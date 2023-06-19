希爾頓逸林飯店插旗京都！鄰近清水寺、8月開幕
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】計劃來趟微奢華的京都之旅，別錯過希爾頓集團即將開幕的新設施！旗下飯店品牌「逸林飯店」今年8/8將首次插旗京都，推出「京都東山希爾頓逸林飯店」，地理位置就在京阪電車清水五条站旁，無論銜接電車或公車，暢遊京都景點都相當方便。
主打讓訪日遊客體感日式建築的美好，飯店裝潢大量使用木質家具、障子搭配現代和風，營造出濃厚日式氛圍。全館158間客房分為雙人房、雙床房、豪華雙人房、豪華雙床房等6種房型與僅限2間、廣達63平方公尺的超奢華套房。
此外，為了吸引與帶領外國觀光客感受道地日本文化，還特別打造需要脫鞋入內、主打在正統和室住1晚的「Japanese Room」特色房型等。館內具備24小時健身房及大浴場、Lounge、餐廳等設施，即日起已開放訂房，雙床房不含早餐，每人每晚17,000日圓起；包含早餐則每人20,000日圓起。
京都府 京都東山希爾頓逸林飯店
‧ 交通：京阪本線「清水五条」站2號出口徒步約1分鐘；京都市營地下鐵「五条」站3號出口徒步約15分鐘。
‧ 地址：京都府京都市東山區本町1-45
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