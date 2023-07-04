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北海道人氣保養品牌SHIRO打造「大家的工廠」，體驗工廠全製程見學、北海道地產美味和調香手作

欣傳媒／ 欣傳媒

北海道起家的品養品牌「SHIRO」，選用北海道純淨大地作育的自然素材製作護膚保養品、彩妝和香氛，以自然和簡單備受好評，2023年更將其品牌理念延伸至實體空間，選址砂川市打造體驗型工廠「大家的工廠」（みんなの工場），併設有製造見學區、賣店、調香實驗室、咖啡館、兒童遊戲場和大廳圖書館等遊憩設施，希望為在地居民及到訪的旅人提供一座與自然共生的場域。

大家的工廠 by SHIRO

（圖片來源：SHIRO）

SHIRO是近年崛起的獨立小品牌，創業於北海道，以「只製作自己也想使用的商品」為研發概念，將北海道山海物產，例如昆布、酒粕、果物、花草等大自然的素材所萃取出的滋養精華與氣味，以最簡單的方式呈現其最真實純淨的力量。為了更進一步拓展品牌理念，SHIRO藉著工廠遷移新址的機會，併設了觀光遊憩設施「大家的工廠」（みんなの工場），以傳達北海道的豐饒美好。

「大家的工廠」坐落於北海道道央的「砂川市」，是一座人與環境共生的循環型綠建築，選用疏伐下來的國產材打造外觀和室內陳設，森林疏伐可促進森林循環的生機，利用疏伐材打造建築，也呼應了SHIRO珍惜大自然資源的品牌理念。

（圖片來源：SHIRO）

屋外廣場不設草坪，而是保留了原本生長在這裡的野草，此外SHIRO也邀請市民一起協力種植砂川原生種植物的苗木。

打開工廠，全製程見學

（圖片來源：SHIRO）

「大家的工廠」的最大亮點在於實現SHIRO「打開工廠」的理想。工廠區設落地玻璃牆，內設研究開發室、素材處理室、調合室、充填室、包裝室，訪客可透過玻璃牆見學完整的全製程，例如看見工作人員手工絞酒粕之類的自然素材處理，近距離體感SHIRO的品牌內涵。

（圖片來源：SHIRO）

品牌賣店除了人氣的SHIRO製品，也附設了一間特別的「調香實驗室」。約莫15分鐘的體驗，選自己喜愛的容器，再以與香氛產線相同的設備調製專屬自己的氣味，像是清新的定番香氛「石鹼」，也有倍受歡迎的白百合、白茶、伯爵茶、金木犀，另外過去推出的季節限定氣味也有。

（圖片來源：SHIRO）

（圖片來源：SHIRO）

另外不可錯過砂川賣店的限定香氛「水果籃」，以藍靛果、蘋果、葡萄為中心，加上黑醋栗、柳橙、杏桃等，滿滿的果香，以不同一般白瓶設計的醒目黃瓶盛裝，這是水果籃限定的專屬設計。

SHIRO CAFE，品嚐北海道大地滋味

（圖片來源：SHIRO）

（圖片來源：SHIRO）

附設咖啡館「SHIRO CAFE」，以料理傳達北海道自然素材的美味，是SHIRO希望回饋創業地北海道、推廣地域農業活化及地產地銷的願景展現。

餐廳由札幌市人氣義大利餐廳「TAKAO」的高尾僚將主廚協力運營，以親訪產地入手的新鮮食材，設計在地限定的菜色。餐廳附設柴薪烤窯，現點現做北海道小麥粉製作的美味披薩；另也推薦雞肉丸柚子奶油義大利麵。可以一邊享用美食，一邊展望窗外的遠山絕景。

人與自然共生的場域

（圖片來源：SHIRO）

以打造親子共享空間為目標的「兒童遊戲場」，天花板裝設了攀爬網，讓孩子可以在空中自在玩樂，而家人則可在攀爬網下方守護。

大廳休憩區同時也是一座小圖書館，架上陳列了約1,300本藏書，可以在這裡閱讀或享受美食。同時空間也展出了SHIRO使用的自然素材，以及前身品牌「LAUREL」時代的製品。

（圖片來源：SHIRO）

未來SHIRO還希望將工廠素材處理製程以及咖啡館作料理後餘下的廢材，做成堆肥，用以養地力和種植蔬果，可於日常使用也可作為食農教育的空間，讓這座大家的工廠與土地的連結更密不可分。

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みんなの工場 by SHIRO

地址︱日本北海道砂川市豊沼町54-1

電話︱+81-(0)125-52-9646

營業時間︱工廠10:00-17:30（週日和國定假日定休），品牌店鋪10:00-19:00（香水調合體驗最後參加時間18:30），咖啡館11:00-19:00（最後點餐時間18:30，週一和週四不提供窯烤披薩），兒童遊戲區、大廳休憩區、屋外空間10:00-19:00。

官網︱みんなの工場 - MINNANO SUNAGAWA FACTORY BY SHIRO

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撰文︱Wei

圖片來源︱SHIRO

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212324

北海道 咖啡 義大利麵

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