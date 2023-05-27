把富士山帶回家！5大河口湖超特別伴手禮　富士山布丁、羊羹、造型餅乾吐司都很美

之前與大家分享過許多河口湖的遊玩攻略，無論是搭乘電車、搭乘巴士、開車自駕或騎單車漫遊，每一種方式都能讓你盡情的探訪河口湖、欣賞富士山之美。但是除了遊玩攻略外，還有一個最重要的事，那就是「購買伴手禮」啦～

在旅程的最後將美麗的富士山帶回家，打造一個河口湖之旅的完美ending吧！

1.FUJIYAMA COOKIE：富士山造型餅乾&精油香皂

FUJIYAMA COOKIE位在河口湖的天上山纜車附近，嚴選如日本國產麵粉等精緻的食材，每天在富士山腳下精心烘烤一個個呈現美麗金黃色澤、口感濃郁又香氣四溢的新鮮烘焙點心，其中「富士山造型餅乾」更是人氣商品。

以國產麵粉和蜂蜜等食材手工製成，基本的餅乾口味有香草、伯爵茶、草莓、抹茶、巧克力5種，另外又結合巧克力製作如積雪般的富士山造型變化，可以單買或是購買禮盒包裝，是最能代表將富士山帶回家的最佳伴手禮選擇！

另外，FUJIYAMA COOKIE還推出了積雪富士山造型的精油香皂，與對肌膚溫和不刺激的肥皂「松山油脂」合作，推出薰衣草、迷迭和檸檬草香三種味道，不僅造型療癒使用上也天然無負擔。

FUJIYAMA COOKIE總店

山梨県南都留郡富士河口湖町浅川1165-1

10:00～17:00

JR河口湖站步行約15分鐘

https://www.fujiyamacookie.jp/

2.FUJISAN SHOKUPAN：富士山造型吐司

FUJISAN SHOKUPAN是一間麵包吐司的專賣店，嚴選富士山的天然水、山梨縣產小麥、山梨縣藤金高原牛乳與巨峰葡萄等大自然恩惠的精緻食材。

人氣必買商品是湖水藍色的「富士山造型吐司」，除了還原完整的富士山山峰造型外，中心以葡萄果汁將麵包渲染成水藍色，就像是被白雪覆蓋的藍色富士山一樣，麵包天然的香氣與葡萄甜美的滋味，無論是單吃或烤過都十分美味。

另外還有提供富士山造型的包裝禮盒，也是河口湖遊後將富士山帶回家的最佳伴手禮之一！

FUJISAN SHOKUPAN

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11

11:00～18:00 週四公休

JR河口湖站步行約5分鐘

https://fujisan-shokupan.com/

3.Chiffon Fuji：富士山造型戚風蛋糕

Chiffon Fuji是一間堅持以手工製作新鮮美味的戚風蛋糕專門店，嚴選孕育自富士湧水的忍野雞蛋和富士原野上朝霧牧場產的牛奶等食材製作，看似簡單卻又不簡單的戚風蛋糕，更榮獲日本全國伴手禮的山梨縣大賞！

戚風蛋糕口味有牛奶原味、香蕉、紅茶、橙子、抹茶與巧克力六種口味，上頭在輕輕灑上糖粉做為富士山頭的雪冠造景，蛋糕小巧可愛。不過要注意的是保存期限僅有三天，適合購買後在日本旅遊的當下當作點心或早餐吃完唷~

Chiffon Fuji

山梨県富士吉田市大明見2丁目23-44

10:00～18:00，週二及每月第四個週三公休

JR河口湖站車程約15分鐘；JR富士山站搭乘巴士至茶屋町東站步行約9分鐘

https://chiffonfuji.jp/

4.富士菓匠金多留滿：富士山羊羹

1911年在富士吉田市創業，是河口湖周邊道地的和菓子專賣店，希望透過精緻優雅的和菓子，向大家傳達富士山的文化、傳統、季節之美。

傳承開業以來的傳統和職人的技術，使用富士山純淨的地下水慢慢熬煮紅豆8小時，製作和菓子裡重要的紅豆內餡，其中內餡是富士山造型的「富士山羊羹」更是廣受好評。

看似平凡的羊羹，卻完整呈現出富士山春夏秋冬四季的樣貌。春天是粉嫩豐富的櫻花香、夏天是清爽的抹茶和濃郁的紅豆餡、秋天是淡淡的柿子甜、冬天則是以黑糖的濃郁來表現富士山冬季的深邃。

另外還有季節限定口味，像是將呈現櫻花滿開的櫻花羊羹結合抹茶羊羹推出「春富士羊羹」；將冬天的黑糖羊羹結合黑芝麻與白芝麻，製作出宛如雪花紛飛的冬日富士山樣貌的「冬富士羊羹」，不論是哪一款羊羹都像是一件美麗的藝術品，讓人嘆為觀止

富士菓匠金多留滿河口湖畔店

山梨県南都留郡富士河口湖町河口3019-1

9:00～17:00

JR河口湖站搭乘巴士至河口湖耍猴劇場步行1分鐘

http://www.kindaruma.jp/

5.La Verdure木村屋：富士山布丁

「La Verdure木村屋」是河口湖非常受歡迎的甜點店，嚴選富士山天然水、新鮮水果與當地食材，並堅持不使用添加物、防腐劑與著色劑等，製作一道道精緻的蛋糕、布丁和多種口味的冰淇淋點心。

木村屋人氣No.1的招牌商品「富士山布丁」，嚴選「特選富士」雞蛋、富士嶺高原牛奶、蜂蜜等食材，製作出光滑順口的美味布丁，還添加了白酒讓口感不會過於甜膩、是大人風的美味布丁！另外還有一款「河口湖布丁」則是更清爽的牛奶風味，兩款都值得一試！

La Verdure木村屋

山梨県南都留郡富士河口湖町小立8017-1

10:00～19:00

JR河口湖站搭乘巴士至フォレストモール富士河口湖前站

https://www.sweetsshop-kimuraya.jp/

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