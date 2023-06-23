2023大阪環球影城住宿「京阪環球塔酒店」：環球影城步行7分鐘，雙人房型設施和地鐵交通路線分享！

2023年疫情解禁之後小吠在四月中速速安排了一趟5天4夜的大阪自由行，其中一天的重頭戲當然就是要朝聖大阪環球影城最新的瑪利歐園區啦！考量到入園當天從原本的心齋橋地區飯店再搭地鐵到大阪環球影城必須非常早起，於是決定入園前一晚直接住大阪環球影城附近的飯店，後來在Trip.com網站訂了京阪環球塔酒店，雙人房一晚約台幣3千元。

京阪環球塔酒店│地鐵交通

大阪環球影城在JR線「ユニバーサルシティ環球影城站」，我們這天從心齋橋前往京阪環球塔酒店的交通路線如下：

心齋橋站➝御堂筋線（M）➝梅田站➝步行4~5分鐘至大阪車站 ➝ JR線（往櫻島）➝環球影城站 出站再步行到京阪環球塔酒店。

到環球影城站出站後直走就是商店街，但到京阪環球塔酒店的正門要先左轉哦！步行沒多久即可抵達，可以開啟google地圖找比較快。

這張隔天拍的照片比較清楚，車站軌道就在飯店右手邊。

要到飯店大廳需要上二樓。

我們抵達的時候大概是晚上八點多，還是有很多Check-in人潮。

大廳休息區座位也挺多的，同行旅伴可以在這裡稍作休息。

Check-in後提供一張房卡以及Wifi資訊。

京阪環球塔酒店│房間設施

我們的雙人房型是二小床並排，空間比我們在心齋橋住的Smile Hotel Osaka Yotsubashi還要大一些。

我們只有住一晚所以只有帶輕便的過夜行李過來，整體陳設比較有年代感，但整體來說還算舒適；不過當晚半夜突然風雨大作，我們房間就出現很奇怪的聲響，有點像木頭吱吱作響的聲音不是風切聲，小吠睡到一半整個被吵醒但因為當天走行程太累了又很快睡著

浴室有浴缸，非乾溼分離。

基本備品都有提供，也有獨立的吹風機可以在浴室外面吹頭髮。

京阪環球塔酒店│周邊環境

入住後可以到附近的商店街走走，除了紀念品商店之外，也有美食街和有Lawson便利商店。

京阪環球塔酒店│寄行李處

隔天要退房直接把房卡丟入這個箱子即可，但如果要寄行李的話記得先和櫃台索取寄物櫃的代幣。

一樓有投幣式寄物櫃，我們有二個人櫃台就給了我們二枚代幣。

寄物櫃還蠻多，當天我們在環球影城玩完再回來拿行李回心齋橋的飯店。

隔天我們大概6點50分前往環球影城排隊，感覺前一天睡在周邊飯店的確是比較不累啦，但如果時間允許其實也可以多住一晚囉！以上2023年的住宿經驗就給想前往大阪環球影城的捧油們參考啦。

京阪環球塔酒店│住宿資訊

京阪環球塔酒店

地址：6 Chome-2-45 Shimaya, Konohana Ward, Osaka, 554-0024日本

電話：81 6-6465-1001

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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