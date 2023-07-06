周遊卡玩爆大阪40個人氣景點！大阪城、梅田、天王寺、在地人推薦的串炸店

跟著 YUMEKO 於 2023-05-04 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 大阪城、天王寺動物園、通天閣。

Hi大家 我是夢子 在日本生活第四年

主要喜歡分享美食美景。

第 1 天

大阪城 | 4 小時

首先第一站我們來到大阪城，相信來到大阪一定對大阪城不陌生，大阪城為大阪名勝之一，與名古屋城、姬路城 列為日本歷史上的三大名城

大阪城的建築非常壯觀，它是一個典型的日本城堡，有著高大的石牆、深溝、漂亮的城門和角樓。城堡內部也非常精美，有很多展示日本歷史和文化的展品，包括各種武器、盔甲、珍貴文物等等。在城堡頂上，可以欣賞到整個城市的美景。

在大阪城可以了解到很多有關日本歷史和文化的知識。城堡內有很多介紹日本歷史和文化的展品和標識，可以了解到很多關於日本武士、戰爭和政治的信息。對於對日本文化感興趣的人來說，這是一個非常有價值的參觀地點。

上一次使用樂遊卡沒有坐到大阪御坐船，這一次特地起了大早，第一站就來到大阪城。

這次抵達大阪城時是大概12:00多左右，但預約到御坐船的時間已經是下午三點。看起來可以說是非常有人氣。而且這個御坐船如果票賣完，賣票的地方就會直接關起來。建議如果想要搭船的朋友要提早來預約。

搭乘船時間大約20分鐘。這次我第一次搭乘御坐船，覺得另類的欣賞大阪城，有種更放鬆的感覺。難怪這麼多人預約。如果有來到大阪城，御坐船真的非常推薦。

天王寺動物園 | 2 小時

接下來我們使用周遊卷到天王寺的動物園，天王寺動物園算非常好到，從地鐵走出來大概走個5分鐘，就可以到達動物園。這邊已經建園超過百年，而且動物超過180種，裡面的路線規劃的蠻好，也很乾淨。而且裡面開闊看到很有人氣的北極熊🐻‍❄️而且還能近距離觀賞動物如果有帶小朋友來到大阪天王寺動物園真的蠻推薦的

通天閣 | 1 小時

從天王寺動物園逛完，出來走個五分鐘就會到通天閣，這次特地想要晚上去通天閣逛逛因為晚上的通天閣非常漂亮，特別是當夜景燈光亮起時，會讓整個大阪市區變得非常浪漫和迷人。

如果想體驗觀景台的壯觀景色，可以搭乘電梯到通天閣的觀景台。觀景台高度約為300米，可以看到大阪市區的美景，包括大阪城堡、環球影城等著名景點

在通天閣的地下室有一個商店街，可以在這裡購買各種紀念品和美食。

新世界大衆屋台五右衛門 串カツ | 1 小時

晚上我們在通天閣找了一家串炸店叫做，他從外觀看滿乾淨的，原本可能以為位子沒有到很多，但是進去之後發現裡面位子滿多的，這邊點餐方式是用平板點，而且還有提供中文、英文、日文好幾種語言可以做選擇如果不會日文的朋友，有這個平板就可以放心點餐，而且這一家的餐點我覺得都滿新鮮好吃。價格也很合理。蠻推薦這一家串炸的

第 2 天

PABLO 心齋橋店 | 1 小時

隔天我們到心齋橋逛逛，每次到心齋橋都會吃的「Pablo 乳酪塔」心齋橋這家是本店，每次經過都會大排長龍，一個不貴大概¥300左右，除了小的，他們家還有出大的乳酪塔，不過我覺得小的乳酪味道重一點。現在還有出了很多種口味

Fep five摩天輪 | 6 小時

晚上我們來到梅田旁邊重要地標Fep five摩天輪🎡 「FEP Five摩天輪」是位於日本大阪市北區梅田地區的摩天輪。這個摩天輪高約77公尺，並且擁有大約52個座位。從這個摩天輪上，可以欣賞到大阪市區的美景。

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