JINS東京澀谷配眼鏡 平價快速與時尚兼具的本格派潮流眼鏡店

作為東京流行地的澀谷，可說是日本時尚購物之重鎮。走在澀谷街頭，能見到各種不同產業新流行趨勢，從服飾配件、數位遊戲、美食餐飲等各界的最新潮流，當然，也包括了眼鏡時尚。日本知名平價眼鏡品牌JINS，位於澀谷的店鋪，囊括一、二兩層樓，建築設計由建築師藤本壯介操刀，原木質感裝潢簡潔清新，搭配大片落地玻璃窗，將澀谷街景與店內風景融合。在這舒適而寬敞的空間中，展示著JINS旗下齊全且多樣的眼鏡產品，並提供非常專業且先進的配鏡服務。

與其說它是一家眼鏡店，不如說它是一座可以配眼鏡的眼鏡藝廊或博物館——因為進來這裡，能帶走的不僅是一副適合自己的眼鏡，還有更多眼鏡相關的時尚美感及新科技體驗。下面就跟著JAPANKURU一起快速看看，2023再到JINS澀谷店，有什麼新奇有趣的體驗吧。

JINS一直最為人津津樂道的，在於其實惠且快速的配眼鏡服務，即便對於外國遊客，一樣能提供親切且專業的服務。JINS的配鏡流程十分簡單，下面大概和大家說明。

Step. 1 挑選喜歡的鏡架

JINS店內多種鏡架任你挑選，一般鏡架搭配普通鏡片，大多5900日圓（不含稅）起跳，若有想要增加特殊功能的鏡片，則需要另外增加3300～5500日圓不等的費用。在決定好之後，到櫃台結帳付款，並等待叫號。

Step. 2 驗光測視力配鏡

在日本驗光是蠻有趣的體驗，像JINS澀谷店中的視力測驗表，就有平假名和英文兩種。平假名可想而知主要是日本客人使用，至於外國客人當然就是用你我熟悉的那款「E」型。如果認得50音的朋友，也可以嘗試看看和日本人用一樣的「平假名」版。不僅如此，在疫情之後，JINS澀谷店更導入了自助式驗光的設備，提供多國語言系統，讓海外客人也可以自行操作驗光機器來進行眼鏡的度數測量。

除此之外，若有眼科醫院處方籤或要按照本來的眼鏡度數來配鏡，則可跳過測量的步驟。

Step. 3 確認所要的鏡架和鏡片

待店員依據數據配好適當度數的鏡片時，會將客人所挑選的鏡框和鏡片放在一個紅色小盒子中讓客人確認。

Step. 4 等候製作

若所購買的鏡片店內有貨，眼鏡製作最快只要30分鐘就可以取貨，當然隨著當日來店客人的數量與所用鏡片的備貨量不同，狀況也會不一樣，有的可以當天取貨，但若遇到度數深或是有特別需求的狀況，可能就無法當天取件。

擁有自家的眼鏡設計師以及配合的光學鏡片廠，JINS旗下開發的眼鏡產品線十分多樣豐富，從經典的「JINS CLASSIC」、抗藍光眼鏡「JINS SCREEN」系列、方便且有復古夾式太陽眼鏡概念的「JINS Switch」系列、適合孩童和青少年的「JINS VIOLET+」系列，到近年來配合疫情戴口罩習慣及日本桑拿熱而推出的防霧「JINS SAUNA」系列、針對眼睛乾澀和花粉症而開發的「JINS PROTECT MOIST」系列等，全方位滿足多樣化的眼鏡需求。

值得一提的是，畢竟位於東京潮流地的澀谷，JINS澀谷店的特色之一，在於有色鏡片備貨非常齊全，且顏色也多樣豐富，搭配不同設計風格的鏡框，可詮釋出別具性格的個人風格。擁有自家長期合作的光學鏡片廠及獨家的光學技術，其鏡片之輕薄實惠，亦是為人津津樂道的部分，且即便是時尚的有色鏡片，都基本配備一定程度的抗紫外線的功能，並可以加入度數。

當然，JINS的光學技術，亦體現在適合老花的遠近兩用累進鏡片以及可調光變色鏡片的開發上，特別是累進鏡片有效改善了一半遠近兩用鏡片會出現的變形，讓清晰視野更加寬闊。無論度數，累進鏡片一律5500日圓，搭配喜歡的鏡框價格，便可以獲得一副時尚好用的遠近兩用眼鏡。

之前有接觸過JINS眼鏡的朋友，或許已經知道，JINS不定時會聯手其他知名品牌推出多種聯名鏡架，都非常受歡迎。

不僅有和其他品牌的跨界合作，JINS一直以來都有透過DESIGN Project特別企劃，來與世界各地的設計師合作設計出多種性格鏡框——這也是有在關注設計領域的朋友值得留意的部分。

這次到訪JINS澀谷店，讓我們最感到驚艷的部分之一，是見識到配眼鏡與新科技相結合的智慧性。且不說在JINS的官方網站及澀谷店店舖內，都導入有AI智能挑選眼鏡的系統，可透過偵測臉型、五官構成等，來推薦適合的鏡架。

而在驗光的部分也有支援多國語言的自助式驗光系統。更厲害的是，能夠協助調整姿勢不良和辨識身心狀態的新產品線「JINS MEME」，搭載特殊的藍芽及感應芯片，結合專門的APP，透過戴眼鏡者的一些簡單的肢體動作，來偵測身心狀態。

就是這樣的JINS澀谷店，讓配眼鏡這件事不只是單純的購物消費，同時還能收穫許多關於時尚美感、新科技趨勢等其他資訊。旗下豐富的眼鏡產品線，亦讓同為眼鏡一族的我有種被體貼呵護的感覺——戴眼鏡的生活裡面難免有各種煩惱，單純就拿戴口罩會鏡片起霧這件事就讓很多眼鏡族很困擾。好在JINS常能聽到大家的心聲，對應開發出特別的產品，以緩解大眾煩惱。

若你正好有配眼鏡的需求，或是單純喜歡眼鏡時尚，來東京時不妨到JINS澀谷店走走，想必會有不少收穫。

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