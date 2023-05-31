2023年日本必看新景點6選！吉卜力公園、超級任天堂世界、DMM水族館統統超乎想像

進入2023年，日本終於重開大門，迎接全世界的旅客。因疫情作祟迫使眾多項目陷入停擺，日本的旅遊景點和購物設施也大受影響，部分設施景點在疫情期間選擇低調地開幕，先招待本地遊客進行試業，靜候時機。有些新建築則不得不推遲開放日期，工程拖了又拖，曾令營運已。幸好一切已成過去，2023年充滿新驚喜，不僅有如吉卜力公園、超級任天堂世界等，在疫情其中其實也還就有不少新去處供遊人探索，絕對超乎你的想像。

① 吉卜力公園（愛知）

你知道哪裡可以讓你進入《神隱少女》的世界，吃到《風起》裡的零食，甚至帶《龍貓》回家嗎？歷經多年的期待，連月來的預告攻勢，最後數週的入場券抽選，吉卜力公園總算在2022年末於名古屋一帶開幕了。這座主題公園是所有吉卜力粉絲夢寐以求的樂園，不只有巨大的貓巴士毛絨玩偶任由孩子們爬上爬下，與無臉男合照的場景，還有攤位販售電影裡出現過的讓人口水直流的美食。

雖然公園經已開幕，但仍有一部分仍在建設中，將會分階段開放。即便如此，單是預覽圖就足以令粉絲們興奮不已了！不論你的最愛是《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、抑或《天空之城》等（編按：列舉不完啦），園內的多種體驗定能讓你的心躍動不已。

童心未泯的你，礙於年齡不能登上貓巴士玩偶嗎？不要難過，作為代替可以考慮一下博品館的大龍貓軟墊，不用親臨愛知縣就能網購回家抱個夠！也有無臉男款式喲。

吉卜力公園（ジブリパーク）

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 内 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

官方網站

② DMM Kariyushi水族館（沖繩）

近年，日本的水族館不斷進化，從傳統基本的設備一步步升級成富時尚感的多元空間，幾乎可以媲美裝置藝術，而其中沖繩的DMM Kariyushi水族館可是佼佼者之一。雖說享負盛名且坐擁鯨鯊的「前輩」沖繩美麗海水族館在外國遊客眼中依舊是經典必訪的景點，不過DMM Kariyushi水族館從那霸過去交通非常方便，想必將成為疫情後沖繩人氣經典的潛力股！營造氣氛是該館的強項，到處都是適合打卡分享到社交平台的拍照點，例如能涉水而過的熱帶雨林、玻璃地板下的大魚缸、像是科幻電影場景的水母區等。孩子們還可以利用水族館的專屬手機應用程式認識每一個水槽裡的生物呢！

DMM Kariyushi水族館（DMMかりゆし水族館）

地址：沖繩県豊見城市豊崎3-35

官方網站（中文）

③ 超級任天堂世界（大阪）

進入《瑪利歐兄弟》色彩明亮的世界是遊戲玩家們數十年來的夢想，直到今天超級任天堂世界終將其化為現實。打破次元的包括瑪利歐賽車和乘在耀西背後繞場一周的機動遊戲，當然還少不了整個園區的大膽設計，忠實重現了《瑪利歐》系列標誌性的明快氛圍。美中不足的是，超級任天堂世界作為日本環球影城的新園區亮相時正值疫情高峰期，受到營業時間縮短和海外旅客減少的打擊，開業初期並沒有太大迴響。好在如今樂園已重新向世界打開大門，全球第一個超級任天堂世界等著大家到來，尤其是喜愛耀西的朋友——耀西冒險只有在大阪才能玩到，別無分號！

任天堂的粉絲都知道，日本是入手瑪利歐周邊商品的最佳地點；無論你身在何方，往日本網路商店找就對了！食人花桌遊、瑪利歐帽子形狀的杯蓋子、問號箱蛋糕杯子，種類之多超乎想像。

超級任天堂世界（スーパー・ニンテンドー・ワールド）

地址：大阪府大阪市此花区桜島2丁目1-33（大阪環球影城內）

官方網站（簡體中文）

彩虹般美麗的花朵、春日的櫻花及其他季節性特色、室外庭園與室內燈光匯演兩者兼具，還有一家裝潢獨特的花室星巴克。集合了以上種種的HANA・BIYORI，可說是非常理想休閒設施，只可惜這座植物園於2020年3月開幕，沒過多久就被逼暫時停業，因而讓它一度成為宛如秘境一般的存在。幸好，HANA・BIYORI和旁邊負責營運的讀賣樂園現已回復正常，雖然放置了3年不能再稱之為「全新」，但既然不少人仍對其感到陌生，我們就決定一併為大家介紹囉！

HANA・BIYORI

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

官方網站（中文）

① 搬家後的teamLab Borderless 無界美術館

※ 照片拍攝於前teamLab Borderless 無界美術館台場。

teamLab是專注於實驗性裝置藝術的創作型企劃，近年多個風靡全日本的打卡熱點都是出自他們之手。他們的互動式展覽不時出現在全國各地，憑著對光與影的活用總能吸引到大量觀眾入場，特別是teamLab自家的兩所美術館，早已一躍而成東京都內最火熱的景點之一。

teamLab Borderless 無界美術館和teamLab Planet 星球美術館無時無刻都人潮湧湧，與室內空間裡的互動投影牆、溫水覆蓋的地面、反射玻璃、好捏的軟墊、自天花垂落的閃閃燈光、活體蘭花等相映成趣。正因如此，很多人都對營運方於2022年8月關閉teamLab Borderless 無界美術館的決定感到錯愕，不過他們將於2023年在距離東京鐵塔不遠的麻布台之丘載譽歸來。

目前新館的資訊不多，只能透過新聞稿得知一些舊有的人氣裝置，如放滿花卉的房間和「空中攀爬」會得到保留。在teamLab Borderless 無界美術館重新開幕前，先退而求其次去teamLab Planet 星球美術館吧！

teamLab Borderless 無界美術館（チームラボ ボーダーレス）

官方網站（中文）

② 窺探哈利波特的幕後製作過程

※ 照片拍攝於日本環球影城

2020年關閉的豐島園近百年來為無數東京人帶來歡樂，懷舊樂園的沒落著實令人婉惜。直到魔法世界的來客對這塊座落於東京中心邊陲的空地施展了變形咒——「東京華納兄弟片廠導覽：哈利波特的幕後工作現場」就此誕生。園區按照倫敦片場的模樣建造，佔地3萬平方米，如實展示了當時拍攝《哈利波特》電影系列時的場景和道具。我們麻瓜暫時還無法知道廠內會收錄哪幾幕，只能參考倫敦的鷹馬和奶油啤酒，哈利波特粉絲留意囉。

（順帶一提，大家有見過這套日本動漫風的哈利波特產品嗎？筆者私心推薦弗雷和喬治的款式！）

東京華納兄弟片廠導覽：哈利波特的幕後工作現場

（ワーナーブラサース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター）

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

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③ 翻修過後的animate安利美特池袋本店

※ 照片為整修中的animate安利美特

40年來，animate安利美特旗艦店一直是池袋的地標，奠定了該區作為御宅族文化聖地的地位。部分人更認為池袋比秋葉原重要，尤其是角色扮演愛好者。這棟高聳的大樓是所有想要購買動漫周邊的人的必經之地；為慶祝40週年，龐然大物要進一步擴建了！翻修過後的animate安利美特池袋本店將於2023年初以新面目示人，整整10層全都是動漫商品，連較為小眾的腐女遊戲、BL耽美作品、同人誌都一應俱全。然而真正令旗艦店與別不同的是多個活動場地、展覽室、咖啡廳、甚至劇院！不要宅在家了，到店裡跟其他同好一起嗨吧！

在熱愛的東西圍繞下逛街是很幸福的事，所以到東京遊玩的動漫迷一定要去新店朝聖。短期內難以動身前往嗎？Sofmap和Hobby Stock等網上商店是你的好幫手！

animate安利美特池袋本店（アニメイト池袋本店）

地址：東京都豐島區東池袋1-20-7

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日本重回正軌的一年

過去數年，日本就像是靜止了般，閉關鎖國的時間亦遠比其他國家要長。話雖如此，結束漫長的等待，換來了排山倒海的消息——以上6個2023年必看景點不過是冰山一角，還有更多新奇好玩的事有待你發掘！

英文編譯：Raye Chung

責任編輯：Lucy Wu

延伸閱讀：日本居然有貓之日？原來日本人這麼愛貓？！

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