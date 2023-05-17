快訊

軍旅回憶牙膏蓋裝水沖馬桶、棉被豆干 給百萬也不願再入伍

科技業連「這件事」都要開會？網點1殘酷事實：不然老闆覺得你沒在上班

獨／全球航班追蹤網站「Flightradar24」公車版？ 用上帝視角看全台公車趴趴走

「玩具總動員咖啡廳」日本三地區快閃登場！期間限定不要錯過

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

沒辦法入住東京迪士尼的玩具總動員飯店也沒關係！現在到東京、大阪與名古屋，就能到期間限定(各城市結束時間不同，請詳見文末)的玩具總動員咖啡廳打卡踩點～

日本咖啡廳「OH MY CAFE」經常與知名的動漫合作，像是熊抱哥與怪獸電力公司，今年更宣布要與玩具總動員合作，從4月27日起在大阪、東京與名古屋的OH MY CAFE分店，推出期間限定的「玩具總動員主題咖啡廳」！

以「安迪、邦妮和陽光托兒所的玩具屋」規劃出三大主題，豐富、色彩繽紛的餐點呼應著玩具總動員那俏皮活潑的故事情境。

常態版菜單以「安迪的房間」為主軸，餐點有胡迪警探番茄義麵，麵包上還印製著主人ANDY的名字；一起飛向宇宙浩瀚無垠的巴斯光年特製咖哩飯；以及可可愛愛的三眼外星人冰沙優格等

限定版菜單分為前半期登場的「邦妮的房間」與後半期登場的「陽光托兒所的玩具屋」兩個主題，邦妮的房間餐點有超萌的碗豆三兄妹夾心麵包、釘子褲先生與你招手的咖哩麵包…陽光托兒所的餐點有莓果風味的熊抱哥漢堡包套餐、豐盛的焗烤吐司盒、DAISY的奶瓶造型牛奶飲料等

~BONNIE’S ROOM~提供時間

東京：開幕日~5月31日

大阪・名古屋：開幕日~5月21日

~陽光托兒所~提供期間

東京：6月1日~閉店日

大阪・名古屋：5月22日~閉店日

除了視覺非常吸睛外，OH MY CAFE也為了大家與小孩的健康，特別選用低鹽、低糖的健康食材，並遵照迪士尼的營養標準指南，讓大小朋友都可以無負擔的安心食用。

OH MY CAFE X 玩具總動員

除了美味餐點外，還有許多以胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪等人氣角色所設計的周邊商品，像是鑰匙圈、束口袋、抱枕、環保袋等商品，好吃、好拍又好好買！快把握機會到玩具總動員限定咖啡廳踩點吧～

大阪：玩具總動員 X OH MY CAFE

2023年4月27日～6月18日

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3心斎橋オーパ9F

東京：玩具總動員 X OH MY CAFE

2023年4月28日～7月9日

東京都渋谷区神宮前4丁目30-3東急プラザ表参道原宿3F

名古屋：玩具總動員 X OH MY CAFE

4月29日～6月18日

愛知縣名古屋市中区栄3-29-1名古屋パルコ南館5F

https://toyroom.ohmycafe.jp/

窩日本推薦閱讀：(東京)『根津 釜竹』–隈研吾設計、東京百年歷史建築改造的米其林推薦烏龍麵　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 咖啡廳 名古屋

延伸閱讀

南部哈韓族看過來！華航開新航線高雄首爾來回最低8200元

東京剝皮夜店橫行！男大生一晚被狠削近五萬 「台灣來的」也成詐騙手法

2023東京威力科創機器人大賽 百萬大獎等你拿

東京水上計程車預約系統登場！預約方法、推薦路線全攻略

相關新聞

「玩具總動員咖啡廳」日本三地區快閃登場！期間限定不要錯過

沒辦法入住東京迪士尼的玩具總動員飯店也沒關係！現在到東京、大阪與名古屋，就能到期間限定的玩具總動員咖啡廳打卡踩點～

開箱2023金澤飯店住宿！古典特色、時尚咖啡與高CP值評價飯店任你選

說起日本古都，第一印象總是想到京都，不過在北陸的金澤，一直有著不輸給京都的古典氣息。以日本三大庭園之一的「兼六園」及金澤城為首，金澤還有保留著大量古宅的茶屋街、武家屋敷等城下町老建築，而茶屋街內更留存

福島自由行從JR福島站開始 JR Pass遊東北本線遇見日本裏風景

位於福島縣中通北的福島市是福島縣的縣廳，與中部的郡山同為福島縣內的大都市，亦是關東到東北地方的交通要塞，而其所在的東北本線已有逾百年以上的歷史，是日本鐵路重要幹線，見證了日本鐵路開業至今150年歷史—

玩日本一望無際的沙漠！ 前進鳥取砂丘有趣活動與砂之美術館看點 (下)

延續"日本也有沙漠?一起前進鳥取砂丘與砂之美術館吧~(上)"，本集將介紹鳥取沙丘有趣的活動，以及沙之美術館的看點。

日本也有一望無際的沙漠景觀？ 一起前進鳥取砂丘與砂之美術館吧 (上)

你嚮往一望無際的沙漠景觀嗎?你知道不用到中東或非洲，在日本就能看到嗎?

達人教玩！日本環球影城認證OMO Ranger亮相 中文也通

想要達人教你如何玩「日本環球影城」嗎？「OMO7 大阪by星野集團」（簡稱OMO7 大阪）本次與日本環球影城合作，於飯店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦