一起共度最棒的大阪早晨！必吃早餐王者飯店是「這間」

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圖：Premier Hotel Group／來源
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PREMIER HOTEL CABIN PRESIDENT大阪飯店乾淨舒適、交通便捷，更以美味早餐擄獲許多遊客的心。　圖：Premier Hotel Group／來源
PREMIER HOTEL CABIN PRESIDENT大阪飯店乾淨舒適、交通便捷，更以美味早餐擄獲許多遊客的心。　圖：Premier Hotel Group／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2017年開幕的「PREMIER HOTEL CABIN PRESIDENT大阪」，曾經連續2年在日本訂房網站樂天旅遊舉辦的「早餐節」評選中榮登大阪地區前3名，去年也在以美食評比的住宿設施部門表現亮眼，奪下日本全國第5名殊榮，想在大阪度過美好早晨，別錯過安排住宿與體驗這裡的美味早餐！

▲自助式早餐選擇多元，以實力堅強的好滋味奪得住客青睞。　圖：Premier Hotel Group／來源
▲自助式早餐選擇多元，以實力堅強的好滋味奪得住客青睞。　圖：Premier Hotel Group／來源

飯店所在地的南森町，徒步1分鐘內能銜接JR或是Osaka Metro的谷町線、堺筋線雙路線，周圍擁有號稱日本最長商店街的「天神橋筋商店街」、便利商店與超市，無論交通往來或生活機能都相當便捷。

▲館內豪華雙床房示意圖。　圖：Premier Hotel Group／來源
▲館內豪華雙床房示意圖。　圖：Premier Hotel Group／來源

前往遊客最愛的梅田、心齋橋方向如果不想轉車，出站需要稍微走一下，距離大阪環球影城車程則約40分鐘。豪華雙床房包含早餐，每人每晚8,380日圓起；常態雙床房則為每人7,930日圓起。

▲奢華舒適的飯店大廳提供住客休憩空間。　圖：Premier Hotel Group／來源
▲奢華舒適的飯店大廳提供住客休憩空間。　圖：Premier Hotel Group／來源

大阪府 PREMIER HOTEL CABIN PRESIDENT大阪

‧ 交通：Osaka Metro「南森町」站2號出口徒步1分鐘；JR大阪天滿宮站7號出口徒步1分鐘。

‧ 地址：大阪府大阪市北區南森町1-3-19

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大阪 早餐 環球影城

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