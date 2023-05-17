「玩具總動員咖啡廳」日本三地區快閃登場！期間限定不要錯過
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
沒辦法入住東京迪士尼的玩具總動員飯店也沒關係！現在到東京、大阪與名古屋，就能到期間限定(各城市結束時間不同，請詳見文末)的玩具總動員咖啡廳打卡踩點～
日本咖啡廳「OH MY CAFE」經常與知名的動漫合作，像是熊抱哥與怪獸電力公司，今年更宣布要與玩具總動員合作，從4月27日起在大阪、東京與名古屋的OH MY CAFE分店，推出期間限定的「玩具總動員主題咖啡廳」！
以「安迪、邦妮和陽光托兒所的玩具屋」規劃出三大主題，豐富、色彩繽紛的餐點呼應著玩具總動員那俏皮活潑的故事情境。
常態版菜單以「安迪的房間」為主軸，餐點有胡迪警探番茄義麵，麵包上還印製著主人ANDY的名字；一起飛向宇宙浩瀚無垠的巴斯光年特製咖哩飯；以及可可愛愛的三眼外星人冰沙優格等
限定版菜單分為前半期登場的「邦妮的房間」與後半期登場的「陽光托兒所的玩具屋」兩個主題，邦妮的房間餐點有超萌的碗豆三兄妹夾心麵包、釘子褲先生與你招手的咖哩麵包…陽光托兒所的餐點有莓果風味的熊抱哥漢堡包套餐、豐盛的焗烤吐司盒、DAISY的奶瓶造型牛奶飲料等
~BONNIE’S ROOM~提供時間
東京：開幕日~5月31日
大阪・名古屋：開幕日~5月21日
~陽光托兒所~提供期間
東京：6月1日~閉店日
大阪・名古屋：5月22日~閉店日
除了視覺非常吸睛外，OH MY CAFE也為了大家與小孩的健康，特別選用低鹽、低糖的健康食材，並遵照迪士尼的營養標準指南，讓大小朋友都可以無負擔的安心食用。
OH MY CAFE X 玩具總動員
除了美味餐點外，還有許多以胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪等人氣角色所設計的周邊商品，像是鑰匙圈、束口袋、抱枕、環保袋等商品，好吃、好拍又好好買！快把握機會到玩具總動員限定咖啡廳踩點吧～
大阪：玩具總動員 X OH MY CAFE
2023年4月27日～6月18日
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3心斎橋オーパ9F
東京：玩具總動員 X OH MY CAFE
2023年4月28日～7月9日
東京都渋谷区神宮前4丁目30-3東急プラザ表参道原宿3F
名古屋：玩具總動員 X OH MY CAFE
4月29日～6月18日
愛知縣名古屋市中区栄3-29-1名古屋パルコ南館5F
https://toyroom.ohmycafe.jp/
窩日本推薦閱讀：(東京)『根津 釜竹』–隈研吾設計、東京百年歷史建築改造的米其林推薦烏龍麵
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言