「玩具總動員咖啡廳」日本三地區快閃登場！期間限定不要錯過

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

沒辦法入住東京迪士尼的玩具總動員飯店也沒關係！現在到東京、大阪與名古屋，就能到期間限定(各城市結束時間不同，請詳見文末)的玩具總動員咖啡廳打卡踩點～

日本咖啡廳「OH MY CAFE」經常與知名的動漫合作，像是熊抱哥與怪獸電力公司，今年更宣布要與玩具總動員合作，從4月27日起在大阪、東京與名古屋的OH MY CAFE分店，推出期間限定的「玩具總動員主題咖啡廳」！

以「安迪、邦妮和陽光托兒所的玩具屋」規劃出三大主題，豐富、色彩繽紛的餐點呼應著玩具總動員那俏皮活潑的故事情境。

常態版菜單以「安迪的房間」為主軸，餐點有胡迪警探番茄義麵，麵包上還印製著主人ANDY的名字；一起飛向宇宙浩瀚無垠的巴斯光年特製咖哩飯；以及可可愛愛的三眼外星人冰沙優格等

限定版菜單分為前半期登場的「邦妮的房間」與後半期登場的「陽光托兒所的玩具屋」兩個主題，邦妮的房間餐點有超萌的碗豆三兄妹夾心麵包、釘子褲先生與你招手的咖哩麵包…陽光托兒所的餐點有莓果風味的熊抱哥漢堡包套餐、豐盛的焗烤吐司盒、DAISY的奶瓶造型牛奶飲料等

~BONNIE’S ROOM~提供時間

東京：開幕日~5月31日

大阪・名古屋：開幕日~5月21日

~陽光托兒所~提供期間

東京：6月1日~閉店日

大阪・名古屋：5月22日~閉店日

除了視覺非常吸睛外，OH MY CAFE也為了大家與小孩的健康，特別選用低鹽、低糖的健康食材，並遵照迪士尼的營養標準指南，讓大小朋友都可以無負擔的安心食用。

OH MY CAFE X 玩具總動員

除了美味餐點外，還有許多以胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪等人氣角色所設計的周邊商品，像是鑰匙圈、束口袋、抱枕、環保袋等商品，好吃、好拍又好好買！快把握機會到玩具總動員限定咖啡廳踩點吧～

大阪：玩具總動員 X OH MY CAFE

2023年4月27日～6月18日

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3心斎橋オーパ9F

東京：玩具總動員 X OH MY CAFE

2023年4月28日～7月9日

東京都渋谷区神宮前4丁目30-3東急プラザ表参道原宿3F

名古屋：玩具總動員 X OH MY CAFE

4月29日～6月18日

愛知縣名古屋市中区栄3-29-1名古屋パルコ南館5F

https://toyroom.ohmycafe.jp/

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