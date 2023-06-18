2023夏季不可錯過的限定聯名商品：從LAWSON招牌桌燈、星巴克PORTER背包到可爾必思銀河玻璃杯！

2023年夏天日本多家品牌紛紛推出了聯名限定商品，從便利商店LAWSON招牌logo的檯燈和帆布包、星巴克與PORTER合作的背包和水壺、可爾必思化身雜貨和文具小物、中川政七每年定番的金鳥蚊香設計品、卡通角色小可愛吉伊卡哇的海中生物布偶，每一樣都讓人好想入手收藏！

LAWSON╳宝島社：LAWSON招牌原創商品

（圖片來源：LAWSON）

便利商店LAWSON首度推出品牌原創商品，與雜貨品牌「寶島社」合作，推出三款以LAWSON藍白牛奶瓶招牌設計的「LAWSON OFFICIAL BOOK」系列商品：再現招牌樣式的「檯燈」，可一手拿起的大小，燈泡有黃光和白光及兩段式亮度調節，讓人可自行調整使用，招牌上牛奶瓶和LAWSON字樣的立體感十足；另外還有帆布托特包和側背小包，內裡設計了方便收納隨身物品的內袋，沿用了清涼感的藍白配色，十分適合夏天使用。

販售地點︱LAWSON、HMV、HMV&BOOKS オンライン、宝島チャンネル

販售期間︱2023年6月13日發售

星巴克╳PORTER：期間限定背包、不鏽鋼水壺

（圖片來源：STARBUCKS）

星巴克與鞄袋品牌「PORTER」首次聯名合作，推出兩款背包和三款不鏽鋼水壺。背包的底部是咖啡豆的形狀，桶形的立體造型讓背包可以站立，墨綠色的大尺寸背包可收納16吋筆電，黑色的小尺寸背包則適合裝手機和錢包等隨身小物。不鏽鋼水壺有黑、橘、白三色，印有兩個品牌的logo。此外，東京的「星巴克臻選咖啡烘焙工坊」也有獨家聯名商品：皮革搭配靛青的背包，與金屬質感的兩款不鏽鋼水壺。於6月下旬期間限定販售。

販售地點︱PORTER 表參道、PORTER 東京

販售期間︱2023年6月21日至6月30日期間限定發售

官網︱STARBUCKS╳PORTER

可爾必思╳Afternoon Tea LIVING：懷舊雜貨和文具

（圖片來源：Afternoon Tea）

夏天必喝的酸甜可爾必思化身懷舊雜貨和文具！可爾必思與雜貨品牌「Afternoon Tea LIVING」合作，以「可爾必思與夏天的開始」為主題設計一系列商品，可爾必思的藍白品牌色，搭配銀河、朝顏花等日本傳統夏季風物詩的圖樣，讓人感到像是在過暑假一樣地歡樂。商品有喝可爾必思必備的玻璃杯和長柄飲料匙，也有色彩繽紛的貼紙、便條紙、鑰匙圈、手機吊飾等文具，甚至有涼感抱枕和拖鞋，讓可爾必思陪你度過這個炎熱夏天！

販售地點︱Afternoon Tea LIVING

販售期間︱2023年7月5日發售

官網︱カルピス╳Afternoon Tea

中川政七商店╳金鳥：手拭巾、印花玻璃杯和有田燒蚊香

（圖片來源：中川政七商店）

（圖片來源：中川政七商店）

中川政七商店與金鳥蚊香的聯名合作商品自推出以來超受歡迎，2023年也不例外地再度攜手，以「懷舊的金鳥設計」為第六年的設計主題。金鳥花火和金鳥渦卷兩個經典圖案成為手拭巾，分別以注染、手捺染的方式製作；以昭和30至40年代的金鳥包裝設計為圖案製作的印花玻璃杯，還附有蚊香杯墊！最令人期待的就是有田燒製作的金鳥蚊香罐（甚至還有有田燒製作的燒到一半的蚊香），搭配金鳥紋樣的三款火柴盒，真是趣味到極點。

販售地點︱中川政七商店直営店、オンラインショップ

販售期間︱2023年6月7日發售

官網︱中川政七商店

吉伊卡哇╳仙台うみの杜水族館：海中生物的吉伊卡哇

（圖片來源：仙台うみの杜水族館）

日本近年極高人氣的卡通角色「小可愛吉伊卡哇」（ちいかわ），這次變身為可愛的海中生物，一定要收藏！吉伊卡哇與仙台海之杜水族館合作聯名活動「吉伊卡哇水族館 in仙台うみの杜水族館」，除了有拍照打卡點、吉伊卡哇水族館AR遊行、攝影會，並推出期間限定的布偶小吊飾紀念品，看吉伊卡哇扮成鯨魚或曼波魚在海中悠游的樣子超療癒，

販售地點︱仙台うみの杜水族館、仙台うみの杜水族館、ちいかわらんど、新江ノ島水族館、サンシャイン水族館、マリンワールド海の中道、下関市立しものせき水族館 海響館、ちいかわマーケット

販售期間︱2023年6月23日至7月2日

官網︱ちいかわ水族館 in 仙台うみの杜水族館

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撰文︱Wei

圖片來源︱LAWSON・STARBUCKS・Afternoon Tea・中川政七商店・仙台うみの杜水族館

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