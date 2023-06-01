LAWSON抹茶季開跑！Uchi Café x 森半監修 抹茶新甜點便利商店就能買到

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本LAWSON羅森便利商店抹茶季正式開跑！LAWSON自家甜點品牌Uchi Café過去時常推出許多人氣甜點，每次上市總是成為SNS上的熱門話題，今年初夏Uchi Café將與京都百年抹茶老店「森半」合作，推出五款由森半監修的抹茶甜點與麵包，要來進攻你的味蕾啦～

京都宇治抹茶老店「森半」於1836年創業，已有超過150年悠久的歷史，致力於製造高品質的產品，堅持由專業的茶師精心挑選高品質茶葉，這樣頂級的品牌沒想到在LAWSON就能以銅板的價格品嘗到，還不直接爆買一波！一起來看看有哪些新品吧~

LAWSON自家甜點Uchi Café x 森半監修 抹茶新品登場

抹茶年輪蛋糕

以高溫烘烤的年輪蛋糕，中間擠入滑順又濃郁的抹茶奶油內餡，蛋糕散發淡淡的茶香味，非常適合在下午茶時與咖啡一同享用。

售價：279日幣

抹茶銅鑼燒

以黑糖製作銅鑼燒的外皮，內餡是濃郁的抹茶醬與奶油醬，並添加含量低於1%微微的酒精，是大人風味的抹茶甜點。

售價：225日幣

抹茶求肥

「求肥」（ぎゅうひ）是以白玉粉、糯米粉、砂糖等食材製成的和菓子，口感QQ柔軟，不僅能單吃，也常用來包餡做為其他和菓子的外皮。LAWSON推出的抹茶求肥外層撒上滿滿的抹茶粉，內餡包入會爆漿的濃厚抹茶醬，Q彈的口感值得一試～

售價：289日幣

抹茶波蘿麵包

酥脆的菠蘿麵包以抹茶粉製成綠色的麵包，內餡加入抹茶與鮮奶油，做為旅日的早餐再適合不過了！

售價：160日幣

抹茶紅豆麵包

同樣以抹茶烘烤成的綠色麵包外皮，內餡添加了甜而不膩且吃得到口顆粒口感的紅豆餡，與厚厚一層的抹茶奶油醬，濃郁的抹茶與微甜的紅豆餡相得益彰！

售價：160日幣

LAWSONx森半監修 抹茶新商品

開賣日期：2023年5月30日起

販售通路：日本全國LAWSON便利商店

https://www.lawson.co.jp/index.html

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