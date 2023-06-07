金魚、繡球花夢幻聯動！初夏必追藝術展在東京銀座限定登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】全年度不受季節影響，隨時都能感受金魚魅力的「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」可說是日本規模最大的金魚展館，飼育超過70種不同品種的金魚。今年5月上旬館區迎來開幕一週年紀念，配合初夏時節到來，更同步推出應景的繡球花展，即日起至6/27期間限定登場。
特展將金魚藝術與繡球花之美相互結合，以日本傳統寺院迴廊為靈感設計的館內特色區域「金魚迴廊」也大變身，在特展期間天花板增添大量繡球花裝飾作為點綴，燈光特效則更換為強調繡球花主題的粉、紫、藍色系。
與常態的水族館或美術館截然不同，ART AQUARIUM MUSEUM GINZA透過造型魚缸、光線、樂聲、香氣、藝術品等元素，帶給遊客獨特欣賞體驗。館區坐落於繁華的東京銀座商圈，往來交通非常方便，相當適合排入家族旅行行程，也是東京雨天最佳備案之一！
‧ 門票：網路購票2,300日圓／當日票2,400日圓（售票處：銀座新光三越新館9樓）
‧ 營業時間：10：00～19：00
‧ 交通：東京Metro「銀座站」直結，JR有樂町站中央出口或銀座出口徒步約9分鐘。
‧ 地址：東京都中央區銀座4-6-16（銀座新光三越新館8樓，入口處為9樓）
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