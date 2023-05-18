與穿山鼠一起盡情玩沙！寶可夢穿山鼠公園 2023年5月鳥取登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

說到日本鳥取你最先會聯想到什麼？柯南小鎮？想必絕對是著名的景點「鳥取沙丘」了吧！

位於山陰海岸地質公園的鳥取砂丘，南北寬2.4公里、東西長16公里，是日本中國地方的千代川急流輸送而來的花崗岩質泥沙，和日本海冬季海浪的共同作用下所形成的自然景觀，更是日本規模最大的海岸砂丘。

鳥取除了是名偵探柯南作者青山剛昌和鬼太郎的故鄉外，還有一個代表性的人氣角色，那就是寶可夢裡的「穿山鼠」啦！

穿山鼠是外型酷似老鼠的寶可夢，討厭水、喜歡乾燥的沙地，因此主要棲息在不下雨或雨量稀少的乾燥地區和沙漠裡，且會在不容易被發現的地方挖掘很深的洞穴隱匿在洞穴中，因此鳥取沙丘正是最適合穿山鼠生長的地方！

另外還有一種全身覆蓋了鋼鐵皮膚和冰外殼的穿山鼠：阿羅拉穿山鼠，是因為離開沙漠、遷移到雪山上而產生變化的阿羅拉型穿山鼠。2018年12月穿山鼠與阿羅拉穿山鼠正式接下鳥取縣觀光大使的任務，成為鳥取的代表寶可夢囉！

可愛的穿山鼠與阿羅拉穿山鼠正式接下鳥取縣觀光大使的任務

不能只讓皮卡丘、伊布等人氣角色專美於前！穿山鼠在鳥取縣除了推出限定人孔蓋外，還推出各式聯名商品、參加活動演出等，積極向國內外旅客們宣傳鳥取縣的魅力。

與鬼太郎一起參加活動演出~

各式可愛聯名周邊進攻你的荷包！

隱藏在街道巷弄的穿山鼠人孔蓋等你來蒐集

2023年5月5日 鳥取縣穿山鼠公園正式開園

穿山鼠公園將設立在鳥取的大型兒童樂園「鳥取砂丘兒童王國」內，兒童王國腹地約19萬平方公尺，設有夢想城堡、單軌列車、鐵道列車等多項遊樂設施，還有親子能一同體驗的木工工房、砂工房、陶藝工房等手作課程，是孩子們能盡情玩樂的兒童樂園。

穿山鼠公園特地選在5月5日鳥取砂丘兒童王國成立50周年的紀念典禮儀式當天開幕。

以「My First Pokémon Project」為主題，旨在創造出更多孩子們與寶可夢間的連結，並設有11項以穿山鼠和阿羅拉穿山鼠為主題的遊樂設施，像是：大小型沙場、溜滑梯、蹺蹺板、繩索吊橋等，期待穿山鼠公園開園的日子快點到來，與穿山鼠一起享受踏在沙地上的樂趣吧。

鳥取砂丘兒童王國

鳥取市浜坂1157－１

鳥取車站轉乘公車至「子供の国入口」徒歩10分鐘

9:00～17:00（最後入園時間16:30）

休園日：毎月第2個星期三（若遇到國定假日則為隔天休息、8月不休息）、12/29～1/1

門票：高中以上500日圓、國中生200日圓、國小以下免費

https://kodomonokuni.tottori.jp/

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