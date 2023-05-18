與穿山鼠一起盡情玩沙！寶可夢穿山鼠公園 2023年5月鳥取登場
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
說到日本鳥取你最先會聯想到什麼？柯南小鎮？想必絕對是著名的景點「鳥取沙丘」了吧！
位於山陰海岸地質公園的鳥取砂丘，南北寬2.4公里、東西長16公里，是日本中國地方的千代川急流輸送而來的花崗岩質泥沙，和日本海冬季海浪的共同作用下所形成的自然景觀，更是日本規模最大的海岸砂丘。
鳥取除了是名偵探柯南作者青山剛昌和鬼太郎的故鄉外，還有一個代表性的人氣角色，那就是寶可夢裡的「穿山鼠」啦！
穿山鼠是外型酷似老鼠的寶可夢，討厭水、喜歡乾燥的沙地，因此主要棲息在不下雨或雨量稀少的乾燥地區和沙漠裡，且會在不容易被發現的地方挖掘很深的洞穴隱匿在洞穴中，因此鳥取沙丘正是最適合穿山鼠生長的地方！
另外還有一種全身覆蓋了鋼鐵皮膚和冰外殼的穿山鼠：阿羅拉穿山鼠，是因為離開沙漠、遷移到雪山上而產生變化的阿羅拉型穿山鼠。2018年12月穿山鼠與阿羅拉穿山鼠正式接下鳥取縣觀光大使的任務，成為鳥取的代表寶可夢囉！
可愛的穿山鼠與阿羅拉穿山鼠正式接下鳥取縣觀光大使的任務
不能只讓皮卡丘、伊布等人氣角色專美於前！穿山鼠在鳥取縣除了推出限定人孔蓋外，還推出各式聯名商品、參加活動演出等，積極向國內外旅客們宣傳鳥取縣的魅力。
與鬼太郎一起參加活動演出~
各式可愛聯名周邊進攻你的荷包！
隱藏在街道巷弄的穿山鼠人孔蓋等你來蒐集
2023年5月5日 鳥取縣穿山鼠公園正式開園
穿山鼠公園將設立在鳥取的大型兒童樂園「鳥取砂丘兒童王國」內，兒童王國腹地約19萬平方公尺，設有夢想城堡、單軌列車、鐵道列車等多項遊樂設施，還有親子能一同體驗的木工工房、砂工房、陶藝工房等手作課程，是孩子們能盡情玩樂的兒童樂園。
穿山鼠公園特地選在5月5日鳥取砂丘兒童王國成立50周年的紀念典禮儀式當天開幕。
以「My First Pokémon Project」為主題，旨在創造出更多孩子們與寶可夢間的連結，並設有11項以穿山鼠和阿羅拉穿山鼠為主題的遊樂設施，像是：大小型沙場、溜滑梯、蹺蹺板、繩索吊橋等，期待穿山鼠公園開園的日子快點到來，與穿山鼠一起享受踏在沙地上的樂趣吧。
鳥取砂丘兒童王國
鳥取市浜坂1157－１
鳥取車站轉乘公車至「子供の国入口」徒歩10分鐘
9:00～17:00（最後入園時間16:30）
休園日：毎月第2個星期三（若遇到國定假日則為隔天休息、8月不休息）、12/29～1/1
門票：高中以上500日圓、國中生200日圓、國小以下免費
https://kodomonokuni.tottori.jp/
窩日本推薦閱讀：鳥取縣-境港鬼太郎妖怪小鎮-從交通到小鎮必看景點-膽小者也不用怕唷
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言