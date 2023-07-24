名古屋超值的敘敘苑商業午餐！最便宜的燒肉套餐只要3000日圓，還有中文菜單別擔心

敘敘苑是日本知名燒肉連鎖店品牌，環境優、服務好、肉質很優秀，常備受推崇，尤以它的商業午餐划算又美味，只要3000日圓就可入手，讓許多遊客趨之若鶩。叙々苑 名古屋 名駅店位於名古屋車站前的「M三ダイニングビル」大樓9階，距離車站約莫3～5分鐘的路程，交通上蠻便利的。

叙々苑 名古屋 名駅店的商業午餐供應時段蠻長的，平日下午3點來都還吃的到。

ランチタイム

11:00～15:00（週一到週五）

11:00～14:30（週六、週日、國定假日）

喜歡的話可以買叙々苑醬汁回家。

敘敘苑裝潢相當高雅，臨窗的座位可享受其陽光的撒落，還可看到窗外的景色。

服務上當然也是很尊榮，英文程度不錯，菜單有提供中文方便點餐；中午套餐共有四款，剛好我們就各點一款。

大嫂的燒肉ランチ（3000円），有肉也有蝦。

老哥的ミツクスランチ（4000円），肉的部位比3000円的多，生鮮牛脊肉、牛五花肉也有鮮蝦。

我選的是最貴的吟味ランチ（6500円），燒肉的部位比較高級一點，精選和牛脊背、上等牛五花肉、鹽醬牛舌，但是最貴的沒有蝦⋯⋯。套餐皆附泡菜拼盤、沙拉、韓式拌菜、米飯、湯、甜點、午間套餐飲料。

油花真的超美的。

肉嫩甜美很juicy，是好吃的牛肉。

跟小孩吃一份燒肉會吃不飽，直接幫他選了一份燒肉重ランチ（2800円），算是燒肉便當套餐，不用自己烤，適合小朋友。套餐的內容一模一樣，只差在盒裝烤肉飯。

烤肉超香，鹹鹹的很下飯，肉量給的不算少，剛好適合愛吃肉跟白飯的孩子。

飲料我選了熱咖啡，小孩則是可爾必思，咖啡蠻順口的。

老哥的冰咖啡。

飯後甜點是奶酪，酸酸甜甜的還不錯。

還有一杯熱茶。

以最便宜的燒肉來說，台幣6百多就能擁有這樣質感的高品質燒肉，無論是環境、服務或是肉品，都相當值回票價，商業午餐只是入門款，想吃好一點或是多一點，不CARE預算，就選擇單點好好大快朵頤一番。

叙々苑 名古屋 名駅店 | 官網

電話：052-563-8989

地址：愛知県名古屋市中村区名駅3-15-11 M三ダイニングビル9F

營業時間：11:00～22:00（ラストオーダー）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」