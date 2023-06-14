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在八坂之塔下品嚐自家烘焙高品質咖啡吧！京都必去打卡咖啡店「%Arabica東山本店」

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在世界各地都開設了多家分店的「%Arabica」，在京都就有多家分店。雖然嵐山店是知名度最高的一家，但其實%Arabica的本店原來就設在京都最有傳統風情的東山區！

%Arabica東山店就位在知名景點八坂之塔周邊，是一家外觀簡約時尚的純白小店，提供漂亮拉花的咖啡拿鐵與各種好喝的飲料。究竟%Arabica京都東山店有什麼特點？推薦菜單是什麼？還有交通要怎麼前往呢？快點跟著小編一起來看看吧！

%Arabica品牌故事

%Arabica雖然以日本品牌聞名，但其實第一家店鋪可是開設在香港。創辦人東海林克範在2012年於香港開設第一家咖啡店，後來在2014年把本店遷至京都東山，並在亞洲、中東、歐洲等世界各地開設了超過140家加盟店，擁有許多海外粉絲。

%Arabica以提供最好的咖啡為目標，他們在夏威夷購買了咖啡園栽培咖啡豆，又成為日本咖啡烘培機「Tornado King」唯一出口代理商、美國濃縮咖啡機品牌「Slayer Espresso」日本地區代理商，開展規模龐大的全球性咖啡業務。因此雖然在SNS上的活躍可能讓人誤以為%Arabica是一般的網美店，但事實上店內提供的咖啡品質也很有保證。

%Arabica京都東山店的特色

位在京都充滿古典風情的東山地區，時尚的白色小店佇立在通往著名景點八坂之塔的街道上。儘管% ARABICA給人網美的印象，海外很多分店都在裝潢下不少功夫，這家本店的店面卻不是很大，從街外透過落地玻璃便可窺看到整家店舖的內貌。

咖啡店以外帶為主，店內有內用的吧臺與約5個座位，加上兩張長椅讓客人可以短暫休憩，喝點飲料充充電再繼續行程。

裝潢以簡約風格為主，一進店便是購買飲料的櫃台，右手面的牆壁以木架陳列多個印有品牌標誌的咖啡豆包裝袋，有種自然而時尚的感覺。

走到店鋪最裡面可以看到咖啡豆烘焙機，因此店內總是瀰漫著濃郁的香氣。就如上文提及，%Arabica對咖啡豆十分講究，在這家店除了可買到咖啡師沖泡的咖啡，也可購買現烘的咖啡豆。

從十多種自家調配與各國高品質的豆子中選擇及指定烘培度，只要等10~15分鐘便可買到現點現烘的咖啡豆。

東山店只有提供飲料，而且以咖啡為主，有濃縮咖啡、咖啡拿鐵、美式咖啡、滴濾式咖啡等多種選擇。煮拿鐵或卡布奇諾時用的牛奶，也可以依個人喜好換成豆奶或燕麥奶( 分別要加價50及100日幣)

除了咖啡飲品之外，也有提供抹茶拿鐵或檸檬水等飲料，因此不喝咖啡的人也不用擔心喔~

%Arabica京都菜單當中最有人氣、最多人推薦的就是熱咖啡拿鐵。在開店初期曾請來在「Coffee Fest Latte Art World Championship Open Tokyo 2014」獲得咖啡拉花世界冠軍的咖啡師山口淳一擔任店長，雖然已離職了，但現在店員仍會為每位客人畫下簡單好看的拉花。

店內使用自家代理的「Slayer」濃縮咖啡機。咖啡師可以自由控制咖啡萃取溫度、水量和時間，按其技巧和配方沖出一杯最佳的咖啡。這次點了熱的美式咖啡，帶有微酸與水果風味，口感富有層次。觀光走了一堆路後喝到美味的咖啡真是份外療癒。

%Arabica京都東山店原創周邊商品

喝完咖啡還要看看他們的周邊商品。「Arabica Coffee」以「%」為標誌，據說創辦人在考慮設計一個能一眼辨認到的標誌時，無意間看到「%」符號，覺得它看起來像樹枝上長著咖啡豆的樣子，於是得出了這個設計靈感。

所有周邊商品都以純白為基調，再印上「%」符號，非常簡潔卻感覺時尚。

除了與咖啡相關的咖啡豆儲存罐、手搖磨豆機、咖啡滴漏器等等，還有隨行杯，甚至是運動鞋和背包等雜貨，讓%Arabica品牌融入日常生活中。

京都%Arabica東山店

地址：京都府京都市東山区星野町87-5 ( Google Map點這裡)

電話：075-746-3669

營業時間：09:00～18:00

定休日：不定休

眺望著充滿情懷的京都風景，享受%Arabica現場烘焙咖啡豆所沖煮的濃郁咖啡，定會格外好喝吧！

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咖啡 京都 拿鐵

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