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「寶可夢咖啡」用餐朝聖！ 東京大阪都有分店 還有池袋外帶店限定一次筆記

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圖：SLD Entertainment Inc.／來源
圖：SLD Entertainment Inc.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你也喜歡寶可夢（Pokémon）系列嗎？下趟規劃東京、大阪自由行，千萬別錯過到寶可夢咖啡（Pokémon Cafe）用餐朝聖！ 2018年春季，日本首間寶可夢咖啡常設店插旗東京日本橋，緊接著2019年陸續在大阪心齋橋、池袋太陽城拓展版圖，目前成為擁有2間分店與1間外帶店的主題餐廳。

▲「Pokémon Cafe大阪心齋橋」店內示意圖。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源
▲「Pokémon Cafe大阪心齋橋」店內示意圖。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源

寶可夢咖啡如何預約？

即使開幕至今已邁入第三年，寶可夢咖啡受歡迎的程度依舊不減，每天一開放預約仍舊很快就顯示額滿。寶可夢咖啡目前只能透過官網預約，每天台灣時間17：00系統會準時開放31日後的預約名額。選擇用餐分店、人數、時段後，填寫個人基本資料就大功告成。由於操作介面簡單，就算不熟悉日文的外國觀光客也能嘗試自行預約。

Pokémon Cafe 東京日本橋／大阪心齋橋

無論「Pokémon Cafe東京日本橋」或「Pokémon Cafe 大阪心齋橋」，都與專門販售寶可夢周邊商品的「寶可夢中心 DX」併設，讓購物、用餐行程能一起順遊安排，有吃有玩又有逛。

▲「Pokémon Cafe東京日本橋」店內示意圖。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源
▲「Pokémon Cafe東京日本橋」店內示意圖。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源

店內必吃餐點有哪些？以皮卡丘、伊布、卡比獸、耿鬼等寶可夢設計的常態餐點，自推出後就大受好評販售至今，當然不容錯過！而搭配歷年寶可夢系列的期間限定餐點，也會不定期登場。

※餐點配菜異動請依官網最新公告為準。

寶可夢咖啡廳的招牌餐點「皮卡丘拼盤」不到2,000日圓就能品嘗。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源
寶可夢咖啡廳的招牌餐點「皮卡丘拼盤」不到2,000日圓就能品嘗。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源

▲如果對「卡比獸的滿腹午睡午餐拼盤」的造型盤子一見鍾情，店內商店就能直接購買。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源
▲如果對「卡比獸的滿腹午睡午餐拼盤」的造型盤子一見鍾情，店內商店就能直接購買。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源

Pikachu Sweets by Pokémon Cafe

行程臨時多出空檔時間，或是寶可夢咖啡線上預約搶位失敗的旅人也不用煩惱！只要來到東京逛街天堂之一的池袋「太陽城（Sunshine City）」，同樣可以感受寶可夢咖啡的可愛魅力。

▲Pikachu Sweets by Pokémon Café販售品項相當多元且不定期更新，每趟去都有機會大啖特色新品項。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源
▲Pikachu Sweets by Pokémon Café販售品項相當多元且不定期更新，每趟去都有機會大啖特色新品項。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源

主打提供甜點、飲品等輕食品項的外帶店「Pikachu Sweets by Pokémon Cafe」在2019年底正式登場。能品嘗到寶可夢造型鬆餅、寶可夢造型飲品、寶可夢造型霜淇淋、年輪蛋糕或是杯子蛋糕等。購買飲品時推薦額外追加550～770日圓，就能加購外帶店限定的「皮卡丘造型杯套」！

▲「Pikachu Sweets by Pokémon Cafe」位於池袋太陽城，可愛外觀也吸引遊客打卡朝聖。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源
▲「Pikachu Sweets by Pokémon Cafe」位於池袋太陽城，可愛外觀也吸引遊客打卡朝聖。　圖：SLD Entertainment Inc.／來源

◎ Pokémon Cafe 東京日本橋

‧ 營業時間：10：30～22：00　※事前預約制

‧ 地址：東京都中央區日本橋2-11-2（日本橋高島屋S.C.東館5樓）

‧ 交通：東京Metro「日本橋」站直結；都營地下鐵「日本橋」站徒步約4分鐘；JR東京站八重洲北口徒步約5分鐘。

◎ Pokémon Cafe 大阪心齋橋

‧ 營業時間：10：00～21：30　※事前預約制

‧ 地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-7-1（大丸心齋橋店本館9樓）

‧ 交通：Osaka Metro「心齋橋」站下，南側出口經由地下道直結。

◎ Pikachu Sweets by Pokémon Cafe

‧ 營業時間：10：00～20：00

‧ 地址：東京都豐島區東池袋3-1-2（池袋太陽城 alpa專門店街 2樓）

‧ 交通：東京Metro「東池袋」站徒步約3分鐘；JR或Metro「池袋」站徒步約8分鐘。

★「Pokémon Café 官方網站（中文）」

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寶可夢 東京 咖啡

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