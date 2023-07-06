一起成為最萌最時尚的穿搭達人～吉卜力小廢包開賣囉！

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

小廢包是許多女生都一定擁有的時尚單品，雖然不能裝什麼東西，但是迷你、可愛、時尚的造型卻成為一股流行旋風，更是穿搭的必備加分品項！吉卜力工作室看準這樣的商機，和日本郵局合作，推出了萌度爆表的吉卜力小廢包，要來進攻時尚市場囉～

龍貓吉卜力小廢包

將吉卜力的經典動畫「龍貓」、「神隱少女」與「霍爾的移動城堡」中的人氣角色：大龍貓、中龍貓、小龍貓、無臉男與卡西法製成可愛的小廢包包。

包包中間以透明防水的PVC材質製作，無臉男款上還能看到上下兩排牙齒，彷彿張大嘴巴的樣子，模樣十分討喜可愛。

無臉男吉卜力小廢包

小廢包包除了能斜背使用外，也可以將背帶取下來變成萬用的收納包使用，看似迷你卻可以放下票卡夾、小錢包、粉餅、護唇膏等等，功能一點也不廢～

除了包包外，吉卜力與日本郵局也同步也推出了「龍貓」、「神隱少女」與「魔女宅急便」的夏日圓扇，扇子上印有繽紛的夏日元素如西瓜、檸檬等，要陪伴大家度過一個涼爽的夏天～

不過你以為這只是一把普通的扇子而已嗎？其實這是一組「圓扇信件組」，翻到扇子的背面可以寫下任何祝福的話語，寫完後放到信封裡就能寄出給親朋好友們，讓大家收到這樣特別又與眾不同的祝福心意。

吉卜力小廢包

販售通路：日本郵局

開賣日期：2023年6月16日

販售產品：大龍貓小廢包、小龍貓小廢包、無臉男小廢包

吉卜力小廢包

販售通路：日本全國生活用品店、ensky商品契約店

開賣日期：2023年7月中旬

販售產品：大龍貓小廢包、中龍貓小廢包、小龍貓小廢包、無臉男小、卡西法小廢包

吉卜力圓扇信封組

販售通路：日本全國生活用品店、ensky商品契約店

開賣日期：現正熱賣中

販售產品：龍貓圓扇、神隱少女圓扇、魔女宅急便圓扇

https://www.ensky.co.jp/

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