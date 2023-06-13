東京車站旅館 x 英國風格品牌LAURA ASHLEY，打造期間限定的優雅英倫客室與正統英式下午茶

為了慶祝英國風格品牌LAURA ASHLEY創業70周年，東京車站旅館特別和LAURA ASHLEY來了一場難得的跨界合作，聯手打造為期一年的特別客室以及今夏限定的正統英式下午茶，邀請旅人一同走入LAURA ASHLEY的優雅英倫世界。在以東京車站洋溢英式古典的氣派空間之中，感受LAURA ASHLEY以古典英倫細膩詮釋的生活風格，堪稱是最棒的體驗！

LAURA ASHLEY主題客室，演繹優雅英倫生活

（圖片來源：東京ステーションホテル）

英國風格品牌LAURA ASHLEY創業於1953年，以獨特的手工絲絹網印花技術所創作的美麗織品起家，同年上映的電影《羅馬假期》中女主角奧黛麗．赫本繫的一條美麗印花絲巾就是LAURA ASHLEY的作品，而品牌也因此聲名大噪。以維多利亞時代的古典英倫發想設計的LAURA ASHLEY，今日堪稱是英國最具代表性的品牌之一，花紋設計取材大自然，為人們提案優雅浪漫的生活想像，也深受已故黛安娜王妃的喜愛。

為了慶祝LAURA ASHLEY創業70周年，東京車站旅館特別邀請LAURA ASHLEY來一場跨界合作，打造兩座特別的主題客室「Agnes」和「Iona」，不單單只是換寢具，連地毯和窗簾也是LAURA ASHLEY特別設計的花樣。地毯製造商是創業240周年的英國皇室御用地毯品牌「Brintons」，其以LAURA ASHLEY的花紋為主題創作一系列的地毯設計，客室名稱的Agnes和Iona就是來自地毯的作品名稱。

（圖片來源：東京ステーションホテル）

（圖片來源：東京ステーションホテル）

（圖片來源：東京ステーションホテル）

以淺灰藍與淡紫紅的兩個主題色為中心進行的客室設計，LAURA ASHLEY風格的浪漫、纖細而美麗的花卉紋樣灑落其間，展現了LAURA ASHLEY詮釋的英倫優雅世界觀。英國人是出了名的喜愛植物、園藝和大自然，也喜愛以來自大自然的元素作為起居陳設，讓生活更豐富多彩，LAURA ASHLEY展現的是英國人對生活的美好想像。

特別設計小禮：LAURA ASHLEY小皮包

（圖片來源：東京ステーションホテル）

入住LAURA ASHLEY特別客室，即可獲得原創設計的特別小禮：知更鳥蛋藍的「LAURA ASHLEY小皮包」，皮包內裝有LAURA ASHLEY的沐浴備品。也推薦在客室享用同屬此次合作計畫的英式下午茶，感受美好的優雅英國！而享用下午茶的客人，一樣可以獲得LAURA ASHLEY小皮包。

正統英式下午茶的優雅時光

（圖片來源：東京ステーションホテル）

（圖片來源：東京ステーションホテル）

在東京車站旅館頂樓的中庭餐廳，則提供展現了LAURA ASHLEY優雅世界觀的「正統英式下午茶」，銀製的三層點心架，白瓷碟上盛裝了多彩繽紛的英式甜點：下午茶定番的司康和茶三明治自然不必說，還有英式磅蛋糕、英式厚鬆餅、維多利亞蛋糕、馬卡龍，以及用鮮奶油和水果層層疊起的「查佛蛋糕」，此外亦有鹹點心。

（圖片來源：東京ステーションホテル）

在挑高空間的玻璃中庭餐廳享用下午茶，陽光和音樂悠悠流動在空間之中，和奏了令人難忘的美好體驗。東京車站的英式古典建築空間，則是讓這個體驗更佳完美的推手。

（圖片來源：東京ステーションホテル）

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▌東京車站旅館 The Tokyo Station Hotel

地址︱日本東京都千代田區丸の内1-9-1

電話︱+81-(0)3-5220-1111

期間限定︱2023年6月12日－2024年5月31日（客室）・2023年6月24日－8月20日（下午茶）

官網︱東京ステーションホテル

▌LAURA ASHLEY

官網︱Laura Ashley

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撰文︱Wei

圖片來源︱東京ステーションホテル

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212212