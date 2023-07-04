JR Pass伊豆熱海行 自然絕景篇：城崎海岸龍宮窟 大小室山之踏青旅

雖說伊豆半島總給人「海」和「溫泉」的印象，但其實無論是伊豆的海還是溫泉，都少不了「山」的加持——畢竟在整個半島上，山地佔了絕大部分。原來屬於菲律賓海板塊海底火山群的伊豆，經過數千萬年的地殼變動後，成了如今有大型火山、伊豆東部火山群、高原、近海卻又多丘陵、美麗沙灘或海岸岩石的複雜地形，且至今還不斷在變化著。堪比大自然的得意之作，伊豆半島在2018年被聯合國教科文組織認定為日本國內第九座世界地質公園，命名為「伊豆半島地質公園（伊豆半島ジオパーク）」。

從熱海到伊東，從伊東到伊豆高原，再到南伊豆地區的下田的一路上，可說是伊豆半島地質公園的重要地帶。以大室山為代表的伊豆東部火山群，是不同於富士山的單成火山，包括了半島上的陸地火山及海底火山，至今依然在活動中。說得可愛一點，就是大自然依然在伊豆半島上持續創作，並一點一點地發表新作中。期待大自然的新作自然是不錯，但在這之前當然得先把「經典作品」都賞過一遍囉。

第一次看到大室山的照片時，腦袋裡出現了抹茶布丁的印象——晴空下那青翠的山體，山頂卻彷彿被誰挖了一口似地凹陷，好像小時候把布丁倒放在盤子上，再偷挖一口的感覺。大室山是座噴發過的死火山，山體到山頂及火山口不見高樹，只有低樹叢和草叢。據說為了維持這樣的山體山形和景色，自古以來每年2月左右都會舉行燒山儀式，年年吸引許多旅客前來朝聖。而大室山山體也被日本政府認定為國家天然紀念物，且禁止人類攀登，只可透過纜車登頂。

大室山山頂設有遊步道，繞火山口散策的同時，能享受遠眺伊豆七島、相模灘等的遼闊風景，若能見度佳時，還能望見富士山，並在大室山的標牌前和富士山合影。在火山口凹陷處，則能見到以安產和結緣著稱的「大室山淺間神社」，裡面祭祀的是和京都貴船神社一樣的結緣之神「磐長姬命」。據說作為大山衹神的女兒，磐長姬命與妹妹一起被許給天照大神的孫子，卻因為不如妹妹貌美而被退婚。被退婚時還懷了孕的磐長姬命，在大室山上自己建了草屋待產，並放火燒屋，在大火中順產三子。

下山前，可以在纜車乘車處旁的伴手禮販售處，買一串印有可愛大室山插圖的糰子，若想要買點紀念品，也蠻推薦很精巧的大室山小擺飾。

大室山登山纜車（大室山登山リフト）

地址：静岡県伊東市池672-2

營業時間：

3/6～3/15 9:00～16:45（纜車車票販售只到16:30）

3/16～9/30 9:00～17:15（纜車車票販售只到17:00）

10/1～3/5 9:00～16:15（纜車車票販售只到16:00）

纜車車票：全票往返 700日圓 | 兒童票往返（4歲以上國中以下）350日圓

大眾交通：伊豆急行線伊東站下車，轉搭開往「仙人掌公園・大室山」方向的東海巴士，並在終點站下車即可，車程約40分鐘。

官方網站

小室山山稜步道MISORA，是2021年春天才開幕的伊豆新名所。靠近相模灘的小室山一如其名，規模和海拔都是大室山的縮小版，境內卻有美麗的杜鵑花園，晚春花期時十分壯觀動人。而在小室山頂，一樣設有木棧道可供散步，並設有一間屋頂是步道平台，且能欣賞海景的山頂咖啡店「Cafe・321」。

無論是在山頂咖啡店的屋頂上，還是咖啡店客人專屬的露天賞景空間中，都十分殺底片，尤其是咖啡店後設有一條「天堂步道」，可拍出立於海天之際的照片。另外，配合小室山山稜步道風景的天藍色，Cafe・321中也有推出特別的主題飲品，一樣能滿足大家愛打卡拍照的心。

小室山山稜步道MISORA（小室山リッジウォーク "MISORA"）

地址：静岡県伊東市川奈小室山1428

營業時間：

纜車 9:30～16:00

Cafe 321 10:00～16:00（點餐只到15:30）

纜車車票：全票往返 600日圓 | 兒童票往返 300日圓

公休日：無，僅不定時有設備維修日，請上官方網站確認。

大眾交通：

JR伊東線伊東站下車出站，在1號公車站轉搭往「小室山纜車」的巴士前往，並在終點站下車即可，車程約20分鐘。

官方網站（東海巴士）

城崎海岸是伊豆的經典景點，尤其是那有蔚藍的天與海做背景的紅色「門脇吊橋」，更堪稱明信片及海報定番。約4000年前，大室山噴發時流出的溶岩，在海的侵蝕交錯作用下，形成了如今城崎海岸獨特的岩岸地貌。

全長約9公里的岩岸步道及自然研究路，沿途不僅能見到數千年形成的壯觀景色，還有能感受站在海上之刺激感的門脇吊橋，及可360度眺望山海景色的門脇埼燈塔，非常適合散步健行。除了奇岩峭壁之外，散步道途中的植物種類豐富，6月時能賞繡球花、7月則能見到特別的海濱萱草（ハマカンゾウ）和透百合（スカシユリ），秋天則有日本磯菊（イソギク）及山菊（ツワブキ）等可愛又特別的海岸植物相伴。

城崎海岸與門脇吊橋

地址：静岡県伊東市富戸

大眾交通：伊豆急行線城崎海岸站下車，步行約35分鐘

官方網站（伊豆伊東觀光導覽）

南伊豆區域的海，以水質極佳著稱，特殊的海岸景觀一樣令人印象深刻，而其中龍宮窟是在當前這個打卡時代中非常高人氣的景點之一，因為這裡藏著一個，彷彿是來自海龍宮之愛的心型景色。龍宮窟其實是伊豆半島經典的海蝕地貌，被海水侵蝕而成的岩洞頂端，由於一部分崩落而開了一扇40～50公尺寬的「天窗」，陽光照亮了洞窟中的黃褐色且層次分明的火山岩壁，伴隨一波波平穩入洞的海潮與清澈幽碧的海水，恍若龍宮秘境。

走入洞窟，不僅能近距離觀賞到岩壁及遠海，透過特別的角度抬頭仰望，更能發現龍宮窟的隱藏版景色的「心型天空」。而龍洞窟外也設有通往頂端的遊步道，可以從「天窗」下看洞窟景色，那又是另外一種樂趣。

龍宮窟

地址：静岡県下田市田牛

大眾交通：伊豆急行線下田站下車，轉搭往「田牛」方向的公車，並在前之濱（前の浜）下車，車程約20分鐘。下車後步行約3分鐘抵達。

官方網站（伊豆半島地質公園）

想要走讀東伊豆和南伊豆一帶的經典自然景點，主要大眾交通方式以電車加公車為主。往東伊豆一帶的大室山、小室山及城崎海岸，伊東站會是主要的轉車點，而前往位於龍宮窟的南伊豆地區，則需要在下田站轉公車。

結合自身的旅遊行程及時間規劃與預算，可以選擇多種電車路線搭配。以自東京出發前往伊東站來說，最快速的方法是搭乘新幹線到熱海站，再轉JR伊東線・伊豆急行線到伊東，全程大約65分鐘車程；而若要省錢，可選擇搭乘JR東海本線的一般列車到熱海，再轉JR伊東線・伊豆急行線到伊東，車程約2個半小時。至於前往南伊豆地區，則可以一樣的方法搭乘JR伊東線・伊豆急行線到下田。

建議可選購JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券。這張全票票價為10180日圓的鐵路周遊券，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車，也包括了運行於伊豆半島東海岸、一路開往下田站的伊豆急行線全線。

若你本身是喜歡鐵道旅行的人，並對體驗特別的列車有興趣，那麼不妨參考看看高級觀光列車「Saphir踴子（サフィール踊り子）」。由法拉利、瑪莎拉蒂、TRAIN SUITE 四季島等高級車輛設計經驗的奧山清行企劃，Saphir踴子擁有寬敞且功能完備的座椅、可與親友盡情談笑的獨立包廂空間，讓前往熱海的路上更加享受，並能望盡相模灘的美麗海景。與此同時，無論是到伊東還是下田，Saphir踴子都有直達班次，也可是說最省力的交通方式。

JR東日本旅客鐵路株式會社

官方網站 | JR東日本網路訂票系統

擁有被聯合國教科文組織認定的世界地質公園，伊豆半島的山海地貌之獨特，可有著世界級的認證。登高望遠，能讓人心曠神怡，而眺望遠海，亦能讓人忘卻煩憂。在伊豆的自然絕景之旅中，這兩件事能同時感受——於是發現，原來伊豆熱海一帶自古以來的療癒感，也許不僅在於溫泉，也在於這天賜的自然風景吧。

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