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美國總統、BTS成員也超愛的店家報你知！東京不吃不可「美味漢堡」4選

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita / 窩日本】

東京有非常多的漢堡店，除了連鎖速食店，更有許多講求用料和外型吸睛的精品漢堡店，高級的A5級黑毛和牛、安格斯牛、松露都成為了漢堡的用料，讓漢堡不再單純是圖能快速填飽肚子的速食，而是色香味俱全的美食享受

本文要推薦您4間東京不吃不可的漢堡店，當中有店家是連美國總統川普和BTS成員吃過也誇讚不已的呢！

1. 美國總統也愛：MUNCH’S BURGER SHACK

原本就是漢堡愛好者當中的人氣店，在2017年日本前總理安倍晉三招待當年的美國總統川普後更是聲名大噪。

店裡的裝潢充滿了美國風，食材也很接地氣！像是當時川普吃的起司漢堡（コルビージャックチーズバーガー）就是使用在美國土生土長且在當地很有人氣的COLBY JACK起司，當然牛肉是百分百使用美國牛。

漢堡肉的絞肉是用菜刀手工切的，所以能感覺到肉塊的實在感，並將肉最純粹的美味發揮出來，咬下的時候肉汁在口中滿溢，絕對會讓你十分滿足！

地址：東京都港区芝2-26-1 i・smartビル 1F・2F

營業時間：週一至週五11:00～14:30，17:30～20:00/週六 11:00～15:30，17:30～20:00/週日及假日 11:00～15:30

2. 美國人也盛讚的美味：FIRE HOUSE

連美國人都大讚這裡的漢堡超好吃，是在美國當地找不到的美味。

誕生於1996年的FIRE HOUSE就開在東京大學本鄉校區附近，創辦人吉田先生在美國留學時被漢堡的魅力所吸引，因想要帶給大家傳統美式風味的漢堡而創立這件店。

這裡的漢堡魅力點是高級牛肉製成的肉排，吃起來厚實多汁，濃稠的馬茲瑞拉起司加上蘑菇，再搭配上新鮮的生菜和使用天然酵母手工製作的鬆軟麵包，整體形成最完美的比例，是間會讓人想再次拜訪的好店。推薦培根起司漢堡，煎得焦脆的培根令人回味無窮。

FIRE HOUSE

地址：東京都文京区本郷4-5-10

營業時間：11:00～21:30

3. 紐約客店主的本格漢堡：MARTINI BURGER

出身紐約的店主立志要將最道地的美式漢堡帶到日本，因此選擇了在東京神樂坂的一角開設了MARTINI BURGER。原本是設計師的店主秉持著對細節的追求，將心目中最美味的漢堡各個要素致力做到完美，除了必須是100%牛肉手工製成，麵包也必須是現烤，醬料、配菜也都堅持在店內製作。

MARTINI BURGER的漢堡肉餅非常厚實多汁，刀子輕輕一切肉汁就不斷湧出，與新鮮的生菜及香濃的起士共同在口中奏起美味的交響曲。店家建議的熟度是Medium Rare，如果不習慣吃這麼生的朋友可以要求medium就好。

MARTINI BURGER的美味得到多個美食評鑑的肯定，除了連續多年得到Tabelog百大名店的殊榮，也被另一美食指南Gault&Millau稱讚為『東京最美味的漢堡』，值得親自來嚐嚐。

MARTINI BURGER

地址: 東京都新宿区中里町31

営業時間: 週二至週五 11:30-22:00 (LO 21:30)

周末假日 11:00-22:00 (LO 21:30)

定休日: 禮拜一

4. 王道純手工漢堡：THE BURGER STAND FELLOWS

THE BURGER STAND FELLOWS的特色是從麵包到漢堡肉都是手工製作，點餐後用炭火現烤，幾乎沒有使用醬油，可以吃到最新鮮純粹的美味。

而漢堡的內餡堆疊方式可說是層次分明，滿滿的酪梨、份量十足多達150克的肉排、起司、生菜、蕃茄、洋蔥、酸黃瓜整整齊齊地排列，份量十足口感層次分明，飽足感和滿足感都很高分！

餐廳是位於表參道的小巷弄裡的一棟可愛綠色建築，內部裝潢及擺設充滿個性巧思，非常適合拍照打卡。

THE BURGER STAND FELLOWS

地址：東京都港区北青山3-8-11

營業時間：週二至週六110:30～15:00，18:00～20:00/週日 11:00～19:00（週一公休）

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漢堡 東京 美國

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