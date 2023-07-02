富士河口湖的國際設計獎旅宿「hotel norm. air fuji」：以最chill的態度，悠閒感受隱世的生活美學

2022年夏季於山梨縣河口湖開幕的獨棟式奢華旅宿「hotel norm. air fuji」，以chill、art為概念，由建築工作室studio acca負責操刀，在遺世獨立的山林之中，以非日常的生活美學打造獨一無二的奢侈隱居時光。hotel norm. air fuji隱含許多美好生活細節的設計，也在2023年國際設計大獎「A’ Design Award & Competition」受到肯定，獲頒建築及構造設計類別的銀獎！

Chill是一種樂在生活的態度

（圖片來源：株式会社norm.）

以chill、art為核心概念的獨立旅宿品牌「norm.」，選址奧河口湖的山林，打造旗下第二座獨棟式旅宿「hotel norm. air fuji」。為了創造最美好的旅居時光，hotel norm. air fuji一日僅接待一組最多8位客人，起居其間的客人可以放鬆自在地和同行親友共創歡樂溫暖的回憶。

在hotel norm. air fuji的定義中，「chill」不單指放鬆自在，也意指「盡情享受生活樂趣」的生活態度。在好天氣時，旅宿周遭的山林自然是最棒的遊樂場域，走入大自然，森林散步、篝火燒烤或星空電影院都是不錯的選擇。

（圖片來源：株式会社norm.）

而在天氣不好時，旅宿內也有豐富的備案，像是展出新銳藝術家作品的走廊，或者向藝術家或設計師特別訂製的家具、陳設和器物，讓旅宿宛如一座可以生活在其中的小型藝術展館；一應俱全的廚具設備、館方備好的在地食材，則讓人可以悠然享受烹調之樂。

與自然共生的旅宿設計

（圖片來源：株式会社norm.）

hotel norm. air fuji從外觀來看，像是一座紐約工業風的倉庫，也像是一方坐鎮森林之中的巨石，巧妙而低調地融合入周遭的自然環境，是與自然共生的設計典範，引領到訪的旅人在絕景之中愜意感受遠離日常喧囂的非日常之樂。

樸素而低調的外觀下，內裡是別有洞天，以旅宿品牌另一核心「art」發想，讓人生活在藝術和設計之中，簡約和中性色調打造有如藝術展館的空間，是為了凸顯出藝術作品和設計家具的造型、材質和色調之美；落地玻璃窗借入周遭的自然景致，自二樓露台可以展望開闊的湖光山色，挾帶草木氣息的山風吹拂，讓人感覺自己宛如漂浮半空一般，這也是旅宿「air」一名的由來。

山林隱居，細細感受人與人的交流

（圖片來源：株式会社norm.）

hotel norm. air fuji共有兩層樓，一踏入旅宿，首先經過作為藝廊的走廊空間，這裡不定期更換新銳藝術家的展示，空間氛圍也隨著展出作品的風格不同而變換新貌。通過走廊，就來到寬敞的起居空間。

（圖片來源：株式会社norm.）

起居空間少有隔斷，保持通透的視覺和流動感，以促進人與人的交流互動。客廳採1960年代流行的下沉式「對話坑」設計，三面落地玻璃窗，陽光和綠意流洩一地。坐在柔軟舒適的大沙發，享受大銀幕播映的電影，或SONOS音響系統放送的樂音。這裡備有一座EcoSmartFire酒精暖爐，冬夜一家人依著搖曳的火光圍聚於此，人生至福莫過於此。

（圖片來源：株式会社norm.）

（圖片來源：株式会社norm.）

設有中島的廚房是的亮點之一，也是norm.的品牌特色。這裡調理廚具、食器一應具全，開闊空間讓人可以共享作菜的樂趣，也不會讓負責料理的人孤立於人群之外。可以享受自炊，旅宿也河口湖地區的知名餐廳合作，可預約主廚到旅宿為客人料理美味。毗鄰廚房的是一座吧檯，設有三個不同風味的在地精釀啤酒拉霸，讓人可以隨時暢飲最新鮮美味的精釀啤酒。

在絕景和沐浴之中，重新調整自我

（圖片來源：株式会社norm.）

（圖片來源：株式会社norm.）

旅宿附設兩間臥室，皆有專屬的衛浴空間和更衣間，並備好品牌原創的浴袍和沐浴用品。以黑石和大理石砌成的浴室令人特別驚豔，寬敞而造型特殊的義大利訂製浴缸。浴室附設一座室外小庭，在享受沐浴時光的同時也可以觀賞到植栽綠意和天色湛藍。

（圖片來源：株式会社norm.）

hotel norm. air fuji最精彩的亮點是二樓露台、蒸氣浴室和露天風呂。可以展望河口湖景致的露台可以說是旅宿的核心所在，可以圍聚在這方小天地之中，一邊享用新鮮空氣、美味燒烤和星空，一邊盡情談笑。

（圖片來源：株式会社norm.）

hotel norm. air fuji特別訂製打造的蒸氣浴室，是日本私人旅宿品牌第一座蒸氣浴。灰黑的沉靜空間，觀景小開窗採入柔和日光，室內備有芬蘭浴的煙燻蒸氣設備及品牌特調的香氛精油，使用純淨的富士山地下水，讓人滌淨一身日常積累的疲憊。蒸氣浴後到室外的露天水風呂，以山林的清新空氣重新調整自己。

來自富士山大地的美味

（圖片來源：株式会社norm.）

入住hotel norm. air fuji，不要忘記向館方服務人員預訂在地知名的「湖州紅酒牛肉」，這是以葡萄果渣飼育的牛肉，油脂鮮甜，最適合搭配山梨地產的各式葡萄酒。

即使不喝酒，也有享用不盡的櫻桃、桃子、奇異果等山梨當季鮮果，以及契作農家製作的水果飲品。要說滋養身心的最佳方式，莫過於盡情大啖富士山大地作育的季節美味了！

︱未成年請勿飲酒・開車不飲酒︱

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▌hotel norm. air fuji

地址︱日本山梨県南都留郡富士河口湖町長浜2021

官網︱hotel norm. air fuji

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撰文︱Wei

圖片來源︱株式会社norm.

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212414