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去日本也能住台灣飯店！敦謙國際旗下「雀客旅館」進軍東京大阪

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圖：敦謙國際／提供
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雀客旅館東京上野－雙床房設計圖，客房揉合日系簡約調性。　圖：敦謙國際／提供
雀客旅館東京上野－雙床房設計圖，客房揉合日系簡約調性。　圖：敦謙國際／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】布局海外市場，全台最大智能連鎖飯店集團－敦謙國際宣布，旗下雀客旅館 CHECK inn 品牌進軍國際，在日本東京大阪，一次拓展兩個海外新館。

隨著各國放寬邊境，2023年1月國際赴日旅遊人次逾150萬人，其中台灣也以近26萬人次拿下第二，顯示日本目前無論於國際或台灣來說都是旅遊熱區，總經理吳秉庭、執行長戴東杰等核心團隊，綜觀整體市場數據反饋，多次內部研討後，將跨足國際的主力市場鎖定日本幾個主要城市，包含東京、大阪等。同時展望日本旅遊復甦，以2023年第一季來看，南韓和台灣旅客同比2019年約恢復 8 成水準。據日媒報導，2023年訪日旅客消費有望達5.9兆日圓，超過2019年的4.8兆日圓。

以日本相對受歡迎的幾個城市來看房價，東京、大阪每晚房價落在10,000日圓至20,000日圓（約合新台幣2,200元至4,400元），京都約落在每晚8,000日圓至18,000日圓（約合新台幣1,760元至3,960元）。受到疫情影響，旅宿業勞動力短缺，根據統計，2022年12月平均住宿價格相對 2019 年上漲約 2成。

▲雀客旅館大阪新今宮外觀示意圖。　圖：敦謙國際／提供
▲雀客旅館大阪新今宮外觀示意圖。　圖：敦謙國際／提供

CHECK inn 雀客旅館首波將展兩家旅館，分別於東京、大阪各一家，戴東杰執行長表示，雀客旅館落地日本，秉持品牌設計旅館的理念，帶入日本獨有的特色與氛圍，盼能帶給旅客在地化、精緻的住宿體驗。客層鎖定中產階級，最快將於今年第三季開始提供服務，屆時將祭出試營運超值方案，邀請消費者一起來體驗和風洋溢的雀客旅館。

2019年大阪的旅館住宿率平均約為 81.9%。考量疫情後旅遊市場逐步回升，雀客旅館 大阪新今宮 年度平均住宿率可望來到6成5，雙人房預估售價在平日日幣7,200日圓（約台幣1,600元）／假日日幣10,500日圓（約台幣2,300元 ），力求暑假前能開始提供服務。2019年東京的住宿率平均約為 84.5%，略高於大阪。雀客旅館 東京上野 年度平均住宿率會預估可達七成，雙人房預估售價在平日日幣9,000日圓（約台幣2,000元）／假日日幣13,500日圓（約台幣3,000元），預計於第三季內開始營運。

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