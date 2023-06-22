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寶可夢夥伴們「成田機場」大集合！一起來尋找寶可夢的身影～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

還記得「飛翔皮卡丘計畫」嗎？這是旨在增進不同地區人們的交流，帶給大家更多旅行的樂趣。透過皮卡丘的彩繪機連接天空，讓飛翔皮卡丘和其他寶可夢夥伴們為大家的旅行留下美好的回憶。

日本成田國際機場為了推動「飛翔皮卡丘計畫」，在成田機場內設置了多處皮卡丘與其他寶可夢夥伴們的身影，一起來找找看寶可夢們究竟在哪裡，讓他們陪伴你的旅程吧！

成田機場寶可夢展出時間與地點：

雖然成田機場與寶可夢的這項聯名活動是期間限定，但目前預計至少會舉辦到2025年，每個航廈的展出地點及預定時間也不太相同，所以別忘了事前確認清楚喔。

第一航廈、4樓出境大廳：2023年5月3日～2025年4月予定

和位在第一航廈的可愛寶可夢精靈們一起，歡送每位來到成田機場即將踏上旅途的遊客們吧～

從出發大廳所看到的揮手寶可夢們

從出境側看到與你揮手說掰掰的寶可夢們

第二航廈、3樓出境大廳：2023年4月29日～2025年4月予定

在第二航廈有大量的皮卡丘出沒送行！如果幸運找到POKÉGENIC標誌的話，說不定還能和呼喚幸運的皮卡丘相遇喔！

另外還有一個以日本四季風景為背景、充滿元氣的寶可夢精靈們，可愛的寶可夢們是不是也讓你的心靈被療癒了呢？

第三航廈連通道：2023年4月29日～2025年4月予定

有搭廉航的朋友們一定都知道，通往成田機場第二三航廈間有一條長約150公尺的聯絡通道，以前經過時你是不是也感受到孤單寂寞呢？現在不用擔心！有可愛的寶可夢精靈們陪你通過這長長的通道，不再孤單～

是不是非常可愛又療癒呢？如果進出日本是經由成田機場的話，別忘了找找看寶可夢們的身影囉~

官網：https://flying-pikachu.com/jp/news/57/

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寶可夢 機場 迪士尼

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