廣島六大祭典一次看！三原Yassa節群舞嗨翻、清酒祭暢飲、吳食祭典盡享美食

透過日本祭典深入探訪日本文化，感受在地風俗民情，在廣島各地有許多獨具特色的祭典活動，夏秋時分更是日本祭典的旺季，不論是莊嚴壯觀的神事祭典，又或是以美食好酒為主題的慶典活動、夏日風物詩的煙火大會等，融入其中與在地人拉近距離，體驗非日常的氛圍，親臨現場感受最真摯的熱情活力，集結廣島必訪的六大祭典一次看。

廣島知名的「三原Yassa節」曾創造40萬人群舞狂歡的熱鬧場面；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

絢爛花火將「三原Yassa節」推向最高潮；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

踩街遊行嗨翻全場

「三原Yassa節」始於1567年，為慶祝三原城完工而舉行，每年8月第2週的週五至週日，一連三天舉辦，是中國地區最具代表性的夏日祭典，每年都有超過40萬人共襄盛舉。在三味線與太鼓、笛子的演奏下翩然起舞，七千位表演者高喊著"Yassa! Yassa!"，展開踩街遊行，畫面極震撼。Yassa舞蹈因沒有舞步限制，就算是外來遊客也能隨音樂擺動身體一起融入其中跳上一小段。最後一天壓軸登場的煙火大會，用絢爛花火將祭典推向最高潮。

三原Yassa節

地點：廣島縣三原市

舉辦期間：2023年8月11日(五)、12日(六)、13日(日)

交通方式：JR山陽線三原站 週邊

官網(日文)：https://www.yassa.net/index.html

廣島嚴島神社周邊滿滿的攤販，熱鬧非；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

「管絃祭」是世界遺產「嚴島神社」最盛大的祭祀慶典，自800年前的平安時代延續至今，歷史悠久，被譽為日本三大船神事之一。每年農曆6月17日的傍晚開始，一路進行到深夜，以瀨戶內海為舞台，重現平安時代皇家貴族們優雅的管絃遊，載有神轎的御座船從嚴島神社啟航，穿過大鳥居，緩緩駛向對岸的地御前神社，船上一邊演奏著悅耳悠揚的雅樂，一邊進行儀式，最後返回嚴島神社，在配合雅樂的節奏下，駛入狹窄的迴廊內華麗旋轉船體三次的精彩演出，是不容錯過的重頭戲。在滿月之夜，伴隨雅致的樂音，與海上的搖曳燈火相襯，展開一段夢幻且充滿神祕美感的非日常體驗。

管絃祭

地點：廣島縣廿日市市宮島 嚴島神社周邊

舉辦期間：2023年8月3日(四)

交通方式：從JR宮島口站搭乘渡輪前往約10分鐘官網 (日文)：https://www.miyajima.or.jp/event/event_kangen.html

載有小朋友扮演懸絲傀儡的山車，巡遊踩街，為「甲山廿日恵比須」揭開序幕；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

■能近距離欣賞的傳統祭典「甲山廿日恵比須」

位於廣島縣東部的世羅町，在每年8月19日、20日所舉辦的「甲山廿日恵比須」祭典，從江戶時代沿襲至今已超過300餘年，是深受在地民眾崇敬的惠比須神社年度的祭祀慶典。白天三台乘坐著由小朋友裝扮成懸絲傀儡的山車進行遊街，到了晚上換成年輕人在舊商店街上即興演出幽默風趣的狂言，在高昂的囃子樂聲中，伴隨著民眾的笑聲，熱鬧不已。最後壓軸登場的花火大會，2,000發璀璨煙火照亮夜空，會場上穿著浴衣的人們圍繞著主舞台跳起盆舞，一旁的屋台比鄰叫賣，完整感受日本夏日風物詩。

甲山廿日恵比須

地點：廣島縣世羅郡世羅町甲山 今高野山

舉辦期間：2023年8月19日(六)~8月20日(日) 18:00~23:00

交通方式：從JR備後三川站轉搭計程車約12分鐘

官網 (日文)：https://kamigumide.gozaru.jp/

每年10月初舉辦的「清酒祭」，總是吸引國內外旅客前來朝聖；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

網羅千款日本銘酒 「清酒祭」

日本酒之鄉—廣島縣西條，與兵庫的灘、京都的伏見並列日本三大清酒產地而聞名，目前當地有七家酒藏持續營運中，酒藏老街上可見紅磚煙囪及紅瓦屋頂，傳統技法所造的白壁黑牆，營造出獨特的懷舊風情。每年10月初舉辦的「清酒祭」，總是吸引國內外旅客前來朝聖，連續二天的活動超過20萬人來訪，規模盛大。在此期間，除了能嚐遍來自日本各地近1,000種銘酒外，各酒造也都費盡心思推出試飲或獨具特色的裝置物吸引民眾目光。另外，以日本酒所燉煮的火鍋料理「美酒鍋」也是經典，不少人為此慕名而來，從前是酒藏裡的員工餐，用酒與鹽做簡單調味，更加突顯食材的美味，烹煮的過程酒精已揮發掉，小朋友也能放心享用。

清酒祭

地點：廣島縣東廣島市西條榮町7 西條中央公園‧酒藏老街

舉辦期間：2023年10月7日(六)~10月8日(日) 10:00~17:00

參加費用：免費。清酒廣場入場券1,600日幣

交通方式：從JR西條站徒步約5分鐘

官網 (日文)：https://hh-kanko.ne.jp/event/76/

祭典期間商店街內充滿了繽紛顯目的祭祀用裝飾物，加上店家的促銷活動，盛況空前；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

「胡子大祭」搶購開運熊手 祈福求財

廣島的三大祭之一「胡子大祭」，是由位於廣島市中心的胡子大社所主辦，以祈求生意興隆而聞名，每年11月一連三天舉辦，在去年就吸引超過30萬人共襄盛舉。期間不只有太鼓表演、夜神樂演出等節目可欣賞，神社附近的商店街及百貨公司也看準商機，順勢推出超優惠的促銷活動， 使現場氣氛更加熱絡，所到之處萬人空巷。另外，有將幸福及錢財扒進來之意的日本傳統吉祥物「熊手」，也因有了祭典的加持開運，常常搶購一空，如有機會購入可別錯過。

胡子大祭

地點：廣島市中區胡町5-14

舉辦期間：每年11月 (2023年尚未公布)

交通方式：從路面電車「八丁堀車站」徒歩約5分鐘

官網(日文)：https://dive-hiroshima.com/events/events-33482/

吳市的秋季美食齊聚一堂，現場漂香濃郁，令人垂涎三尺；圖片／HIT廣島縣觀光聯盟提供

「吳食祭典」11月5日強勢回歸

每年吸引超過10萬人參加的「吳食祭典」，確定在今年11月5日強勢回歸！食欲之秋，集結了吳市的當季食材與美食之最，現場攤位林立，香氣四溢。據說是在吳市發跡的日本經典家常菜「日式馬鈴薯燉肉」，攤位前總是大排長龍。祭典上也能享用到「吳細烏龍麵」及「吳海軍咖啡」等吳市代表性的美食，此外還有廣島地酒、瀨戶內產的柑橘系飲料及當地特產品，有吃有喝也有得買！

吳食祭典

地點：廣島縣吳市蔵本通一帶

舉辦期間：2023年11月5日(日)

交通方式：從JR吳站徒步約10分鐘

【飲酒過量 有害健康！】

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撰文／方雯玲

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