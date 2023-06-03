走！我們去山梨 朝聖富士山的美、明信片景色、讓他去露天溫泉

春日賞櫻PLUS+超強背景。 圖：JR TIMES／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】山梨縣是日本屈指可數的內陸縣，南有日本第一高峰富士山，西有南阿爾卑斯山脈中的赤石山脈，北有八岳山系，東則為奧秩父山地。這些山海拔大約都在2000～3000公尺以上，可說是被高山環繞的地方，而舉世聞名的富士山及富士五湖正位於其東南部。常言道：「富士山是用來看的，不是用來爬的。」不管你是否贊同，都無可否認富士山真是座「好看」的山。今年春天櫻花盛開時，我們走了一趟山梨。此次遊程圍繞著河口湖，特別分享有關於這一帶的富士山、櫻花等的玩樂資訊，提供大家未來規劃旅遊時參考。

【景點介紹】

日本第一孤高美人 富士山的傲嬌與溫柔

富士山的美，遠近馳名，年年吸引來自世界各地的遊客前來朝聖，甚至到山頂走一遭。這座日本第一高峰，海拔3776.12公尺，是座孤立的活火山，卻也造就她獨特的山景。若將她比做人，那她無疑是日本第一孤高的美人，且脾氣陰晴不定，神秘感十足－－畢竟無論你多麼靠近她，她都不是你隨便說相見就能見到的。若天氣不佳，能見度不好，又或者只是單純地天上的雲有點多，她都有可能躲起來不見人。

▲不同地點與角度，富士山有著千姿百態。 圖：JR TIMES／提供

世界文化遺產 富士五湖之河口湖

說到富士山，就少不了富士五湖。作為「富士山－信仰對象及藝術泉源」，與富士山一起被登錄為世界文化遺產的富士五湖，包括了河口湖、西湖、精進湖、本栖湖與山中湖，都是因火山噴發而生成的堰塞湖。而河口湖是其中面積第二大，海拔最低，湖岸線最長的湖泊，更因為富士急行線河口湖站與公車總站的設置，讓河口湖車站成為眾多遊客開啟富士五湖遊覽之旅的起點。

▲還著河口湖漫遊，可以欣賞日夜晨昏不同面貌的湖光山色。 圖：JR TIMES／提供

新倉山淺間公園：日本經典明信片景色

「富士山、櫻花、忠靈塔」為新倉山淺間公園的名景色，可說是世界著名的日本名景，囊括了代表日本的櫻花與富士山，能看見東方味十足的五重塔建築，是造訪富士吉田不可錯過的景點之一。櫻花季時公園為櫻花粉色圍繞，浪漫不已，而即便是櫻花季以外，公園內也種植有包括杜鵑花、菖蒲等多種不一樣的花卉，四季各有不同特色。到了晚上，公園內也會有夜間點燈，能拍攝到不同於白天的夜富士。

▲新倉山淺間公園是拍攝富士山四季美景的名所。 圖：JR TIMES／提供

富士急樂園：富士山前的驚聲尖叫

若想要來點不一樣的「富士山」體驗，那麼富士急樂園會是不錯的選擇——因為這座號稱有數個世界級超刺激雲霄飛車的富士急樂園，是個可讓你在巨大的富士山前失聲尖叫的地方。若不敢搭雲霄飛車，可以登上「富士山塔」（FUJIYAMA Tower）高達55公尺的天空展望台上眺望富士山，會有種與它並肩的感覺，拍起照來也格外壯闊不說，還可以和即將搭著雲霄飛車FUJIYAMA「墜落地獄」的人們招招手。除了「恐懼」滿點的遊樂設施，園內另外還有適合小朋友及可愛風的「湯瑪士樂園」及「麗莎與卡斯柏小鎮」，在經過富士急樂園的刺激後，也可以到這兩區打卡拍照。

▲與富士山相伴的雲霄飛車刺激滿點。 圖：JR TIMES／提供

【體驗推薦】

水陸兩用巴士山中湖的KABA

從富士吉田往南，有著名的富士五湖之一的山中湖。作為五湖之中最靠近富士山的湖泊，山中湖是關東一帶蠻有人氣的露營地、避暑地，其中能同時運行於陸地和水上的兩用巴士KABA，也是當地觀光名物之一。

▲搭河馬為主意象設計的KABA水陸兩用巴士巡遊山中湖。 圖：JR TIMES／提供

河口湖豪華露營 住進繪本的森林

富士五湖一帶一直是關東人氣的露營地，且隨著豪華露營的風潮來襲，自然也多了不少豪華露營的選項。在河口湖南方的 Glamping Villa Hanz Kawaguchiko，主打星空與森林，是個在森林中的豪華露營地。位於宛如繪本似的場景－參天的赤松林內，這裡座落著設計時尚且溫暖舒適的蒙古包，以及可以露營野炊的帳篷等設備。住宿方案若選擇附有晚餐BBQ和早餐的話，可以「兩手空空」地前往享受戶外野炊烤肉的樂趣。設施內會準備非常齊全的器具及份量足夠且新鮮的食材，更包括了調味料等，能在森林中享受非常愜意美好的食光。

▲營地靜謐的氛圍宛如繪本般令人難忘。 圖：JR TIMES／提供

露天溫泉享富士日出與夜景 「讓他去」溫泉

如果是溫泉愛好者，也相信所謂的自然能量，那在山梨市郊山上的這個「放生溫泉」（ほったらかし温泉）值得列入必訪名單。「ほったらかし」在日文中，有「因為很麻煩，所以放著不管」的意思，中文就姑且翻譯成「讓他去」。因為這個溫泉，是少數能一邊泡溫泉一邊看富士山日出，以及甲府盆地夜景和星空的溫泉設施。因秉持著「就把最必要的溫泉設備準備好，其他就讓他去」的自由理念經營，返璞歸真成為溫泉的亮點。自1999年開湯以來，據說還沒有特別去做任何廣告宣傳，每一年內能有45萬溫泉客造訪，可見它的超人氣！

▲徜徉天地間，一邊泡溫泉一邊欣賞自然美景。 圖：JR TIMES／提供

【交通方式】

此次介紹的旅遊景點，有的在JR中央本線沿線，有的在富士急行線沿線。若從東京出發，可在新宿搭乘JR中央本線，到大月站轉富士急行線或JR中央本線（※有的列車班次可由中央線直接接中央本線，無需換車）以抵達目的地。前往河口湖一帶，亦可直接從新宿搭乘直達特快「富士回遊」，享受更加舒適優質的列車之旅。如果購買使用JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券，可事先預約指定座位搭乘。

▲搭乘特快「富士回遊」可以輕鬆前往河口湖旅遊。 圖：JR TIMES／提供

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