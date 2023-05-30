來去薩摩武士家住一晚！鹿兒島百年武家宅邸旅館「RITA 出水麓」

旅宿「RITA 出水麓」是鹿兒島出水麓傳統建築群保存地區唯一的武家宅邸旅館，以宮路、加藤、土持三家舊宅活化改造，悠閒起居其中，或在緣廊展望枯山水庭園，或在土間以燒酎佐豐盛的在地美味，感受百年前薩摩武士「半農半士」的傳統生活方式，也享受老建築彷彿時間靜止的靜謐時光。

出水麓舊宮路邸，體驗薩摩武士的日常

（圖片來源：RITA 出水麓）

江戶時代，薩摩藩以鹿兒島城為本城，外圍的領地配置了武士團駐守的「外城」，外城的重要防衛據點則稱為「麓」（ふもと）。出水過去是薩摩藩第一大外城，出水麓（いずみふもと）也是薩摩藩最大的防衛據點，其規模宏大的武家宅邸群獲登錄日本重要傳統建築群保存地區。想體驗出水薩摩武士生活？那麼必不能錯過出水麓唯一武家宅邸旅館「RITA 出水麓」。

「RITA 出水麓 宮路邸」以築120年的宮路家宅邸改建，少見地完整保存了出水麓傳統武家宅邸的三要素：母屋、藏（倉庫）、畑（農田），過去薩摩武士一邊鍛鍊武藝一邊務農維生，在此間可以見到薩摩武士「半農半士」的生活方式。宮路家宅邸設有一座據稱是薩摩藩歷史最悠久的枯山水庭園，以圓石砌成高高的牆根與外界區隔，可知出水的軍事防衛堅固。

（圖片來源：RITA 出水麓）

（圖片來源：RITA 出水麓）

▌農（MINORI）：土間的傳統起居

RITA 出水麓將宮路家的氣派宅邸劃分為三棟六室。首先來到第一棟客室「農」，以農命名，因為這裡有一座傳統的「土間」，是未鋪設地板的日常起居空間，設有一口農事與炊事共用的水井，遺有圍爐裏的痕跡，浴室則有一座燒柴火的傳統日式浴池「五右衛門風呂」，處處可見舊農具作為陳設，非常有田園生活的情致。

（圖片來源：RITA 出水麓）

▌紅（AKANE）：武家的待客之道

以紅命名，是因為此棟客室的牆面塗飾了赤褐色的顏料「土紅」。宅邸主人為了接待身份尊貴的客人所設的空間，為了與其他空間區隔而施以土紅，故可以看得到這一區的擺設特別雅致。自緣廊的玻璃落地窗可以展望石垣的所在，設有清香的檜木浴池。

（圖片來源：RITA 出水麓）

▌謐（SIZUKA）：享受悠閒生活情致

這一棟客室緊臨庭園，是宅邸主人接待親友、享受生活情致的空間。客室採光明亮，從緣廊可以直接展望枯山水的美麗景致，因位於整座宅邸的最深處，也讓人有隱居世外之感。

（圖片來源：RITA 出水麓）

體驗薩摩武家的日常生活

入住「RITA 出水麓 宮路邸」，當然要盡情感受薩摩武家的傳統生活情致，尤其是晨間的早餐時光，活躍於出水的年輕主廚以薩摩北部地區的山海食材，為客人精心製作色彩繽紛、令人心情愉悅的一盤，菜色隨著季節和當季食材而變化，可以說是一期一會的美味。

（圖片來源：RITA 出水麓）

在薩摩規模最大的武家宅邸街區遊走也十分推薦，例如曾是NHK大河劇《篤姬》拍攝場景的「竹添邸」。

此外「RITA 出水麓」也提供特別的在地燒酎文化體驗「RITAそらきゅう」（RITA Sorakyu）。入住就贈送一個由在地陶藝家城雅典以白薩摩技法手工燒製的豬口小酒杯，特色是杯底呈尖錐形，主人倒滿燒酎後「sora！」（形容迅速）地遞到客人手中，客人一接過就馬上「kyu！」（形容啜飲聲）地乾杯！尖錐杯底就是沒有要讓客人放下杯子的意思，這就是豪邁的武家待客之道！

︱未成年請勿飲酒︱

2023年新增兩棟客室：加藤邸、土持邸

2022年6月「RITA 出水麓 宮路邸」開幕後，今年6月又新增兩棟客室：加藤邸與土持邸，成為座落出水麓武家屋敷群的分散型旅宿。

（圖片來源：RITA 出水麓）

「RITA 出水麓 加藤邸」是築100年的武家宅邸，曾一度作為小學教師的宿舍使用，改修為包棟式的客室「円（MADOKA）」，可入住6人，一棟每次只接待一組客人，非常適合親子家庭或與三五好友包棟。這座宅邸也有設燒柴火的傳統日式浴池「五右衛門風呂」，可以體驗百年前的日本鄉間生活。

（圖片來源：RITA 出水麓）

「RITA 出水麓 土持邸」由築120年的武家宅邸改造，分設兩棟客室「環（TAMAKI）」和「炊（KASHIGI）」。環可入住6人，以接待貴賓的客室為中心，可以感受到武家凜然的美學；炊則以日常起居的空間為中心，可入住2人，坐擁土間的廚房和傳統的五右衛門風呂，可以見得到過去的生活痕跡。

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▌RITA 出水麓

地址︱日本鹿児島県出水市麓町18-35

電話︱+81-(0)996-68-8003

官網︱RITA 出水麓

Facebook︱RITA 出水麓

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撰文︱Wei

圖片來源︱RITA 出水麓

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211923