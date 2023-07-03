東京都內繡球花景點3選！沒時間跑鐮倉箱根也沒關係

在日本，隨著春夏交替，雖然櫻花很快就凋謝了，但很快就換上了美麗的繡球花。日本公園和花園裡不起眼的灌木叢突然綻放出五彩斑斕的色彩，一進到寺廟和神社，映入眼簾的是寧靜的繡球花園，裡面長滿了數百種植物。 在日本，繡球花的季節與雨季（又名「tsuyu」）非常搭配，但幸運的是，這些美麗的花朵在新鮮雨滴的照射下也同樣華麗。

說起關東一帶的繡球花名所，相信很多人都會想到鐮倉，JAPANKURU之前也有和大家分享過在箱根坐登山電車賞繡球花的文章。不過若沒有時間跑到神奈川的話，其實東京都內也有不少能見到繡球花的景點，這次就跟我們一起來看看！

飛鳥山公園的繡球路（也稱為飛鳥の小徑）隱藏在鐵軌旁，就在王子站（JR 京濱東北線/地鐵南北線）中央出口的外面，可以一邊沿著長長的美麗灌木叢漫步，一邊看著火車駛過。 儘管位置不顯眼，遠離東京市中心，隱藏在火車站後面，但這可能是東京最美麗的繡球花園之一，而且（就像這個列表上的所有景點一樣）它是完全免費觀賞的！

飛鳥山公園由 18 世紀初將軍德川吉宗建立，作為當地東京人放鬆和享受這座城市的景點，幾十年後它成為日本最早的官方公園之一。 如今，公園可以從火車站通過一些長樓梯到達公園的主體，這些樓梯通向一個高原，那裡有博物館和每年春天盛開的不少櫻花樹。 但公園裡的繡球花基本上是分開的，在高山腳下的公園一側排列整齊，一朵朵的藍色、紫色、粉色和白色的繡球花在翠綠的樹叢中綻放！

飛鳥山公園

〒114-0002 東京都北区王子１丁目１−3

上野公園很可能是東京最著名的公園，擁有數百年的歷史，曾是寺廟、戰場，最後成為東京喧囂市中心的休息和放鬆的地方。 許多遊客參觀藝術和科學博物館、日本最古老的動物園，當然還有春天的櫻花。 但對於內行的花卉愛好者來說，上野公園也是繡球花季節的必去景點！

沿著上野公園的主要道路走，在綠意盎然的櫻花樹蔭下，沿著不忍池水邊的石階，可以看到繡球花。 上野東照宮的小路上也開滿了淺藍色的繡球花，這是一座隱藏在上野公園中心的安靜神社。 放眼望去，一束束美麗的繡球花花瓣正從公園的樹叢中綻放出來！

上野恩賜公園

〒110-0007 東京都台東区上野公園

中文官方網站

和東京眾多的小神社一樣，白山神社有著令人驚訝的悠久且沉靜的歷史，其歷史可以追溯到 10 世紀中葉。這座神社值得關注的地方是花園裡的鮮花盛開！ 白山神社每年都會在繡球花季時舉辦當地的文京繡球花節，邀請遊客欣賞遍布神社庭院和白山公園的 3,000 多株繡球花。

繡球花沿著小路盛開，點綴著通往神社主殿的道路，並排列在沿著建築物兩側的走道上。 這不僅僅是常見的繡球花，白山神社還收藏了稀有且獨特的品種，例如從日本高山上採摘下來的形狀獨特的「天堂茶」灌木叢。 然而，該季節的明星是「富士山繡球花」——特別設置門框的繡球花花園，像一座小山，山上完全覆蓋著茂密的彩色繡球花灌木叢。 每年繡球花節期間，大門只開放幾天，遊客們排隊漫步到山頂，周圍環繞著東京最美麗的初夏花朵。

白山神社

〒112-0001 東京都文京區白山5-31-26

官方網站

從神聖的神社場地到沿著鐵軌延伸的狹窄小路，東京到處都是藍色和紫色的繡球花，快來尋找他們的身影！ 所以這個夏天，帶上雨傘來應對雨季的細雨，花上幾天的時間去尋找這座城市的繡球花。 您將帶著一些精彩的照片和更美好的回憶回家。

文章撰寫：Sophia Rose Appelbaum

英文編譯：Miya

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