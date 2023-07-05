天空鳥居飯店太夢幻！東京小資輕旅行淺草飯店2選

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圖：HIROMAS／來源
圖：HIROMAS／來源

「HIROMAS HOTEL 藏」頂樓設有綿延鳥居與神社，夜間點燈後與東京夜景相襯。　圖：HIROMAS／來源
「HIROMAS HOTEL 藏」頂樓設有綿延鳥居與神社，夜間點燈後與東京夜景相襯。　圖：HIROMAS／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】由跨足旅館與不動產業 HIROMAS 集團所經營的「HIROMAS HOTEL 藏」與「HIROMAS HOTEL 壽」在疫情影響前同步開幕，飯店地點位於都營地下鐵雙路線交會的藏前站，前往淺草電車只要1站，直奔東京鐵塔、新宿或六本木則都不用轉車，輕鬆就能規劃東京之旅。

▲館內床位房示意圖。　圖：HIROMAS／來源
▲館內床位房示意圖。　圖：HIROMAS／來源

主張提供較為優惠的房價，並為住客營造自由自在的住宿空間，公共區域提供簡易廚房、投幣式洗衣房等設備，能對應長天數入住需求。

「HIROMAS HOTEL 藏」主打日本文化與書法魅力，館內能欣賞知名書法家揮毫作品。頂樓則設置夢幻無比的天空鳥居與稻荷神社，還能眺望東京晴空塔美景。

▲「HIROMAS HOTEL 藏」館內公共空間展示魄力十足的書法作品。　圖：HIROMAS／來源
▲「HIROMAS HOTEL 藏」館內公共空間展示魄力十足的書法作品。　圖：HIROMAS／來源

另一棟「HIROMAS HOTEL 壽」則強調感受日本文化與建築之美，具備東京都內稀有的檜木大浴場，入住後可向飯店櫃台申請包場使用（依人頭計費，每人約500日圓）。

▲「HIROMAS HOTEL 壽」檜木大浴場。　圖：HIROMAS／來源
▲「HIROMAS HOTEL 壽」檜木大浴場。　圖：HIROMAS／來源

2棟飯店提供單一床位、雙人房（上下舖）或是和室雅房，針對想同住的多人數客群，則能在訂房時將整間房間共6個上下床位一次包場使用，彷彿回到學生時代在畢業旅行般！雙人房不含早餐每人每晚4,000日圓起；單一床位則每晚3,800日圓起。

◎ 東京都 HIROMAS HOTEL 藏

‧ 交通：都營地下鐵「藏前」站A7出口，徒步約3分鐘。

‧ 地址：東京都台東區藏前2-17-10

◎ 東京都 HIROMAS HOTEL 壽

‧ 交通：都營地下鐵「藏前」站徒步約2分鐘。

‧ 地址：東京都台東區壽3-12-1

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