《我的英雄學院》動畫展 全面戰爭編 東京場：邁向更遠的前方 PLUS ULTRA！

圖片來源：官方網站

「我的英雄學院」（僕のヒーローアカデミア）作為週刊少年JUMP旗下熱門作品之一，由堀越耕平老師2014年開始在週刊少年JUMP連載至今，講述著超常英雄社會，人人生來都能夠擁有個性（能力），而男主角綠谷出久生來就是一個無個性者，甚至因此從小就被自己的玩伴嘲笑到大，但他並沒有因此喪志，依舊抱著比誰都渴望成為英雄的心，他是如何從無個性到成為能夠拯救大家的超級英雄的暢銷作品。

隨著故事的推進，動畫播出來到了第六季，開始進入漫畫（第306話開始）最終章的部分，因第六季而舉辦此次展覽，其中展覽有原畫以及經典場景影片回顧，這次的展覽在五個縣市展出（大阪、東京、札幌、福岡、名古屋）。

從第六季有別以往的歡樂的校園劇情，主線故事也漸漸走向殘酷的戰爭，讓人深刻的感受到了戰爭時的絕望、英雄們心力交瘁的這一切都讓人心碎，但同時很暖心的Ａ班齊心協力，大家對綠谷的喊話、麗日對居民們的告白，凝聚了大家的心，帶給觀眾各種層次的情緒起伏，相信很多人和我一樣每看一集心情就越發的沈重，聽完麗日的告白更是哭得泣不成聲，可以說一集比一集還要揪心。

在第六季開始可以看到每個角色們的成長和主角綠谷把所有責任攬在自己身上的模樣著實讓人心疼，算是有血有淚的一季。

這次展覽大多呈現第六季戰爭時刻中每個角色當下所面對的狀況，戰鬥也好，心理方面所要克服的事情也好，不是只有英雄們，敵聯陣營的大家也都正在面臨著各式各樣的狀況，當然也有很大部分的焦點放在了死柄木（反派）身上，深入死柄木的心理。

其中場內播放影片的部分是禁止攝影拍照的，其餘的角色設定與佈景可以拍照錄影。

購買入場券會隨機附贈一張特典小卡，總共有十個角色，來看看自己是不是那個幸運兒抽中自己喜歡的角色卡吧！

世界上最速的男人霍克斯與彈跳力最高的兔子米爾科。在第六季中，兩人的戰鬥場面都表現地非常活躍，米爾科甚至不惜燃燒生命想要戰最後一刻，真的替米爾科不由自主感到緊張。米爾科在之前的幾季幾乎很少出現，一出場那俐落的戰鬥方式讓人感到非常爽快，還有大剌剌強悍的性格，男生就不用說了就連女生都不由得被她的帥氣給迷住。

而其中霍克斯的橋段就讓人感到五味雜陳了，霍克斯表現出了為難卻不得不狠下心的冷冽表情，帥氣而冷酷的樣子，真的會被霍克斯的氣場震攝的不自覺的屏住呼吸呢！而這邊的虐心程度我就不爆雷，讓大家親自細細品味了。

每一位兇殘的反派背後都有一段悲慘的故事。

我的英雄學院中大家通稱他們為反派「敵人聯合」的Boss死柄木弔，此次展覽給了很大的比重在死柄木身上，已經看過漫畫及動畫的粉絲們都知道死柄木的家庭背景以及與生俱來的能力，促使他成為一個無法再回頭一心追求破壞一切的反派，但曾經他也是個懷抱著英雄夢的孩子呀，他的家庭帶造就了他殘破不堪的人生，就連這樣的他，綠谷也無法對他棄之不顧。

展覽為死柄木設置了獨立空間，一進到那空間就看到死柄木站在那最深處，空間營造出了詭異的氛圍，心理作用的關係面對死柄木還是產生了有點害怕的感覺，死柄木的壓迫力讓人不由得感到不寒而慄呀！

第六季的另一個主要劇情走向，也是身為敵人聯合的另一個主要角色「荼毘」中文唸作「ㄊㄨˊ ㄆㄧˊ」，名字有火葬的意思，而他擁有的能力是足以把自己都燒傷的蒼藍火焰，因為他的出現讓轟家再次上演了八點檔，雖然他身為反派，但他有著帥氣的外型以及那看起來壞壞的樣子再搭配下野紘的精湛配音，讓荼毘沒有最帥只有更帥，而自古不敗的定律，正所謂男人不壞女人不愛，而迷倒了一大票女性觀眾，有著不小的人氣。

展覽特別使用燈光呈現他的蒼藍火焰，看到他的每一個人都忍不住發出了「哇～」的驚呼聲，因為實在是太帥了呀！

眾所皆知主角綠谷的個性並非與生俱來的，綠谷生來無個性注定是無法成為英雄的，生在人人都能當英雄的世代且抱有英雄夢的少年身上是多麽殘酷的事，幸運的是綠谷與自己最崇拜的歐爾麥特相遇，並獲得認同從歐爾麥特那邊繼承而來稱之為One for all的個性，就字面上的意思為我為人人，非常符合綠谷那就算是犧牲自己也要拯救他人的性格，所謂愛多管閒事也是英雄的本質。

綠谷是這個能力的最後一位繼承人，他是第九位繼承人，而因綠谷本身是特別的無個性繼承了One for all從而使綠谷能夠使用多種個性，大家也都把期望放在到綠谷身上，綠谷是必須結束All for one時代的那位繼承人，綠谷也擔心因此拖累到班上的大家而離開了雄英。每日在外奔波無法休息，第六季播出綠谷那疲憊連衣服都沾滿塵土以及身上破舊的披風，讓許多讀者心疼不已，他的模樣讓大家看一次就心碎一次。

雖然展覽中沒有呈現出的Ａ班的大家把綠谷帶回來學校的橋段，這段是整季中我最喜歡的橋段了，其中也包括了爆豪對綠谷的告白，身為爆豪推的我甚感欣慰。

展覽最後的壓軸是綠谷等身模型，那稚嫩的臉龐，背負著卻是常人無法想像的壓力，值得開心的是綠谷有一群好朋友，在他心力交瘁的時候及時趕到他身邊，支持著他，讓他毫無後顧之憂地站在最前線戰鬥。

隨著第六季的結束，也馬上就宣布了第七季製作的消息，不過之後的故事發展讓大家既期待又怕受傷害呀。

雖然劇情很讓人心碎，但周邊還是要買的吧！！最後用狂買周邊來結束這一回合，大家趕快來買起來。

你各位呀，來～跟我一起更に向こうへ、PLUS ULTRA！！（邁向更遠的前方，PLUS ULTRA！！）

「我的英雄學院」動畫展-全面戦争編-東京場

活動場地：Gallery AaMoギャラリーアーモ

活動地點：〒112-0004 東京都文京区後楽１丁目３−６１

活動日期：2023/05/27 - 2023/06/18

營業時間：10:00～19:00(最後入場18:30)

費用：一般1,500円、中高生1,200円、小学生500円

交通方式：電車JR「水道橋」站徒步2～3分鐘

官方網站｜JAPANKURU活動日曆

撰文及部分照片拍攝：Miya

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