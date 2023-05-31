大阪三井LaLaport 配上門真Outlet　箕面大江戶溫泉＋勝尾寺二日遊

跟著 YUMEKO 於 2023-04-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 萬博紀念公園、啦啦寶都 EXPOCITY、勝尾寺。

Hi大家 我是夢子 在日本生活第四年

主要喜歡分享美食美景。

第 1 天

萬博紀念公園 | 2 小時

這次我們自駕來到萬博，萬博作為日本最著名的賞櫻勝地之一，大阪萬博公園每年都吸引著大量的遊客前來觀賞櫻花。這一次也不例外。大阪萬博公園的面積非常大，大約有260公頃，是日本最大的城市公園之一，因此人潮雖然很多，但是並不會感到擁擠。

公園內有多個賞櫻區域，其中最著名的當屬「夢想之道」。這條長約2公里的道路兩側種植著約5000棵各種品種的櫻花樹，賞花時讓人彷彿置身於粉色的海洋之中，非常美麗。

在公園內還有多個小型的賞櫻區，如瀑布櫻、早咲櫻等等，每個區域的櫻花開花時間和品種也不盡相同，因此在不同時間前往公園賞花，可以欣賞到不同種類、不同風格的櫻花。

公園內還有多個設施，如博物館、水族館、動物園等等，在欣賞櫻花的同時，享受更多的文化和娛樂活動。另外，公園內也有多個餐飲店和攤位，可以品嘗當地美食和小吃。

總的來說，大阪萬博公園是一個非常值得前往賞櫻的地方。我非常享受在公園內漫步，欣賞美麗的櫻花和自然風光，同時也感受到了當地的文化和生活方式。如果您有機會前往大阪，不妨考慮前往萬博公園賞櫻，一定也會留下難忘的回憶。

啦啦寶都 EXPOCITY | 1 小時

逛完萬博公園我們就來到萬博公園旁邊的LaLaport的星巴克。店內裝潢設計非常具有特色，讓人感覺很放鬆。可以在這裡享用美味的咖啡和輕食，閱讀書籍或還可以在這使用電腦進行工作或學習。

從飲品選擇方面來看，這邊的星巴克菜單上有豐富的選擇，不論是咖啡、茶或者冷飲，都有很多口味可以選擇。而且，許多人對星巴克的咖啡口感和品質都有很高的評價，這也是星巴克的一大特色。

這次我選擇的是焙茶和一般星巴克的味道不太一樣，在LaLaport 一樓這家星巴克是走的比較茶類這種，如果要正常版星巴克也能到二樓。

勝尾寺 | 2 小時

在今年賞櫻的最後來到了「勝尾寺」在這的櫻花會稍微慢京都大阪一點點❣️雖然不是一整排的櫻花，但少說也有10棵以上。

這邊除了看櫻花外也能來尋找達摩，裡面至少有上千上百顆的達摩都是人們願望達成後回來還願的🌟這次夢子也帶了一顆達摩回去，願望是希望一年內「福岡女孩YouTube登陸者突破10萬人」希望這個願望能夠順順利利的在今年年底前達成💓這裡也是我近期以來很喜歡的一個景點🥰

大江戶溫泉物語箕面溫泉 | 1 小時

結束勝尾寺旅參拜後，我們來到一樣在箕面的大江戶溫泉是一個非常舒適和寬敞的溫泉設施。它擁有多種不同的浴池，包括室內浴池、露天風呂而且，這些浴池都配有高品質的溫泉水，在這能夠獲得真正地放鬆身心。

除了浴池外，箕面大江戶溫泉還提供了其他設施和服務，例如桑拿、按摩和美容服務。此外，這家溫泉還提供了許多不同的餐飲選擇，浸泡浴池之後還能享用美味的食物和飲品。

總的來說，箕面大江戶溫泉是一個非常舒適、優質和功能齊全的溫泉設施，提供了多種放鬆身心的方式，並且還有美食和美容服務等其他選項，非常值得一去。

箕面大瀑布 | 1 小時

結束大江戶溫泉後，用走的約走30分鐘就能夠到箕面瀑布，箕面瀑布是一個非常著名的旅遊景點，許多人來到這裡欣賞瀑布和自然風光。箕面瀑布非常壯觀，從山頂俯瞰，可以看到整個瀑布和周圍的自然環境。另外箕面瀑布周圍有一條步道，可以沿著山腳下漫步，欣賞周圍的自然風景。

銀壽司 | 1 小時

晚上我們來到朋友推薦的銀藏壽司，銀藏壽司的特點是使用最新鮮的食材來製作壽司，並且以壽司的味道和口感為主要特點。喜歡這家店的原因之一是，可以在吃壽司的同時，同時品嚐到食材的原始風味。

另外，銀藏壽司也非常講究食材的選擇和搭配，以確保壽司的品質。店員非常熱情和友善，而且在提供壽司和建議時非常專業。非常推薦的一家店

第 2 天

三井OUTLET PARK 大阪門真 | 1 小時

大阪門真outlet 於2023.4.17開幕

大阪門真outlet同時與三井LaLaport 結合裡面還進駐了台灣人最愛的黑門市場。

裡面一共有超過200多家店，包括許多國內和國際品牌，如Adidas、Nike、Gap、Zara、Coach等等。這裡的商品種類非常豐富，涵蓋了時尚、運動、美食、娛樂等多個領域。

大阪門真Outlet的價格也比一般商店更加實惠，這次我們抵達的時候有許多商品都有折扣和優惠。如果喜歡購物的你這裡是一個非常不錯的選擇。

黒門三平 ららぽーと門真店 | 1 小時

我們在大阪門真outlet裡面還吃到了黑門市場三平的生魚片，因為是剛開幕時去的，人蠻多，但生魚片的新鮮度可以說是滿分，和生魚片的厚度，是之後還會回訪的店家

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延伸閱讀：大阪三井LaLaport 配上門真Outlet｜箕面大江戶溫泉+勝尾寺二日遊

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