東京朝活提案：享用手作水果三明治、城市慢跑、空中劍道晨練、泡朝風呂，享受東京的活力早晨時光

旅行東京，推薦可以起一個大早，享受早朝不一樣的東京風景，日本人稱早上的活動為「朝活」。享用職人以當季食材精心手作的豐盛早餐，或者在東京都內晨跑及展望城市的劍道晨練，也可以泡一個促進血液循環的早朝風呂，看見不一樣的活力東京，也體驗融入城市生活的步調，不再只是走馬看花的觀光。

東京的美好一日從朝食開始

圖：銀座Furutoshi招牌水果三明治賞心悅目，讓人從早餐就有好心情。（圖片來源：銀座 Furutoshi）

以往都在家吃完早餐才出門的日本人，現在也流行出門享受一頓感受非日常體驗的朝食。為你挑選三家東京不同風格的朝食屋，從提供豐盛九宮格的「銀座朝食實驗室」、時尚水果吐司的「Furutoshi」到以味噌湯為主角的「Misojyu」，以滋養身心的美味早餐開啟你一天的好心情！

推薦早餐1：銀座Furutoshi，數量限定的人氣水果三明治

喜歡拍照打卡的人，就一定不要錯過Solaria西鐵旅館銀座館附設餐廳「銀座Furutoshi」的招牌水果三明治朝食套餐，自旅館開業以來一直人氣居高不下，要入席必得兩天前預約，當日製作的水果三明治也是數量限定。

銀座Furutoshi招牌水果三明治像是一道盤上的藝術品一樣美好：鮮奶油的食材選用珍稀的澤西牛產牛乳製作的生奶油，這種乳牛的牛乳特別香醇濃郁，再加入優格與赤砂糖，讓鮮奶油嚐來濃郁卻也清爽不膩；鮮奶油滿滿鑲上草莓或巨峰葡萄等當季水果，搭配自家以水果熬製的果醬及醬汁。吐司麵包的麥香、鮮奶油的甜加上果物的酸甜在口中融為一體，是一道讓人感受至福的逸品。

選擇水果三明治套餐，除了三明治，還可以享受到餐廳契作農家從產地直送食材所製作的野菜湯和沙拉。在宛如時尚歐洲豪邸的空間心滿意足地用餐，一邊看落地窗外的熱鬧銀座，愜意非常。

圖：銀座Furutoshi明亮摩登的用餐空間。（圖片來源：銀座 Furutoshi）

推薦早餐2：銀座朝食實驗室，九宮格盛裝的當季美味

以「打造日本第一朝食」為目標的銀座朝食實驗室（銀座朝食ラボ），是一間會讓人特地想朝聖的東京早餐名店。職人選用當季地產食材，手作一道道季節限定的和洋菜色，從日本人最重視的料理基本元素「出汁」到擺盤的呈現都不馬虎，並且一年隨季節更換五次菜色，讓人感受到職人待客的用心。

以當季食材製作的什錦炊飯為首，九宮格托盤自助取用小缽盛裝的繽紛料理，例如6月1日才更換的新菜單，就有稚鮎與嫩薑的夏季炊飯，搭配低溫調理的里脊火腿佐阿根廷青醬、鮮蝦雞尾酒佐酪梨、義式冷麵佐熱那亞青醬等。另外也可以享用日本國產銘柄豚的豬肉黃金涮涮鍋，柔嫩的五花肉以自家熬製的黃金出汁湯涮熟享用。吃飽又吃好，令人大感滿足！

圖：銀座朝食實驗室在2023年6月更新的夏季菜色。（圖片來源：銀座朝食ラボ）

推薦早餐3：Misojyu，以熱呼呼的味噌湯溫暖身心

想體驗傳統和式早餐，則推薦淺草的味噌湯專門店「Misojyu」。這裡以用料超級豐富的味噌湯作為早餐的主角，搭配手工製作的飯糰，家常一般的好味道溫暖生活在這座城市的每個人。

味噌湯的出汁是重頭戲，以嚴選柴魚與昆布以及獨家特調的味噌熬製，加上以機野菜為首的對健康有益的各式食材，除了定番的豆腐和菇類二款味噌湯，也不時有糅合異國湯料理風味的創新味噌湯，像是豆乳和帆立貝的味噌濃湯、蕃茄與牛肉的法式味噌燉湯，讓人感受味噌湯的不同可能性。

一杯用料豐盛的味噌湯，簡單搭配飯糰、水煮蛋與醃菜就是Misojyu的朝食套餐。

圖：一碗豐盛味噌湯是早晨的最好開場。（圖片來源：Go Tokyo）

東京慢跑，體驗早朝東京生活的最好方式

除了好好吃早餐，東京人也流行早上出門運動，「慢跑」就是非常適合旅人體驗早朝東京生活的一種方式。有幾條人氣慢跑路線──繞皇居一周的「皇居」，路程約5公里，沿途沒有交通號誌，可以依自己的步調順暢跑完；與皇居並稱慢跑聖地的「駒澤奧林匹克公園」，慢跑公園一周約2公里；澀谷區的「代代木公園」，公園內設有2.5公里、2公里、1.15公里三種慢跑路線；明治神宮的「神宮外苑」，跑一周約1.3公里；若想跑較長距離路線，則推薦「多摩川河堤」，從多摩川大橋起跑，向北至丸子橋後過橋折返。

圖：東京慢跑。（圖片來源：Go Tokyo）

圖：皇居一周是最受慢跑者歡迎的路線。（圖片來源：PEXELS；攝影：STEVE CHAI）

虹夕諾雅東京，展望東京的空中劍道晨練

除了慢跑，也可以嘗試特別的武道稽古。虹夕諾雅東京推出「天空朝稽古」，在6:45的絕早清晨，帶領你上到旅宿所在的大手町一座展望開闊的高樓，在這裡一邊深呼吸早朝的清新空氣，一邊以木刀練習劍道的各種動作。

大手町過去在江戶時代是武家居住地區，盛行劍道稽古，被譽為「江戶三大道場」，幕末劍客輩出。在這裡晨練劍道，不僅是最在地的體驗，也活動並洗滌了身心靈。展望沐浴在晨光中的東京市街，東京鐵塔、天空樹近在眼前，也是獨一無二的旅行回憶。

圖：東京市中心高樓的空中劍道晨練。（圖片來源：星のや東京）

下町黄金湯，泡一個早朝風呂

朝風呂是東京近來盛行的早朝活動之一。推薦可以一遊東京下町的公共錢湯「黃金湯」。這座創業於1932年的老錢湯在2020年由藍瓶咖啡指定設計師長坂常的操刀下，重新煥發出充滿設計感的風格新貌，極受新世代的喜愛，以嶄新面貌繼續傳承日本特有的錢湯文化。

黃金湯重視水質，以地下水再經軟水機處理成超軟水質，對肌膚最好；浴場設有溫至熱的三種不同溫度風呂，交替使用可以促進血液循環，將疲勞徹底消除；蒸氣浴也有以麥飯石打造及芬蘭式二種。浴場內邀請繪師ほしよりこ手繪富士山主題的當代風格錢湯繪。櫃檯則設有黃金湯精釀啤酒吧，也提供手沖咖啡，空間中流洩著輕快音樂，泡朝風呂後一身清爽，讓人忍不住想跟著音樂歡樂搖擺。

圖：東京錢湯大多一早就開並提供朝風呂，黃金湯亦是其一。（圖片來源：黄金湯）

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▌銀座朝食ラボ

地址︱日本東京都中央區銀座7-12-9 ホテルミュッセ銀座名鉄2階

電話︱+81-(0)3-6706-2494

營業時間︱早餐7:00-11:00

官網︱銀座朝食ラボ 日本一の東京の朝食

▌銀座 Furutoshi

地址︱日本東京都中央區銀座4-9-2 ソラリア西鉄ホテル銀座2F

電話︱+81-(0)3-5565-0577

營業時間︱早餐7:00-10:00（平日）、7:00-10:30（週末及假日）

官網︱銀座レストランFurutoshi

▌Misojyu

地址︱日本東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ1階11番地

電話︱+81-(0)3-5830-3101

營業時間︱9:00-15:00

官網︱浅草のおみそ汁専門店 MISOJYU

▌星のや東京

地址︱日本東京都千代田區大手町一丁目9番1

電話︱+81-(0)3-6214-5151

▌黄金湯

地址︱日本東京都墨田區太平4丁目14−6 金澤マンション 1F

電話︱+81-(0)3-3622-5009

營業時間︱一般6:00-9:00、11:00-00:30，僅週六為6:00-9:00、15:00-00:30，每個月第二、第四個週一休館。

官網︱下町銭湯 黄金湯

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撰文︱Wei

攝影︱STEVE CHAI（PEXELS）

圖片來源︱銀座朝食ラボ・銀座 Furutoshi・Go Tokyo・黄金湯

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212100