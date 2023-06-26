瀨戶內海古民家旅宿「THE LANDSCAPE」，感受為人生留白的海島時間

日常奔波忙碌，每個人都需要在百忙之中留一段停下腳步休息的時間，自由自在、無拘無束地享受人生留白。以「留白」為概念的瀨戶內海因島旅宿「THE LANDSCAPE」，以築80年的古民家改造，是因島第一座包棟式的旅宿，邀請你到因島體驗一下緩慢悠閒的度假時光，感受瀨戶內海獨特的海島氛圍。

瀨戶內海因島的古民家旅宿

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

廣島縣尾道市和愛媛縣今治市之間的瀨戶內海域，由著名的跨海公路「島波海道」（しまなみ海道）串聯，海道全長60公里，途經7座島嶼，旅宿「THE LANDSCAPE」即位於7座島嶼之一的「因島」，坐落在島嶼東岸的大浜地區，可以展望隸屬島波海道一部份的「因島大橋」與雪白橋梁橫跨的「布刈瀨戶海峽」。

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

「THE LANDSCAPE」改建自一棟建於昭和初期的兩層樓式木造古民家，過去是塗壁的左官職人家屋，曾一度閒置荒廢，而今在旅宿工作人員的巧手之下逐一翻新，改換出令人驚豔的全新面貌。屋內闊朗寬綽，採光明亮，木構造和內裝呈現出溫暖樸實的美好氛圍，置身其間，讓人倍感心緒平靜。

古民家的旅居時光

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

乍看之下樸實無華的古民家，其實也隱藏了許多美麗的細節，像是木拉門的格飾，或窗扉上精細雕琢的松竹梅，抑或是日本家屋建築的代表特色「欄間」。這些令人懷念的傳統和式家屋元素，搭佐洋式的當代設計家具，融合出一種懷舊摩登的獨特風格。

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

一樓是所有主要生活機能的所在，從客廳、臥室到廚房。除臥室外，空間少有隔斷，讓整體空間更顯闊朗。客廳一側的緣廊被打造成小起居區，設有桌椅，最適合拿一本書在這裡放鬆閱讀。

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

接連的廚房，從家電、廚具、食器到調味料一應俱全，在當地市集採買一點新鮮的魚和蔬果，在這座廚房動手做料理，奢侈慢享融入在地美味的旅居時光。當然也不可錯過島上特產的八朔橘，作為飯後的健康小點心。

舒適的臥室，設有兩張雙人床，海色的壁面讓空間與海一樣讓人平靜，並裝飾了海中生物的鯨魚。

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

二樓的「閣樓」空間，則是一個令人興奮的祕密基地，設有吊床和帳篷，可以在這裡享受充滿童心的海島假期。此外也可以利用投影機和掛幕在這裡悠閒地看電影。

享受海島慢生活

（圖片來源：THE LANDSCAPE）

因為THE LANDSCAPE是獨棟式的旅宿，可以自由自在地在這棟老屋內以自己的步調和方式生活，最適合長期旅居或工作度假的人們。屋頂上露台可以看到海，一分鐘的腳程即可到海灘，瀨戶內海就近在眼前，忘卻日常喧囂，凝望眼前平靜的海波，隨著溫柔吹拂的海風輕輕擺動身體，感受真正的無憂無慮。

因島擁有豐富的大自然，眼前盡是綠意蓊鬱、海色開闊，可以登上標高408公尺的島上最高峰「牡蠣山」展望瀨戶內海的島海景致。島波海道因設有日本第一條跨海自行車道而成為自行車騎手必訪的聖地，旅居THE LANDSCAPE期間，不妨也體驗以自行車橫渡因島大橋，寬800公尺的布刈瀨戶海峽景色壯美，令人心折。

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▌THE LANDSCAPE

地址︱日本広島県尾道市因島大浜町1739-3

電話︱+81-(0)845-25-6792

官網︱THE LANDSCAPE - 余白を楽しむ一棟貸しの宿

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撰文︱Wei

圖片來源︱THE LANDSCAPE

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212332