購物商圈是天神地下街和博多運河城，代表性景點則有櫛田神社、福岡塔和大濠公園，而代表性的生活日常樣貌就在屋台街尋找吧；這是一條福岡代表性遊程的旅行，一起來看看吧！

隈研吾設計、東京百年歷史建築改造！米其林推薦烏龍麵「根津 釜竹」

「根津 釜竹」是少數可以同時兼顧日本文化巡禮與美食雙重體驗的地方之一。環境有多優美、麵有多美味，來看看小編實際用餐的食記吧！

東京夏未眠！必看煙火大會3選 煙火聲樂聲魅力無限

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】疫情趨緩、邊境解封後的第一個暑假，如果你還不在日本，那應該就在飛往日本的路上吧？今年暑假計劃到訪東京，別錯過融入當地生活，穿上美麗的浴衣欣賞煙火大會，體驗當一天東京人！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦