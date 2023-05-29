日本京都6月必去！戀愛加持、打卡必拍繡球花寺4選

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】規劃6月日本之旅，一定要去追繡球花！深受國內外遊客喜愛的「京都」是欣賞繡球花的最佳目的地之一，即使不自駕也能輕鬆前往知名繡球花景點，從JR京都站出發車程約1小時～2.5小時就能抵達的繡球花寺4選一次告訴你。

丹州觀音寺境內擁有約1萬株繡球花，各色花海相互爭艷。 圖：京都府／來源

京都必訪繡球花景點1：柳谷觀音 楊谷寺

▲柳谷觀音楊谷寺相傳正是近年日本超夯打卡魅力「花手水」的起源地，6月可欣賞絕美的繡球花手水。 圖：京都府／來源

柳谷觀音楊谷寺以境內湧水據說能治癒眼睛疾病而聞名，能欣賞約30種品種、5,000株繡球花相互爭豔。今年度的繡球花週預計在6／1～6／30登場，夢幻繽紛的花手水、漫步繡球花迴廊享受花叢圍繞之外，也推薦收集數量限定的繡球花押花御朱印。

◎ 柳谷觀音 楊谷寺

‧ 最佳欣賞期：6月上旬～6月下旬

‧ 開放時間：9：00～17：00

‧ 參拜費用：繡球花季期間700日圓。

‧ 交通：阪急電鐵「西山天王山」站下換乘計程車，車程約10分鐘；阪急電車「長岡天神」站下換乘計程車，車程約15分鐘。

‧ 地址：京都府長岡京市淨土谷堂ノの谷2

京都必訪繡球花景點2：丹州觀音寺

▲僅有在丹州觀音寺才能欣賞到繡球花叢與小國雞與同框的奇特美景。 圖：京都府／來源

丹州觀音寺的別名為丹波繡球花寺，是日本關西地區最古老的繡球花寺之一，別名為花之淨土，距今已有1300多年歷史。境內栽有約100種品種、1萬株繡球花，能夠一次欣賞白、藍、紫、粉等不同色澤的繡球花海，賞花同時還有機會巧遇放養於寺內、被指定為天然紀念物的「小國雞」。

◎ 丹州觀音寺

‧ 最佳欣賞期：6月上旬～7月上旬

‧ 開放時間：9：00～17：00

‧ 參拜費用：繡球花季期間成人400日圓／國高中生300日圓。

‧ 交通：JR石原站徒步約15分鐘；JR福知山站或綾部站下，轉乘公車至「觀音寺」站徒步約10分鐘。

‧ 地址：京都府福知山市觀音寺1067

京都必訪繡球花景點3：東光院

▲主打風鈴與繡球花雙重享受的東光院位於京都市郊，距離JR京都站車程約2小時。 圖：京都府／來源

東光院的夏季活動分為兩個階段，第一階段的「繡球花風鈴祭」今年將在6／3～7／2登場，境內能欣賞約1,000個風鈴與2,500株繡球花交織美景，在清澈風鈴叮噹聲響陪伴下漫步於花叢間超愜意！7月中旬後則改由風車與風鈴共舞的「風鈴祭」接棒。

◎ 東光院

‧ 最佳欣賞期：6月上旬～7月下旬

‧ 開放時間：9：30～16：30

‧ 參拜費用：高中生以上300日圓。

‧ 交通：JR綾部站換乘計程車，車程約7分鐘。

‧ 地址：京都府綾部市上延町堂ノ奧7

京都必訪繡球花景點4：三室戶寺

▲夢幻無比的愛心繡球花，找到的人就有機會得到幸福？！ 圖：京都府／來源

擁有1,200多年歷史的三室戶寺是日本首屈一指的繡球花名所，境內的繡球花園栽種約50種品種、近2萬株繡球花，今年將在6／1～7／9期間開園。一望無際的繡球花海中，據說只要找到「愛心繡球花」就能為戀情加持，也讓這裡成為祈求緣份、戀情順遂的知名寺院！

◎ 三室戶寺

‧ 最佳欣賞期：6月上旬～7月上旬

‧ 開放時間：8：30～15：40（16：30起下山）

‧ 參拜費用：繡球花季期間成人1,000日圓／孩童500日圓。

‧ 交通：京阪電車「三室戶寺」站下，徒步約15分鐘；JR宇治站換乘計程車，車程約10分鐘。

‧ 地址：京都府宇治市莵道滋賀谷21

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