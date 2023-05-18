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大阪環球影城「蜘蛛人」最終章！2024走入歷史送限量紀念貼紙

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／大阪環球影城官網
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令人意外的消息，蜘蛛人鐵粉要注意力！過去一直是大阪環球影城必玩經典設施之一的「蜘蛛人的神奇冒險」，正式將於2024年初跟觀眾道別了，這突然的消息令人許多人不捨，不過為了保留最美好的回憶，將贈送紀念小禮物給遊客收藏，真的要把握起來了。

圖／大阪環球影城官網
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「蜘蛛人的神奇冒險」其實位於大阪環球影城紐約園區，過去一直是必玩的設施之一，尤其採用超高清的「4K3D」影像技術，遊玩體驗更加真實，再加上它聲光、火焰、煙霧和噴水等100多種特效，過去曾經連續7年榮獲全球第一的過山車設施，甚至有數據統計搭乘人次超過1億人次，是全球指標型遊樂設施。

圖／大阪環球影城官網
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圖／大阪環球影城官網
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日本環球現在正式宣布從2024年1月22日起，「蜘蛛人的神奇冒險」將全面停止營運並走入歷史。不過為了留住最後的精彩，大阪環球影城確定自2023年7月4日至2024年1月22日期間，贈送蜘蛛人紀念貼紙給遊客，並有一系列周邊商品與特別版特殊通關，真的要玩一波了耶！準備規劃衝大阪啦！

圖／大阪環球影城官網
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