出發北海道！2023小樽三天兩夜自由行　白天夜晚都浪漫

跟著 LittleGiant 於 2023-02-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 13 個景點，其中包含 小樽運河、小樽蒸汽鐘、小樽都通り商店街。

北海道必遊除了札幌、函館、旭川等城市

以港都城市而繁榮的小樽也是絕對不可錯過的

說到小樽運河，每個人腦海中都會有美麗的幻想

不論是白天的或是夜晚版本的小樽

都是這麼的浪漫，尤其大推在冬天前往小樽

下著雪，滿滿的雪地，配上小樽運河景色

最後再來杯小樽啤酒!!!!

感受充滿歷史風情的城市-小樽

第 1 天

小樽運河 | 30 分鐘

小樽運河曾經是北海道的運輸中樞，使用小船去載貨船卸下來的貨物，隨著發展、港口的整備

小樽運河被小樽港逐漸取代，運河有一部分也就被填起來，現在保留成為觀光景點

有搭遊覽船遊運河欣賞周邊景點的行程，至OtaruCanal Boat LLC即可購票，也很推薦晚上沿著小樽運河散步，配上燈光效果真的是浪漫到不行

小樽蒸汽鐘 | 1 小時

(小樽オルゴール堂蒸気からくり時計)佇立在音樂盒堂本館門口有個醒目的蒸汽鐘

，是1977年由加拿大著名鐘錶工匠用青銅打造而成的喔!

電動式蒸汽鐘每隔15分，汽笛就會發出蒸氣聲，演奏出五個音階的旋律

小樽都通り商店街 | 2 小時

除了小樽運河拍了又拍走了又走，你在小樽會來回一直逛的，大概就是小樽堺町通商店街

明明是20分鐘路程的一條街，但卻讓人想一逛再逛

整條街上放眼望去，都是海鮮、壽司相關的餐廳，是因為小樽靠海，所以海鮮是特產

再來就是手工玻璃製品店家，多取名為「哨子館」，裡面陳列著各種手工玻璃製品

進入每間玻璃工藝館同時也感受到，小樽是個復古又浪漫的城市呢!

Kita no Ryoba | 1 小時

(北の漁場 小樽運河店)Kita no Ryoba，是小樽堺町通商店街上最大間的海鮮餐廳

餐點類別多樣化、價格平價，海鮮丼飯、握壽司、拉麵、烤魚、螃蟹、海老等，還有哈密瓜、小樽啤酒，建議人多可以點選不同種類一同享用，四個人是最剛好的，餐點份量多以四人份下去製作

採用平板方式點餐即可，圖片價格都很清楚

我們點了海鮮丼飯(金槍魚腩蟹蓋飯、潮滿蓋飯)都非常新鮮，價格約在台幣400元

烤皇帝蟹四人份，口感鮮甜，肉感扎實飽滿，蟹腳的部分肉多，用烤的更增添香氣

炙烤三文魚、柳葉魚(雄)5條、烤特大花鯖魚，座位旁可以看到廚師在現場料理，都非常新鮮

地址:〒047-0027 北海道小樽市堺町６−14

營業時間:星期一~日 09:00–17:45

茶和和小樽店 | 1 小時

愛抹茶的不能錯過這間茶和和，抹茶周邊甜點菓子滿滿，整間店都是綠色一眼就認出很顯眼

大推現場吃冰淇淋，抹茶口味的和焙茶口味都超濃郁!濃郁之外完全不甜膩，茶感很足

可以選擇有加上蕨餅的冰淇淋

抹茶加上蕨餅的是670日幣

單純抹茶冰淇淋是626日幣

焙茶口味冰淇淋是518日幣

地址:〒047-0027 北海道小樽市堺町４−14

營業時間:星期一~日09:30–17:30

Wagyu Kurosawa Main Store | 1 小時

和牛黑澤在小樽有多間分店，和牛黑澤本店、小樽駅前店、小樽運河店

一進去店家就發現很多台灣人，看來這間很對台灣人的胃呢

以壽喜燒火鍋、炸牛排、海老等定食類餐點為主，還有好吃的鰻魚飯，價格約1500-2000日幣

地址:〒047-0031 北海道小樽市色内１丁目１１−10

營業時間:星期一~日11:00–20:30

(可以在google預約時間)

第 2 天

天狗山觀景台 | 1 小時

小樽天狗山與札幌藻岩山及函館山並稱北海道三大夜景

2023因為「first love初戀」在此地拍攝取景，天狗山也因此爆紅!

除了可以欣賞小樽景色及海景之外，天狗山在冬天還有附設滑雪場

離市區近所以許多人都會來到天狗山滑雪

到達小樽天狗山滑雪場後即前往服務台購票，趁著天氣好趕快上展望台拍照

好天氣的話拍起來就是非常清晰，可以俯瞰小樽港與石狩灣，晴天時還能遠遠地看見積丹半島

最後再到天狗山神社摸摸天狗的鼻子許個願

地址:

小樽天狗山滑雪場

(小樽天狗山ロープウエイ・スキー場)

〒047-0023 北海道小樽市最上２丁目１６−15

天狗山山頂

〒047-0012 北海道小樽市天狗山 Unnamed Road, １丁目

舊手宮線 | 15 分鐘

小樽懷舊景點系列，就位在小樽市區內的舊手宮線遊步道，是北海道第一條通車的鐵路!!

早期用來運送煤炭及海鮮，後來在1985年廢線，經過重整後成為歷史遺跡

春夏雪融時到訪可以一窺全貌，冬天來則因下雪被雪覆蓋有不同的面貌，周邊還有許多可愛又復古的木造房屋，是鐵道迷不可錯過的景點喔!

薬師神社の坂 | 1 小時

First Love初戀場景，大推大推大家一定要來這個點

有印象的話是也英爸爸與晴道首次交談的地方喔！

「坂」的意思就是斜坡，爬坡上去記得往回看，瞬間無敵海景藍呈現在眼前

並不是一般觀光客會去的景點，是位在住家中的一條馬路

如果是自駕開車過去大概10分鐘，搭計程車也很方便，附近還有薬師神社可以順遊喔

薬師神社の坂

地址:〒047-0045 北海道小樽市清水町９−9

薬師神社

地址:〒047-0045 北海道小樽市清水町９−26

水天宮 | 30 分鐘

再來推薦一個一般人不會去的景點，有時不特別安排景點，讓時間空下來反而能巧遇特別的美景

位在小樽市區走路就能到達，可以俯瞰整個小樽港口，黃昏的景色特別美

地址:〒047-0028 北海道小樽市相生町３−1

小樽出拔小路 | 1 小時

擁有懷舊氛圍的小樽出拔小路，每到傍晚燈火通明，拉麵店、串燒店林立

小樽最有名的冰淇淋店-ポプラファーム小樽店 哈蜜瓜冰淇淋也在此

晚上點燈後的氛圍和白天完全不同呢!記得白天要爬上「出抜き小路 火の見櫓」

觀景台可以看見小樽市區的景色唷!

ポプラファーム小樽店 哈蜜瓜冰淇淋 | 30 分鐘

小樽限定哈密瓜冰淇淋，可以選擇冰淇淋口味，北海道牛奶、哈密瓜都超推

搭配脆口甜到心坎裡的哈密瓜

雖然評價很低，但大多是針對店員態度

綠色的哈密瓜也是又甜又好吃呢！可以選擇半顆或是四分之一顆搭配冰淇淋，兩個人其實共吃半顆份量還蠻剛好的，不過今年價格又有調漲囉！

地址:〒047-0031 北海道小樽市色内１丁目１

營業時間:星期一~日、10:30–17:00

第 3 天

Otaru Asari Classe Hotel | 1 小時

位於小樽近郊的朝里川溫泉區

除了有溫泉飯店可下榻入住之外，也很推薦來這裡滑雪，飯店旁就是滑雪場!

飯店可選擇含早午餐，位置較為近郊，除非開車前往，不然交通較不便利

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：[日本北海道] 2023小樽三天兩夜自由行程安排

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