東京北海道渡輪船Sunflower號 「美食＋桑拿＋日出」等療癒玩法盤點！

東京北海道之間的移動，能坐飛機，又為何要坐船？在如今繁忙過頭的現代，坐船旅行有種格外的復古情懷，見識到平日陸上及空中難以感受到的體驗，更因為船行略緩的特質，讓人能自日常的繁忙中緩下來，以調整步調。搭乘渡輪Sunflower號往來東京和北海道，究竟有什麼有趣之處呢？我們這次訂了船票，自東京出發上船，並在海上度過了一段悠閒時光，這就跟你來盤點一輪在船上有什麼好玩的。

上船第一件事，無疑是到所預約的房間內放行李加小休息。Sunflower號中的房型多樣，從有大通舖感的旅客房、膠囊型的舒適房、一般雙人房，到有獨立陽台的海景房、適合家庭團體的大空間豪華套房等。而大部分的房間都附有電視，因此看日本綜藝節目、日劇等，可說是在自己的房間內度過悠閒時光的基本選項之一。

如果房內的電視節目無法滿足你，而又顧慮海上電信訊號不那麼好，那不妨使用Sunflower號內的娛樂服務系統SSQ（Sunflower Smart Quest）。它可連結自己的手機或是平板電腦，從中挑選一些不錯的好萊塢電影、日本電影來一起共賞，也能玩一些簡單的遊戲。

如果你是和朋友及家人一同出遊的話，我們更推薦可以大家聚在一起玩的桌遊或排卡遊戲。這樣能面對面的實體遊戲，更能促進人與人之間的真實交流，或許也更有親密感。你可以事前就自己準備好想要共享的遊戲牌卡，也可以選擇在船上的伴手禮販售處購買如撲克牌、UNO、攜帶式的黑白子棋盤等遊戲。

除了大家一起玩遊戲外，單純的小酌聊天也是不錯的選擇。如果你預訂的房間是空間較足夠的房型，不妨到船內的伴手禮販售處買一些酒水零食回房一起享用。在Sunflower號上的販售處，可以找到一些非常有特色的零食和酒水，像是水藍色的網走流冰啤酒，還有北海道湯咖哩口味的洋芋片等，另外還有一些海鮮小小零嘴也都是非常不錯吃的。

當然，如果房間空間不夠的話，也可以到公共空間的座位區聚聚。

坐船旅行，上甲板吹海風聽海看海是少不了的——那被一望無際的大海環繞的感覺，心似乎也變得無比寬闊，同時又會存有那麼一絲絲對於海洋的敬畏感。享受Sunflower號的甲板時光，我們推薦你3個時間帶。首先是出發時，可以到甲板上看著渡輪離港。一般傍晚班次的渡輪會在晚上7點45分（7:45 pm）左右出發，雖然港邊碼頭上不會像老電影那樣會有許多送別的親人朋友，但會有工作人員在港邊為大家送別。想要體驗老電影中那在甲板上揮手帕的橋段，抓準這個時段就對囉。

第二個時段，當然會是能量滿滿的日出時分了！這可說是筆者個人最推薦的船旅體驗，畢竟海上日出能量感爆棚不說，日出前後那海天之際色彩和光影的變幻，真的是值得一看的絕景。當然，看海上日出的時間一年四季皆不相同，我們這次前往時的日出時間是莫約早上5點左右。不過前提就是，要早起一點起床了。

第三個時間帶，就是日出過後囉，天晴時的碧海青空搭配白色為主的船身，無疑是拍照的絕佳背景。若是在第二天早餐開始左右的時間段，還有可能看到反方向航程的Sunflower號從旁邊經過呢。

若是熱衷於拍一些有趣的紀念照，不妨到服務台借船長外套、船長帽和望遠鏡來用——拍一張帥氣的船長出航照也是非常不錯的紀念吶。而且，這望遠鏡不是假道具，而是貨真價實的真品，是真的能望見比一般視線外更遙遠的風景。

既然是旅行，就少不了吃美食這件事，在Sunflower號上面也是如此！在這長達約18小時的旅程中，除了伴手禮販售處能買到輕食和零食外，當然還有船上的美食餐廳可以大吃一頓。無論是第一天的晚餐，第二天的早餐和中午，餐廳都有提供美味的料理，其中晚餐和早餐以自助式Buffet為主，也有部分定食可以選擇，而午餐則提供如烏龍麵、咖哩飯以及甜點等簡單有如咖啡店的菜單。船上的料理菜色，會隨著季節和船號的不同而變化，食材則以茨城大洗及北海道當地時令為主。我們這次在船上嚐到了美味的海鮮炒麵，和割包有點像的五花肉包、墨西哥捲餅以及新鮮的烤鰹魚等。

早餐的Buffet菜色也十分豐富，無論是味噌湯搭配白飯、烤魚或納豆之類的日式風，或是喜歡烤麵包吐司的西式風，在船上都能品嚐到。意外的是，我們這次還有吃到水餃！

由於一般的午餐時間距離抵達北海道的時間有點近，所以Sunflower號上在11:30 am開始會有一段所謂的「喫茶時段」，提供一些如日式咖哩飯、烏龍麵等簡單的菜單，還有一些飲品及點心套餐，讓大家可以在下船前享受船上最後的美食時光。

如果你有注意到我們另一篇介紹關於如何預約船票的文章，或許已經知道，船上用餐無法事先預約，需要到船上的售票機上買票。友情提醒大家，船上的售票機只能以日圓現金購票，記得準備好鈔票或硬幣囉。

除了前面介紹的吃吃喝喝拍拍看看，在Sunflower號上還有很多其他可以享受的事，其中不少朋友和我們都很推薦的，莫過於海景泡湯及桑拿了！船上的浴場是擁有絕佳海景的大浴場不說，還有一樣能看到海景的桑拿房。一邊泡澡一邊看海，一邊桑拿一邊看海⋯⋯所謂的多重療癒，莫過於此。

泡完澡之後，不妨到澡堂外的自動販賣機買一盒牛奶，順道到按摩椅區坐上一會兒，保證能讓你的療癒感加倍提升。

如果喜歡玩抓娃娃等遊戲機台，Sunflower號中也有個迷你遊戲室，裡面放有包括夾娃娃機、小鋼珠等簡單復古的遊戲機台，伴你度過海上時光。

雖然我們前面已經提到過，在船內的伴手禮販售處有不少適合聊天閒談或看電影時吃喝的零食和酒水，卻還沒和你提到，其實這裡面還有很豐富的伴手禮選項，從生活雜貨、和菓子到T恤服飾都有，包括北海道有名的北見薄荷油、薰衣草商品，以及多種北海道特產的乳製品、啤酒、日本酒等，在船上都能找到。如果是想要更有紀念意義的商品，那麼Sunflower號的周邊商品會是不錯的選擇，尤其是可愛的馬克杯，又或者是可愛的Sunflower印花T恤之類的。

值得注意的是，船內的伴手禮販售處一樣也只能收現金，上船前記得準備好一定數量的日圓現金囉。

看電視電影、玩桌遊撲克牌、聊天吃吃喝喝、看日出看星星看海聽海、享受茨城與北海道美食、泡個舒適的海上湯與桑拿浴⋯⋯除了這次分享的這些，在Sunflower號上還有很多樂趣等待著大家來發現。找一次上船，探索專屬於你的特別玩樂方式如何？從北海道到東京也好，從東京到北海道也好，下一次旅程，不妨來一次海上慢旅吧，那一定會是不同以往的新體驗。

延伸閱讀：東京北海道渡輪船Sunflower號 關東乘船交通指南

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