什麼是頂級奢華？東京新開幕4間旅宿讓人大開眼界　一晚要價近百萬！

東京近期又有多家全新高檔旅店接連登場,包括安縵的全新品牌「JANU TOKYO」全球首發據點、座落東急歌舞伎町TOWER最頂層的日式奢華飯店「BELLUSTAR TOKYO」,以及頂級客房一晚要價台幣91萬的「東京寶格麗飯店」,展現獨特藝術風尚氣息的「Mercure東京日比谷」。

東京奢華飯店代表1:東京寶格麗飯店寶格麗套房1晚約台幣91萬

東京寶格麗飯店首次登陸日本。圖為典雅設計的寶格麗套房。圖片來源/© Bulgari Hotels & Resorts

今年4月,「東京寶格麗飯店」在東京最新地標「東京中城八重洲」最高樓層40~45樓開幕,飯店由義大利高級珠寶配飾品牌「寶格麗」一手打造,品牌吸引著世界各國的富豪名流。

而這家是首次登陸日本為全球第8間寶格麗飯店,位於東京車站腹地內,距離熱門購物天堂銀座也相當近,坐擁絕佳地理位置。

東京寶格麗飯店共有98間客房,44樓的頂級客房「寶格麗套房(Bulgari Suite)」,約400平方公尺的寬廣空間,客房寢室外牆全部使用玻璃設計,可飽覽壯觀的東京全景,1晚要價400萬日圓(約新台幣91萬元)。

頂級客房「寶格麗套房」有吧檯桌、廚房、私人健身房等空間。圖片來源/© Bulgari Hotels & Resorts

飯店以番紅花橘為基礎色調,象徵著羅馬的夕陽,也是寶格麗的代表色,室內義大利風格的時尚設計,客房各處使用木材等也融合日式元素。

此外,飯店內部配置著各種精選高級品牌家具,有義大利的Maxalto、Flexform、B&B Italia、以及日本的Ritzwell等等。

而豐富多元的飯店餐飲,包括由米其林三星主廚Niko Romito指導的義大利餐廳「Il Ristorante - Niko Romito」,以當代烹飪風格製作義大利傳統料理著稱。

「Il Ristorante - Niko Romito」在米其林三星名廚指導下,可品嘗以當代烹飪風格製作義大利傳統料理的奢華美味。圖片來源/© Bulgari Hotels & Resorts

另一間壽司餐廳「SUSHI HŌSEKI」,同樣也由榮獲米其林三星榮譽的壽司師傅行天健二負責指導,可在僅提供8個座位的吧檯奢華空間,盡情享用最高檔食材製作的壽司。

營造出超奢華空間,宛如象徵飯店門面的「寶格麗酒吧(Bulgari Bar)」,一踏進映入眼簾是以手工馬賽克壁畫為背景的正面吧檯,壁畫呈現出去年寶格麗發表的頂級珠寶系列「The Garden of Wonders(奇蹟花園)」的世界觀。

「寶格麗酒吧」呈現「The Garden of Wonders」世界觀的馬賽克設計。圖片來源/© Bulgari Hotels & Resorts

「寶格麗酒吧」配置兩個半戶外的平台,可飽覽夢幻夕陽美景與壯麗的東京夜。圖片來源/© Bulgari Hotels & Resorts

店內配置兩個半戶外的平台,分處於室內空間的兩端,分別是靠東京車站的平台與靠日本橋車站的平台,可飽覽夢幻夕陽美景與壯麗的東京夜景。

東京奢華飯店代表2:BELLUSTAR TOKYO極致頂級空間 頂級客房1晚超過台幣68萬

Junior Corner Suite Twin客房,可從寬廣的落地窗俯瞰大片東京美景。圖片來源/© Pan Pacific Hotels Group

「東急歌舞伎町TOWER」是近期在新宿歌舞伎町開幕的設施,最頂層39~47樓則是5月19日開幕的奢華飯店「BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel」。

「BELLUSTAR」結合拉丁語「美麗(BLUSS)」與「星辰(STAR)」而得名,飯店以「遠離地面喧囂,享受極致空間的都會奢華飯店」為定位,在日系飯店中屬於最高等級。

「BELLUSTAR TOKYO」45樓的餐廳「Restaurant Bellustar」坐擁挑高3層樓的壯觀景觀。圖片來源/© Pan Pacific Hotels Group

外觀以噴泉為造型,設計靈感源自掌管水的「歌舞伎町弁財天」女神,也相當吸睛。97間客房包含5間名為Penthouse的客房,所有客房配置橫約7米的寬廣窗戶,可俯瞰大片東京美景。

室內設計自然融入日本傳統文化的元素。位於47樓的頂級客房「sora天」,面積有277平方公尺,住宿1晚要價超過300萬日圓(約新台幣68萬元)。

主酒吧「Bar Bellustar」,除了可欣賞璀燦的東京夜景,還能品嚐日本職人精釀酒品和世界各地美酒。圖片來源/© Pan Pacific Hotels Group

位於45樓的法式餐廳「Restaurant Bellustar」,是取用日本各地的講究食材呈現的法式料理,餐廳將落地窗面積提高到極致,可在此用餐並飽覽挑高3層樓的壯觀景致。

一旁的主酒吧「Bar Bellustar」,可欣賞璀燦的東京夜景,享用精選農園提供的水果、蔬菜、香草、以及日本職人精釀酒品和世界各地美酒。

東京奢華飯店代表3:JANU TOKYO(秋天開幕)

「Janu Tokyo」座落於即將在2023年秋季開幕的東京全新地標「麻布台之丘」內。圖片來源/©DBox for Mori Building Co., Ltd.

許多旅人最愛的夢幻酒店品牌安縵(Aman)推出全新姐妹品牌「Janu」,全球第一家據點「Janu Tokyo」,座落於即將在今年秋天開幕的東京全新地標「麻布台之丘」內,由於本棟高樓正對中央廣場的絕佳位置,也將成為全新熱門地標。

「Janu」在梵語中有「靈魂」之意,相較於安縵品牌追求的幽靜,「Janu」品牌更強調「活躍的人際互動」,也就是營造活力四射的氛圍。

「Janu Tokyo」共有122間客房,從55平方公尺的Deluxe Room到284平方公尺的The Janu Suite均設有大片落地窗,且大多有私人陽台,白天晚上都能飽覽東京鐵塔,以及遼闊的中央廣場景色,置身於此卻感受著遠離塵囂的靜謐。

酒店在餐飲也與品牌理念相互呼應,館內設有共6家特色餐廳以及酒吧,包含義大利餐廳、日本餐廳、中式餐廳等。

「Janu套房(The Janu Suite)」。此飯店為安縵集團全新品牌的全球首間據點。圖片來源/©DBox for Mori Building Co., Ltd.

值得一提的是,這裡擁有面積達4,000平方公尺的身心靈放鬆中心「Janu Wellness Centre」,有水療、日式沐浴、溫水游泳池等設施,可進行室內單車、拳擊、高爾夫模擬訓練及皮拉提斯。

在享受美食與身心靈放鬆之際,透過藝術、設計、多樣化的服務,連結東京這座魅力的城市。

東京奢華飯店代表4:Mercure東京日比谷(冬季開幕)劇場舞台為設計靈感 呈現奢華絢爛藝術氣息

將於2023年冬季開幕的「Mercure東京日比谷」,是歐洲大型飯店集團「雅高」旗下的中等型品牌飯店。圖片來源/©️Accor

「Mercure東京日比谷」將於2023年冬季開幕;20世紀的東京日比谷地區,因「帝國劇場」、「有樂座」、「日比谷映畫劇場」等知名劇場及電影院陸續開幕的緣故,被譽為「東方第一劇場」、「電影之街」。

於是「Mercure東京日比谷」將飯店的設計概念設定為「劇場的舞台藝術」,以劇場景觀、華麗的舞台服裝以及拍攝器材等元素融入飯店設計,呈現奢華絢爛的獨特藝術氣息。

「Mercure東京日比谷」共有178間客房,另外附設餐廳、會議室、行政酒廊等各種設施。圖片來源/©️Accor

「Mercure東京日比谷」以華麗的舞台服裝和拍攝器材為設計的靈感來源。圖片來源/©️Accor

「Mercure東京日比谷」是總部位於巴黎的歐洲大型飯店集團「雅高(Accor)」旗下的品牌,此中等型飯店共有178間客房,附設餐廳、會議室、行政酒廊等各種設施。

JANU TOKYO

地址:東京都港区麻布台1丁目1-10

網址:https://www.janu.com/ja/ ※預計2023年秋季開幕

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel

地址:東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー39~47F

網址:https://www.bellustartokyo.com/(日文)

Mercure東京日比谷(メルキュール東京日比谷)

地址:東京都千代田区内幸町1-5-2 ※預計2023年冬季開幕

