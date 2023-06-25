朝聖日本籃球小城－能代市，也是人氣動漫灌籃高手「山王工高」的故鄉！

收藏了井上雄彥老師簽名手繪真跡的籃球博物館。 圖：秋田白神觀光／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-袁宏亞】《灌籃高手》電影版熱映，與大魔王「山王工高」激戰的場面是否讓大家熱血沸騰！其實，山王工高原型取自位於日本東北秋田縣的能代高工，現實生活中真有其隊！搭乘白神號觀光列車就可以直奔該校所在的能代站，除了可在月台上挑戰投籃、換取秋田杉製的明信片，還能造訪位在世界自然遺產白神山地山腳、有「木都」之稱的能代市，市區內有充滿灌籃高手氣氛的籃球公車站牌，以及收藏了井上雄彥老師簽名手繪真跡的籃球博物館，春天還可在能代高工校園旁的能代公園賞櫻，在粉嫩櫻花包圍中遠眺白神山地。

▍ 「日本喬丹」的故鄉！真實版的山王工業在秋田縣能代市

《灌籃高手》裡的大魔頭「王者」山王工高，在現實生活中真有其隊！井上雄彥筆下的山王高工原型取自秋田的能代高工，山王高工的主將澤北榮治也真有其人，正是被日媒稱為「日本喬丹」的田臥勇太，他是作為日本球員殺進NBA的第一人。能代工業高校曾奪過多次全國大賽總冠軍，因此能代是個籃球非常興盛的地方，能代車站前走路5分鐘之處還有一個籃球博物館，收藏許多籃球雜誌藏書、NBA選手名鑑、比賽的DVD，能代工業高校歷屆校友的榮譽榜，例如「日本喬丹」田臥勇太的資料，還有許多《灌籃高手》作者井上雄彥老師的簽名手繪真跡。

▲館內陳列著井上雄彥手繪簽名板。 圖：秋田白神觀光／提供

▲三井壽同名的《灌籃高手》紀念款清酒。【 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】 圖：秋田白神觀光／提供

▲以「能代高工」為原型設計的「山王工業」角色。 圖：秋田白神觀光／提供

▍ 搭乘白神號觀光列車造訪能代市，來趟灌籃高手聖地巡禮！

前往能代市，不妨搭乘行駛在秋田和青森之間的白神號觀光列車（Resort白神號 リゾートしらかみ），沿途景色秀麗、變化萬千，從秋田到東能代行駛於山景與田園風光交織的奧羽本線，過了東能代到青森則沿著日本海行駛於五能線上。白神號觀光列車有別於一般列車，採用較高車身及寬大車窗等便於觀景的設計，窗外一邊是世界自然遺產白神山地，一邊是日本海，山海美景透過車窗一覽無遺。當列車抵達能代站時會停靠10分鐘，讓乘客下車在月台上挑戰投籃，投進就送秋田杉製的明信片，沒投進則可拿到紙明信片，感受灌籃高手氣氛。

值得一提的是，不僅能代車站月台充滿籃球熱力，整個能代市區就像是籃球小城，不但有收藏井上雄彥親筆簽名手繪板的籃球博物館，就連公車站牌都是籃球造型，從地勢較高的能代公園還能看到能代工業校區（現改名為能代化學技術工業學校），這裡也是秋田縣著名的賞櫻勝地，春天綻放各式各樣色彩濃淡的粉嫩櫻花，櫻花時節的夜間點燈也非常迷人，從公園的涼亭可俯瞰世界自然遺產白神山地。

▲前往能代籃球小城可搭乘奧羽本線五能線「Resort白神號」觀光列車。 圖：秋田白神觀光／提供

▲能代市內處處可見籃球造型設計，如籃球公車站牌、籃球下水蓋，充滿趣味。 圖：秋田白神觀光／提供

▲(左)能代車站月台上提供投籃體驗、(右上)能代車站的杉木立牌寫著歡迎光臨木之都籃球小城、(右下)能代站牌上也彩繪著打籃球的插畫，強調籃球小城的形象。 圖：寫真AC／來源

■ 如何前往秋田縣能代市： 可搭乘直飛仙台機場的班機，轉乘JR五能線或奧羽本線前往能代。或是利用日本國內線班機前往ANA 能代大館機場。

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